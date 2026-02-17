Începe play-off-ul Champions League! Meciuri de top și cote
Începe play-off-ul Champions League! Meciuri de top și cote

alt-text Publicat: 17.02.2026, ora 15:48
alt-text Actualizat: 17.02.2026, ora 16:00
  • În urmă cu doar trei săptămâni, am avut parte de o ultimă etapă a ligii dramatică în Champions League.
  • S-au marcat atunci goluri inclusiv în ultimele secunde ale meciurilor, goluri ce au influențat clasamentul final.
  • Acum vom asista la o primă manșă a play-off-ului pentru optimi ce se anunță extrem de interesantă.

Real Madrid și Inter Milano au prima șansă în partidele cu Benfica, respectiv Bodo Glimt. Diferența de cote nu este însă foarte mare. Una dintre cele doar două formații gazdă care pornesc favorite pe platformele de pariuri sportive online în prima manșă a play-off-ului pentru optimi este Dortmund. Formația din Bundesliga va primi vizita Atalantei în primul meci dintr-un duel de calificare în care ambele formații au cota 1.90 să meargă mai departe.

Program tur play-off optimi UCL

  • 17 februarie, 19:45: Galatasaray - Juventus
  • 17 februarie, 22:00: Benfica - Real Madrid
  • 17 februarie, 22:00: Dortmund - Atalanta
  • 17 februarie, 22:00: Monaco - PSG
  • 18 februarie, 19:45: Qarabag - Newcastle
  • 18 februarie, 22:00: Bodo Glimt - Inter Milano
  • 18 februarie, 22:00: Club Brugge - Atletico Madrid
  • 18 februarie, 22:00: Olympiacos - Leverkusen

Benfica - Real Madrid: Va putea Real Madrid să își ia revanșa, după înfrângerea din grupă?

Stadionul Da Luz găzduiește azi, 17 februarie, începând cu ora 22:00, partida dintre Benfica și Real Madrid. Este pentru a doua oară în mai puțin de o lună când cele două echipe se întâlnesc pe acest stadion. În ultima etapă din faza ligii, Benfica a trecut de Real Madrid cu scorul de 4-2. Golul victoriei a fost marcat în al optulea minut de prelungire de către goalkeeper-ul Trubin. Astfel, Benfica a obținut trei victorii din precedentele patru runde. În primele patru runde, aceasta nu obținuse nici măcar un punct.

Real Madrid a încheiat faza ligii pe poziția a noua, cu cinci victorii și trei înfrângeri. A marcat 21 de goluri, dintre care 13 au fost opera francezului Kylian Mbappe, golgheterul competiției. În clasamentul echipelor din deplasare, Real Madrid a încheiat pe locul 9, cu două victorii și două înfrângeri. Eșecurile le-a suferit cu Benfica și cu Liverpool. Victoriile le-a obținut cu Kairat Almaty, respectiv cu Olympiacos, pe care a învins-o cu 4-3. Cota pentru minim 3 goluri în acest meci este 1.62.

Dortmund și Atalanta visează la un duel cu Arsenal sau Bayern Munchen în optimi

Signal Iduna Park va fi gazda partidei dintre Dortmund și Atalanta, din prima manșă a play-offului pentru optimi. Dortmund a terminat pe locul 17 în faza ligii, cu două locuri mai jos decât Atalanta, după o ultimă etapă incendiară a grupei ligii.

ce-echipa-inscrie-Dortmund-Atalanta

Începe play-off-ul Champions League! Meciuri de top și cote Începe play-off-ul Champions League! Meciuri de top și cote

Cele două formații au suferit înfrângeri în ultimele etape. Dortmund a fost învinsă de Tottenham și Inter Milano, iar Atalanta de Athletic Bilbao și de Royale Union. În optimile Champions League, învingătoarea acestei duble manșe o va înfrunta pe Arsenal sau pe Bayern Munchen. Cotele 1X2 la pariuri pentru acest duel sunt:

  • Victorie Dortmund: 2.00
  • Egal: 3.50
  • Victorie Atalanta: 3.50

Bodo Glimt - Inter Milano: misiune dificilă pentru finalista sezonului trecut

În play-off-ul pentru optimi s-a calificat și Bodo Glimt, care o va înfrunta pe Inter Milano, finalista sezonului trecut de Champions League. Meciul din prima manșă va începe pe 18 februarie, la ora 22:00. Bodo Glimt este una dintre cele doar două formații care s-au calificat în play-off-ul pentru optimile Champions League cu doar două victorii. Le-a obținut în ultimele două etape. Astfel, pe teren propriu a învins-o pe nimeni alta decât Manchester City, cu scorul de 3-1. În ultima rundă a trecut cu 2-1 în deplasare de Atletico Madrid. Pentru acest meci ni se prezintă cota 1.52 ca ambele formații să înscrie.

Foto total-goluri-BodoGlimt-Inter Milano

Începe play-off-ul Champions League! Meciuri de top și cote Începe play-off-ul Champions League! Meciuri de top și cote

Inter Milano a încheiat pe poziția a zecea faza ligii. În ultima rundă a învins-o cu 2-0 în deplasare pe Dortmund, însă în precedentele trei etape a suferit numai înfrângeri. S-a întâmplat pe teren propriu cu Arsenal și Liverpool, iar în deplasare cu Atletico Madrid. După primele patru runde, Inter Milano avea maximum de puncte. În optimile competiției, învingătoarea acestei duble manșe o va întâlni pe Manchester City sau Sporting Lisabona.

Cote antepost Champions League 2026

  1. Arsenal - 4.50
  2. Bayern Munchen - 5.60
  3. FC Barcelona - 8.00
  4. Manchester City - 8.00
  5. PSG - 9.00

Sezonul trecut s-a disputat un duel 100% francez în play-off-ul pentru optimile Champions League. PSG a jucat atunci cu Brest, ulterior parizienii reușind să câștige trofeul. Acum parizienii vor întâlni din nou o formație din Ligue 1 în play-off-ul pentru optimi. Parizienii sunt cotați cu a cincea șansă la câștigarea Champions League, având cota 9.00.

