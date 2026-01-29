Final incendiar în Liga Campionilor Mourinho, calificare miraculoasă! Interul lui Chivu și Real Madrid merg doar în play-off

- Ultima etapă a fazei principale din Liga Campionilor a adus spectacol în aproape toate partidele.
- Barcelona a întors scorul cu Copenhaga, iar rezultatele din meciurile adversarelor i-au permis să prindă un bilet pentru optimile de finală.
- Inter Milano, formația lui Chivu, și Real Madrid au ratat „la mustață” calificarea în optimi, în timp ce Benfica lui Jose Mourinho a obținut un loc în play-off după un final incredibil de meci.
Arsenal este singura echipă care încheie cu maximum de puncte faza principală.
Final incendiar în Liga Campionilor!
Barcelona a avut emoții în prima repriză, însă a reușit să răstoarne rezultatul și, cu ajutorul celorlalte rezultate, a încheiat în top 8.
Cristi Chivu a ratat la limită calificarea în optimi, chiar dacă Inter s-a impus cu 2-0 la Dortmund. A terminat pe 10, cu un punct mai puțin decât Manchester City.
Cel mai spectaculos meci a fost Benfica - Real Madrid, scor 4-2. „Galacticii” au ratat top 8, iar portughezii lui Mourinho au prins ultimul loc pentru play-off, după ce portarul Trubin a marcat în minutul 90+7.
Clasamentul final al fazei principale din Liga Campionilor
|Loc
|Echipa
|Golaveraj
|Puncte
|Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
|1
|Arsenal
|23-4 (+19)
|24
|2
|Bayern
|22-8 (+14)
|21
|3
|Liverpool
|20-8 (+12)
|18
|4
|Tottenham
|17-7 (+10)
|17
|5
|Barcelona
|22-14 (+8)
|16
|6
|Chelsea
|17-10 (+7)
|16
|7
|Sporting
|17-11 (+6)
|16
|8
|Manchester City
|15-9 (+6)
|16
|Zona echipelor care merg în play-off⤵️
|9
|Real Madrid
|21-12 (+9)
|15
|10
|Inter Milano
|15-7 (+8)
|15
|11
|PSG
|21-11 (+10)
|14
|12
|Newcastle
|17-7 (+10)
|14
|13
|Juventus
|14-10 (+4)
|13
|14
|Atletico Madrid
|17-15 (+2)
|13
|15
|Atalanta
|10-10 (0)
|13
|16
|Leverkusen
|13-14 (-1)
|12
|17
|Dortmund
|19-17 (+2)
|11
|18
|Olympiacos
|10-14 (-4)
|11
|19
|Club Brugge
|15-17 (-2)
|10
|20
|Galatasaray
|9-11 (-2)
|10
|21
|Monaco
|8-14 (-6)
|10
|22
|Qarabag
|13-21 (+8)
|10
|23
|Bodo/Glimt
|14-15 (-1)
|9
|24
|Benfica
|10-12(-2)
|9
|Zona echipelor eliminate⤵️
|25
|Marseille
|11-14 (-3)
|9
|26
|Pafos
|8-11 (-3)
|9
|27
|Royale Union SG
|8-17 (-9)
|9
|28
|PSV
|16-16 (0)
|8
|29
|Bilbao
|9-14 (-5)
|8
|30
|Napoli
|9-15 (-6)
|8
|31
|Copenhaga
|12-21 (-9)
|8
|32
|Ajax
|8-21 (-13)
|6
|33
|Frankfurt
|10-21 (-11)
|4
|34
|Slavia Praga
|5-19 (-14)
|3
|35
|Villarreal
|5-18 (-13)
|1
|36.
|Kairat
|7-22 (-15)
|1
Ce urmează în Liga Campionilor
Tragerea la sorți pentru play-off-ul fazei eliminatorii a UEFA Champions League 2025/26 va avea loc vineri, 30 ianuarie 2026, la Nyon (Elveția), de la 13:00, ora României.
La tragerea la sorți vor participa echipele clasate pe locurile 9-24 în faza grupelor – primele opt echipe din faza grupelor se califică automat în optimile de finală.
Echipele care sunt capi de serie la tragerea la sorți sunt cele care au încheiat grupa pe locurile 9-16:
- Real Madrid (Spania), Inter Milano (Italia), PSG (Franța), Newcastle (Anglia), Juventus (Italia), Atletico Madrid (Spania), Atalanta (Italia), Leverkusen (Germania)
Cele de mai sus vor înfrunta formațiile de pe pozițiile 17-24:
- Dortmund (Germania), Olympiacos (Grecia), Club Brugge (Belgia), Galatasaray (Turcia), Monaco (Franța), Qarabag (Azerbaidjan), Bodo/Glimt (Norvegia), Benfica (Portugalia)
Cluburile vor fi împerecheate la tragerea la sorți în funcție de poziția lor în clasament: 9/10 vs 23/24, 11/12 vs 21/22, 13/14 vs 19/20 și 15/16 vs 17/18.
Care vor fi partidele din play-off:
- Real Madrid (locul 9)/Inter Milano (locul 10) - Bodo/Glimt (locul 23)/Benfica (locul 24)
- PSG (locul 11)/Newcastle (locul 12) - Monaco (locul 21)/Qarabag (locul 22)
- Juventus (locul 13)/Atletico Madrid (locul 14) - Club Brugge (locul 19)/Galatasaray (locul 20)
- Atalanta (locul 15)/Leverkusen (locul 16) - Dortmund (locul 17)/Olympiacos (locul 18)
Meciurile se desfășoară în două manșe, pe 17/18 februarie, respectiv 24/25 februarie.
Benfica - Real Madrid 4-2
- Au marcat: Schjeldrup (36, 54), Pavlidis (45+5 pen.) / Mbappe (30, 58), Trubin (90+8)
- Stadion: „Estadio do SL Benfica”
- Arbitru: Davide Massa (Italia)
Borussia Dortmund - Inter Milano 0-2
- Au marcat: Dimarco (81), Diouf (90+4)
- Meci arbitrat de Istvan Kovacs
- Stadion: BVB Stadion Dortmund
Barcelona - FC Copenhaga 4-1
- Au marcat: Lewandowski (48), Yamal (60), Raphinha (69 pen.), Rashford (85) / Dadason (4)
- Stadion: Camp Nou
- Arbitru: Benoit Bastien (Franța)
Napoli - Chelsea 2-3
- Au marcat: Vergara (33), Hojlund (43) / Fernandez (19 pen.), Joao Pedro (61, 82)
- Stadion: Diego Armando Maradona
- Arbitru: Clement Turpin (Franța)
PSV - Bayern 1-2
- A marcat: Saibari (78) / Musiala (58), Kane (84)
- Stadion: PSV Stadion
- Arbitru: Joao Pinheiro (Portugalia)
Ajax - Olympiacos 1-2
Au marcat: Dolberg (69 pen.) / Martins (52), Hezze (79)
- Stadion: Johan Cruijff ArenA
- Arbitru: Francois Letexier
Arsenal - Kairat Almaty 3-2
Au marcat: Gyokeres (3), Havertz (15), Martinelli (36) / Jorginho (7 pen.), Ricardinho (90+3)
- Stadion: Arsenal Stadium
- Arbitru: Urs Schnyder
Manchester City - Galatasaray 2-0
Au marcat: Haaland (11), Cherki (29)
- Stadion: City of Manchester Stadium
- Arbitru: Alejandro Hernandez
Athletic Bilbao - Sporting 2-3
Au marcat: Sancet (3), Guruzeta (28) / Diomande (12), Trincao (62), Alisson Santos (90+4)
- Stadion: Estadio de San Mames
- Arbitru: Felix Zwayer (Germania)
Atletico Madrid - Bodo/Glimt 1-2
Au marcat: Sorloth (15) / Sjovld (35), Hogh (59)
- Stadion: Estadio Metropolitano
- Arbitru: Maurizio Mariani
Liverpool - Qarabag 6-0
- Au marcat: Mac Allister (15, 61), Wirtz (21), Salah (50), Ekitike (57), Chiesa (90)
- Stadion: Anfield
- Arbitru: Ivan Kruzliak (Slovacia)
Club Brugge - Marseille 3-0
- Au marcat: Diakhon (4), Vermant (11), Stankovic (79)
- Stadion: Jan Breydelstadion
- Arbitru: Marco Guida (Italia)
Frankfurt - Tottenham 0-2
Au marcat: Kolo Muani (47), Solanke (77)
- Stadion: Eintracht Frankfurt Stadium
- Arbitru: Jesus Gil Manzano (Spania)
Monaco - Juventus 0-0
- Stadion: Stade Louis II
- Arbitru: Jose Maria Sanchez (Spania)
Pafos - Slavia Praga 4-1
- Au marcat: Dragomir (17), Bruno (53), Anderson (84, 87) / Chaloupek (44)
- Stadion: Limassol Stadium
- Arbitru: Tobias Stieler (Germania)
PSG - Newcastle 1-1
- Au marcat: Vitinha (8) / Willock (45+2)
- TV: Prima Sport 5
- Stadion: Parc des Princes
- Arbitru: Slavko Vincic (Slovenia)
Royale Union SG - Atalanta 1-0
- A marcat: Khalaili (70)
- Stadion: RSC Anderlecht Stadium
- Arbitru: Michael Oliver (Anglia)
Leverkusen - Villareal 3-0
Au marcat: Tillman (12, 35), Grimaldo (57)
- Stadion: BayArena
- Arbitru: Espen Eskas (Norvegia)