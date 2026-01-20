Manchester City, răpusă în Norvegia FOTO: Bodo/Glimt a făcut spectacol cu echipa lui Pep Guardiola, în Liga Campionilor

Bodo/Glimt - Manchester City 3-1. Formația norvegiană a produs surpriza în etapa #7 din Liga Campionilor.

Jens Hauge (26 de ani), atacantul gazdelor, a fost autorul unui gol de senzație.

Cele două formații au intrat în acest meci cu obiective diferite, însă gruparea lui Pep Guardiola a întâmpinat mari dificultăți și ar putea rata clasarea în primele 8 locuri.

Bodo/Glimt - Manchester City 3-1 . Formația lui Guardiola, răpusă în Norvegia

După ce a ajuns la 4 meciuri consecutive fără succes în Premier League, Manchester City a gafat și în Liga Campionilor.

Elevii lui Pep Guardiola veneau după un eșec în fața rivalei din oraș, Manchester United, scor 0-2, și au dat peste o echipă extrem de solidă a celor de la Bodo/Glimt.

Norvegienii au fost prezenți în atac încă din start și au lovit de două ori în doar două minute, prin Kasper Hogh, în urma unor erori imense în apărarea „cetățenilor”, care au pierdut mingi importante la jumătatea terenului.

În repriza secundă, Bodo/Glimt a continuat asaltul și a marcat din nou în minutul 58, prin Jens Hauge, a cărui execuție din afara careului l-a lăsat fără replică pe Donnarumma.

Cherki a reușit să reducă din diferență două minute mai târziu, cu un șut în forță, pe jos, de la 20 de metri, însă două cartonașe galbene consecutive, văzute de Rodri, au tăiat din elanul echipei, care a rămas în inferioritate.

Bodo/Glimt a urcat astfel pe locul 26, la un punct în spatele ultimului loc care duce în play-off, însă este la mâna rezultatelor, în timp ce City, aflată pe locul 4, riscă să iasă din primele 8 poziții, în funcție de scorul final al partidelor din această rundă.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport