Final incendiar în Liga Campionilor Mourinho, calificare miraculoasă! Interul lui Chivu și Real Madrid merg doar în play-off

Ultima etapă a fazei principale din Liga Campionilor a adus spectacol în aproape toate partidele.

Barcelona a întors scorul cu Copenhaga, iar rezultatele din meciurile adversarelor i-au permis să prindă un bilet pentru optimile de finală.

Inter Milano, formația lui Chivu, și Real Madrid au ratat „la mustață” calificarea în optimi, în timp ce Benfica lui Jose Mourinho a obținut un loc în play-off după un final incredibil de meci.

Arsenal este singura echipă care încheie cu maximum de puncte faza principală.

Final incendiar în Liga Campionilor!

Barcelona a avut emoții în prima repriză, însă a reușit să răstoarne rezultatul și, cu ajutorul celorlalte rezultate, a încheiat în top 8.

Cristi Chivu a ratat la limită calificarea în optimi, chiar dacă Inter s-a impus cu 2-0 la Dortmund. A terminat pe 10, cu un punct mai puțin decât Manchester City.

Cel mai spectaculos meci a fost Benfica - Real Madrid, scor 4-2. „Galacticii” au ratat top 8, iar portughezii lui Mourinho au prins ultimul loc pentru play-off, după ce portarul Trubin a marcat în minutul 90+7.

Clasamentul final al fazei principale din Liga Campionilor

Loc Echipa Golaveraj Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1 Arsenal 23-4 (+19) 24 2 Bayern 22-8 (+14) 21 3 Liverpool 20-8 (+12) 18 4 Tottenham 17-7 (+10) 17 5 Barcelona 22-14 (+8) 16 6 Chelsea 17-10 (+7) 16 7 Sporting 17-11 (+6) 16 8 Manchester City 15-9 (+6) 16 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9 Real Madrid 21-12 (+9) 15 10 Inter Milano 15-7 (+8) 15 11 PSG 21-11 (+10) 14 12 Newcastle 17-7 (+10) 14 13 Juventus 14-10 (+4) 13 14 Atletico Madrid 17-15 (+2) 13 15 Atalanta 10-10 (0) 13 16 Leverkusen 13-14 (-1) 12 17 Dortmund 19-17 (+2) 11 18 Olympiacos 10-14 (-4) 11 19 Club Brugge 15-17 (-2) 10 20 Galatasaray 9-11 (-2) 10 21 Monaco 8-14 (-6) 10 22 Qarabag 13-21 (+8) 10 23 Bodo/Glimt 14-15 (-1) 9 24 Benfica 10-12(-2) 9 Zona echipelor eliminate⤵️ 25 Marseille 11-14 (-3) 9 26 Pafos 8-11 (-3) 9 27 Royale Union SG 8-17 (-9) 9 28 PSV 16-16 (0) 8 29 Bilbao 9-14 (-5) 8 30 Napoli 9-15 (-6) 8 31 Copenhaga 12-21 (-9) 8 32 Ajax 8-21 (-13) 6 33 Frankfurt 10-21 (-11) 4 34 Slavia Praga 5-19 (-14) 3 35 Villarreal 5-18 (-13) 1 36. Kairat 7-22 (-15) 1

Ce urmează în Liga Campionilor

Tragerea la sorți pentru play-off-ul fazei eliminatorii a UEFA Champions League 2025/26 va avea loc vineri, 30 ianuarie 2026, la Nyon (Elveția), de la 13:00, ora României.

La tragerea la sorți vor participa echipele clasate pe locurile 9-24 în faza grupelor – primele opt echipe din faza grupelor se califică automat în optimile de finală.

Faza eliminatorie din Champions League (FOTO: captură uefa.com)

Echipele care sunt capi de serie la tragerea la sorți sunt cele care au încheiat grupa pe locurile 9-16:

Real Madrid (Spania), Inter Milano (Italia), PSG (Franța), Newcastle (Anglia), Juventus (Italia), Atletico Madrid (Spania), Atalanta (Italia), Leverkusen (Germania)

Cele de mai sus vor înfrunta formațiile de pe pozițiile 17-24:

Dortmund (Germania), Olympiacos (Grecia), Club Brugge (Belgia), Galatasaray (Turcia), Monaco (Franța), Qarabag (Azerbaidjan), Bodo/Glimt (Norvegia), Benfica (Portugalia)

Cluburile vor fi împerecheate la tragerea la sorți în funcție de poziția lor în clasament: 9/10 vs 23/24, 11/12 vs 21/22, 13/14 vs 19/20 și 15/16 vs 17/18.

Care vor fi partidele din play-off:

Real Madrid (locul 9)/Inter Milano (locul 10) - Bodo/Glimt (locul 23)/Benfica (locul 24)

PSG (locul 11)/Newcastle (locul 12) - Monaco (locul 21)/Qarabag (locul 22)

Juventus (locul 13)/Atletico Madrid (locul 14) - Club Brugge (locul 19)/Galatasaray (locul 20)

Atalanta (locul 15)/Leverkusen (locul 16) - Dortmund (locul 17)/Olympiacos (locul 18)

Meciurile se desfășoară în două manșe, pe 17/18 februarie, respectiv 24/25 februarie.

Benfica - Real Madrid 4-2

Au marcat: Schjeldrup (36, 54), Pavlidis (45+5 pen.) / Mbappe (30, 58), Trubin (90+8)

Stadion: „Estadio do SL Benfica”

„Estadio do SL Benfica” Arbitru: Davide Massa (Italia)

Borussia Dortmund - Inter Milano 0-2

Au marcat: Dimarco (81), Diouf (90+4)

Dimarco (81), Diouf (90+4) Meci arbitrat de Istvan Kovacs

Stadion: BVB Stadion Dortmund

Barcelona - FC Copenhaga 4-1

Au marcat: Lewandowski (48), Yamal (60), Raphinha (69 pen.), Rashford (85) / Dadason (4)

Stadion: Camp Nou

Camp Nou Arbitru: Benoit Bastien (Franța)

Napoli - Chelsea 2-3

Au marcat: Vergara (33), Hojlund (43) / Fernandez (19 pen.), Joao Pedro (61, 82)

Stadion: Diego Armando Maradona

Arbitru: Clement Turpin (Franța)

PSV - Bayern 1-2

A marcat: Saibari (78) / Musiala (58), Kane (84)

Stadion: PSV Stadion

PSV Stadion Arbitru: Joao Pinheiro (Portugalia)

Ajax - Olympiacos 1-2

Au marcat: Dolberg (69 pen.) / Martins (52), Hezze (79)

Stadion: Johan Cruijff ArenA

Johan Cruijff ArenA Arbitru: Francois Letexier

Arsenal - Kairat Almaty 3-2

Au marcat: Gyokeres (3), Havertz (15), Martinelli (36) / Jorginho (7 pen.), Ricardinho (90+3)

Stadion: Arsenal Stadium

Arsenal Stadium Arbitru: Urs Schnyder

Manchester City - Galatasaray 2-0

Au marcat: Haaland (11), Cherki (29)

Stadion: City of Manchester Stadium

City of Manchester Stadium Arbitru: Alejandro Hernandez

Athletic Bilbao - Sporting 2-3

Au marcat: Sancet (3), Guruzeta (28) / Diomande (12), Trincao (62), Alisson Santos (90+4)

Stadion: Estadio de San Mames

Estadio de San Mames Arbitru: Felix Zwayer (Germania)

Atletico Madrid - Bodo/Glimt 1-2

Au marcat: Sorloth (15) / Sjovld (35), Hogh (59)

Stadion: Estadio Metropolitano

Estadio Metropolitano Arbitru: Maurizio Mariani

Liverpool - Qarabag 6-0

Au marcat: Mac Allister (15, 61), Wirtz (21), Salah (50), Ekitike (57), Chiesa (90)

Stadion: Anfield

Anfield Arbitru: Ivan Kruzliak (Slovacia)

Club Brugge - Marseille 3-0

Au marcat: Diakhon (4), Vermant (11), Stankovic (79)

Stadion: Jan Breydelstadion

Jan Breydelstadion Arbitru: Marco Guida (Italia)

Frankfurt - Tottenham 0-2

Au marcat: Kolo Muani (47), Solanke (77)

Stadion: Eintracht Frankfurt Stadium

Eintracht Frankfurt Stadium Arbitru: Jesus Gil Manzano (Spania)

Monaco - Juventus 0-0

Stadion: Stade Louis II

Stade Louis II Arbitru: Jose Maria Sanchez (Spania)

Pafos - Slavia Praga 4-1

Au marcat: Dragomir (17), Bruno (53), Anderson (84, 87) / Chaloupek (44)

Stadion: Limassol Stadium

Limassol Stadium Arbitru: Tobias Stieler (Germania)

PSG - Newcastle 1-1

Au marcat: Vitinha (8) / Willock (45+2)

Au marcat: Vitinha (8) / Willock (45+2)

Stadion: Parc des Princes

Parc des Princes Arbitru: Slavko Vincic (Slovenia)

Royale Union SG - Atalanta 1-0

A marcat: Khalaili (70)

Stadion: RSC Anderlecht Stadium

RSC Anderlecht Stadium Arbitru: Michael Oliver (Anglia)

Leverkusen - Villareal 3-0

Au marcat: Tillman (12, 35), Grimaldo (57)

Stadion: BayArena

BayArena Arbitru: Espen Eskas (Norvegia)

