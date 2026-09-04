Nick Kyrgios (31 de ani, #918 ATP) a primit o suspendare de doar o lună, după ce a fost depistat pozitiv la cocaină.

Australianul poate reveni deja pe teren când corpul îi va permite.

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Pe 19 august, Agenția Internațională de Integritate a Tenisului (ITIA) a anunțat că Kyrgios a fost testat pozitiv la un control antidoping efectuat pe 22 iunie.

Testul a ieșit pozitiv la benzoilecgonină, un metabolit al cocainei. Fostul #13 ATP nu a făcut apel. A scris pe Instagram că a comis „o greșeală imensă”, precizând că se va retrage de pe rețelele sociale timp de 28 de zile.

Nick Kyrgios poate reveni pe teren! ITIA l-a suspendat doar o lună, după ce a fost depistat pozitiv la cocanină

Suspendarea fostului finalist de la Wimbledon din 2022 a intrat în vigoare pe 4 august. Kyrgios risca o pedeapsă între trei luni și patru ani, însă a scăpat ieftin.

În cadrul unei discuții cu anchetatorii Agenției Internaționale pentru Integritatea Tenisului (ITIA), australianul a explicat că a consumat cocaină în scop recreațional, în timpul unei ieșiri în oraș, cu câteva zile înainte de participarea la turneul de la Mallorca, potrivit theguardian.com.

Ulterior, ITIA a apelat la părerea unui expert științific independent din cadrul unui laborator acreditat de WADA. Acesta a constatat că nivelul de cocaină identificat în proba lui Kyrgios este compatibil cu versiunea prezentată de jucător.

În acest context, Agenția Internaționale pentru Integritatea Tenisului a acceptat că substanța a fost consumată în afara perioadei de competiție.

Regulamentul WADA prevede o suspendare standard de trei luni pentru o astfel de abatere, însă sancțiunea poate fi redusă la o lună dacă sportivul acceptă să urmeze un program de tratament aprobat de ITIA.

Totodată, Kyrgios a rămas și fără cei 6.570 de euro câștigați la Mallorca, după ce a pierdut în prima rundă în fața compatriotului său, Adam Walton.

Totuși, australianul a acceptat să intre în programul de tratament ITIA, astfel că suspendarea i-a fost redusă la doar o lună!

ITIA a precizat că Kyrgios, fost număr 13 ATP, putea contesta suspendarea provizorie, însă a ales să nu o facă.

De-a lungul carierei sale, Kyrgios a câștigat 7 titluri ATP, însă nu a reușit să pună mâna pe vreun trofeu de Grand Slam.

Cel mai aproape a fost în 2022, când a fost învins în finala de la Wimbledon de Novak Dkjokovic, scor 4-6, 6-3, 6-4, 7-6(3)

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