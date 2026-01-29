Final incendiar în Liga Campionilor Mourinho, calificare miraculoasă! Interul lui Chivu și Real Madrid merg doar în play-off +6 foto
Fotomontaj: GOLAZO.ro
Liga Campionilor

Final incendiar în Liga Campionilor Mourinho, calificare miraculoasă! Interul lui Chivu și Real Madrid merg doar în play-off

alt-text Alexandru Smeu , Ștefan Neda
alt-text Publicat: 29.01.2026, ora 00:13
alt-text Actualizat: 29.01.2026, ora 01:30
  • Ultima etapă a fazei principale din Liga Campionilor a adus spectacol în aproape toate partidele.
  • Barcelona a întors scorul cu Copenhaga, iar rezultatele din meciurile adversarelor i-au permis să prindă un bilet pentru optimile de finală.
  • Inter Milano, formația lui Chivu, și Real Madrid au ratat „la mustață” calificarea în optimi, în timp ce Benfica lui Jose Mourinho a obținut un loc în play-off după un final incredibil de meci.

Arsenal este singura echipă care încheie cu maximum de puncte faza principală.

Final incendiar în Liga Campionilor!

Barcelona a avut emoții în prima repriză, însă a reușit să răstoarne rezultatul și, cu ajutorul celorlalte rezultate, a încheiat în top 8.

Cristi Chivu a ratat la limită calificarea în optimi, chiar dacă Inter s-a impus cu 2-0 la Dortmund. A terminat pe 10, cu un punct mai puțin decât Manchester City.

Cel mai spectaculos meci a fost Benfica - Real Madrid, scor 4-2. „Galacticii” au ratat top 8, iar portughezii lui Mourinho au prins ultimul loc pentru play-off, după ce portarul Trubin a marcat în minutul 90+7.

Clasamentul final al fazei principale din Liga Campionilor

LocEchipaGolaverajPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1Arsenal23-4 (+19)24
2Bayern22-8 (+14)21
3Liverpool 20-8 (+12)18
4Tottenham17-7 (+10)17
5Barcelona22-14 (+8)16
6Chelsea 17-10 (+7)16
7Sporting17-11 (+6)16
8Manchester City15-9 (+6)16
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9Real Madrid21-12 (+9)15
10Inter Milano15-7 (+8)15
11PSG21-11 (+10)14
12Newcastle17-7 (+10)14
13Juventus14-10 (+4)13
14Atletico Madrid17-15 (+2)13
15Atalanta10-10 (0)13
16Leverkusen13-14 (-1)12
17Dortmund19-17 (+2)11
18Olympiacos10-14 (-4)11
19Club Brugge15-17 (-2)10
20Galatasaray9-11 (-2)10
21Monaco8-14 (-6)10
22Qarabag13-21 (+8)10
23Bodo/Glimt14-15 (-1)9
24Benfica10-12(-2)9
Zona echipelor eliminate⤵️
25Marseille11-14 (-3)9
26Pafos8-11 (-3)9
27Royale Union SG8-17 (-9)9
28PSV16-16 (0)8
29Bilbao9-14 (-5)8
30Napoli9-15 (-6)8
31Copenhaga12-21 (-9)8
32Ajax8-21 (-13)6
33Frankfurt10-21 (-11)4
34Slavia Praga5-19 (-14)3
35Villarreal5-18 (-13)1
36.Kairat7-22 (-15)1

Ce urmează în Liga Campionilor

Tragerea la sorți pentru play-off-ul fazei eliminatorii a UEFA Champions League 2025/26 va avea loc vineri, 30 ianuarie 2026, la Nyon (Elveția), de la 13:00, ora României.

La tragerea la sorți vor participa echipele clasate pe locurile 9-24 în faza grupelor – primele opt echipe din faza grupelor se califică automat în optimile de finală.

Faza eliminatorie din Champions League (FOTO: captură uefa.com) Faza eliminatorie din Champions League (FOTO: captură uefa.com)
Faza eliminatorie din Champions League (FOTO: captură uefa.com)

Echipele care sunt capi de serie la tragerea la sorți sunt cele care au încheiat grupa pe locurile 9-16:

  • Real Madrid (Spania), Inter Milano (Italia), PSG (Franța), Newcastle (Anglia), Juventus (Italia), Atletico Madrid (Spania), Atalanta (Italia), Leverkusen (Germania)

Cele de mai sus vor înfrunta formațiile de pe pozițiile 17-24:

  • Dortmund (Germania), Olympiacos (Grecia), Club Brugge (Belgia), Galatasaray (Turcia), Monaco (Franța), Qarabag (Azerbaidjan), Bodo/Glimt (Norvegia), Benfica (Portugalia)

Cluburile vor fi împerecheate la tragerea la sorți în funcție de poziția lor în clasament: 9/10 vs 23/24, 11/12 vs 21/22, 13/14 vs 19/20 și 15/16 vs 17/18.

Care vor fi partidele din play-off:

  • Real Madrid (locul 9)/Inter Milano (locul 10) - Bodo/Glimt (locul 23)/Benfica (locul 24)
  • PSG (locul 11)/Newcastle (locul 12) - Monaco (locul 21)/Qarabag (locul 22)
  • Juventus (locul 13)/Atletico Madrid (locul 14) - Club Brugge (locul 19)/Galatasaray (locul 20)
  • Atalanta (locul 15)/Leverkusen (locul 16) - Dortmund (locul 17)/Olympiacos (locul 18)

Meciurile se desfășoară în două manșe, pe 17/18 februarie, respectiv 24/25 februarie.

Benfica - Real Madrid 4-2

  • Au marcat: Schjeldrup (36, 54), Pavlidis (45+5 pen.) / Mbappe (30, 58), Trubin (90+8)
  • Stadion: „Estadio do SL Benfica”
  • Arbitru: Davide Massa (Italia)

Borussia Dortmund - Inter Milano 0-2

  • Stadion: BVB Stadion Dortmund

Barcelona - FC Copenhaga 4-1

  • Au marcat: Lewandowski (48), Yamal (60), Raphinha (69 pen.), Rashford (85) / Dadason (4)
  • Stadion: Camp Nou
  • Arbitru: Benoit Bastien (Franța)

Napoli - Chelsea 2-3

  • Au marcat: Vergara (33), Hojlund (43) / Fernandez (19 pen.), Joao Pedro (61, 82)
  • Stadion: Diego Armando Maradona
  • Arbitru: Clement Turpin (Franța)

PSV - Bayern 1-2

  • A marcat: Saibari (78) / Musiala (58), Kane (84)
  • Stadion: PSV Stadion
  • Arbitru: Joao Pinheiro (Portugalia)

Ajax - Olympiacos 1-2

Au marcat: Dolberg (69 pen.) / Martins (52), Hezze (79)

  • Stadion: Johan Cruijff ArenA
  • Arbitru: Francois Letexier

Arsenal - Kairat Almaty 3-2

Au marcat: Gyokeres (3), Havertz (15), Martinelli (36) / Jorginho (7 pen.), Ricardinho (90+3)

  • Stadion: Arsenal Stadium
  • Arbitru: Urs Schnyder

Manchester City - Galatasaray 2-0

Au marcat: Haaland (11), Cherki (29)

  • Stadion: City of Manchester Stadium
  • Arbitru: Alejandro Hernandez

Athletic Bilbao - Sporting 2-3

Au marcat: Sancet (3), Guruzeta (28) / Diomande (12), Trincao (62), Alisson Santos (90+4)

  • Stadion: Estadio de San Mames
  • Arbitru: Felix Zwayer (Germania)

Atletico Madrid - Bodo/Glimt 1-2

Au marcat: Sorloth (15) / Sjovld (35), Hogh (59)

  • Stadion: Estadio Metropolitano
  • Arbitru: Maurizio Mariani

Liverpool - Qarabag 6-0

  • Au marcat: Mac Allister (15, 61), Wirtz (21), Salah (50), Ekitike (57), Chiesa (90)
  • Stadion: Anfield
  • Arbitru: Ivan Kruzliak (Slovacia)

Club Brugge - Marseille 3-0

  • Au marcat: Diakhon (4), Vermant (11), Stankovic (79)
  • Stadion: Jan Breydelstadion
  • Arbitru: Marco Guida (Italia)

Frankfurt - Tottenham 0-2

Au marcat: Kolo Muani (47), Solanke (77)

  • Stadion: Eintracht Frankfurt Stadium
  • Arbitru: Jesus Gil Manzano (Spania)

Monaco - Juventus 0-0

  • Stadion: Stade Louis II
  • Arbitru: Jose Maria Sanchez (Spania)

Pafos - Slavia Praga 4-1

  • Au marcat: Dragomir (17), Bruno (53), Anderson (84, 87) / Chaloupek (44)
  • Stadion: Limassol Stadium
  • Arbitru: Tobias Stieler (Germania)
Golul marcat de Vlad Dragomir în meciul cu Slavia Praga
Golul marcat de Vlad Dragomir în meciul cu Slavia Praga

Galerie foto (6 imagini)

Golul marcat de Vlad Dragomir în meciul cu Slavia Praga Golul marcat de Vlad Dragomir în meciul cu Slavia Praga Golul marcat de Vlad Dragomir în meciul cu Slavia Praga Golul marcat de Vlad Dragomir în meciul cu Slavia Praga Golul marcat de Vlad Dragomir în meciul cu Slavia Praga
+6 Foto
labels.photo-gallery

PSG - Newcastle 1-1

  • Au marcat: Vitinha (8) / Willock (45+2)
  • TV: Prima Sport 5
  • Stadion: Parc des Princes
  • Arbitru: Slavko Vincic (Slovenia)

Royale Union SG - Atalanta 1-0

  • A marcat: Khalaili (70)
  • Stadion: RSC Anderlecht Stadium
  • Arbitru: Michael Oliver (Anglia)

Leverkusen - Villareal 3-0

Au marcat: Tillman (12, 35), Grimaldo (57)

  • Stadion: BayArena
  • Arbitru: Espen Eskas (Norvegia)

Real Madrid Liga Campionilor Inter Milano Cristi Chivu fc barcelona
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share