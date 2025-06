Imad Kassas (63 de ani), patronul nou-promovatei Metaloglobus, a vorbit despre performanța uluitoare reușită de echipa sa.

Metaloglobus a promovat pentru prima dată în istorie la nivelul primei ligi, după ce a câștigat returul barajului de promovare, scor 1-0 (1-1 în tur) cu Politehnica Iași.

Imad Kassas, despre triumful lui Metaloglobus: „ M-am gândit mereu la promovare”

Finanțatorul clubului bucureștean a vorbit despre echipa sa, declarând că va încerca să aducă sponsori din zona Arabiei Saudite.

„M-am gândit mereu la promovare, dar mă bucur că am reușit acum, când foarte puțini ne-au luat în serios. Acum, într-o primă fază, obiectivul va fi să ne menținem în prima ligă. Ce poți să ceri mai mult de la echipă în primul sezon?

Am avut deja niște discuții cu oameni din Arabia Saudită, dar totul depindea de promovarea echipei în prima ligă. Acum, când am reușit acest lucru, vom relua discuțiile. Pentru că, sincer vorbind, cine venea la Metaloglobus, dacă am fi rămas în liga a doua?

Acolo, sunt doar costuri și posibilități foarte mici din punct de vedere al obținerii unui profit. În Liga 2, dacă n-ai o primărie în spate, n-ai cum să reziști...”, a declarat Imad Kassas pentru sport.ro.

Kassas, despre relația de prietenie cu Gigi Becali și critici la adresa CSA Steaua

Omul de afaceri cu origini siriene a vorbit despre prietenia sa cu patronul celor de la FCSB, George Becali și a criticat proiectul celor de la CSA Steaua.

„Eu cu Gigi sunt foarte bun prieten. Dar nu facem afaceri împreună! Mă cunosc cu el din timpul studenției. Ne duceam la el, toți arabii din România, și ne luam iaurt, brânză, carne de oaie. Și acum mă duc la meciurile FCSB-ului, stau la el în lojă. Avem o prietenie fără niciun interes, fără să avem vreo afacere împreună.

Ne respectăm reciproc. Iar eu respect foarte mult ce a reușit el în fotbal. În România, toți au vrut să-l copieze. Unii au dat-o în bară. Eu sunt de părere că, în România, era nevoie de un «nebun» frumos, ca Gigi Becali, astfel încât fotbalul să meargă. Vă spun clar: dacă nu era Gigi, nu era nici Steaua!

OK, echipa lui Gigi se numește FCSB acum, dar pentru mine cel puțin, Steaua, echipa care joacă în liga a doua, nu e Steaua. Echipa asta de liga a doua, înființată în 2015, a apărut în fotbal după mine. Îmi pare rău de această situație. În loc să fie ruptă în două, Steaua și FCSB, ar fi trebuit să fie o singură echipă. Dar, în ceea ce privește echipa armatei, mă deranjează un singur lucru”, a mai declarat Kassas.

Există o concurență neloială crasă! Adică, eu plătesc taxe și impozite și din banii mei se duc la echipa de fotbal (n.r. – CSA Steaua), care e finanțată de bugetul de stat. Și asta se numește concurență neloială. Și cineva trebuie să pună piciorul în prag. Federația nu cred că e interesată de treaba asta. Imad Kassas, patron Metaloglobus

