O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026

S-au terminat preliminariile, încă mai avem câteva dileme, dar deja se vede Mondialul!

Primul turneu final cu 48 de echipe, primul organizat în trei țări, Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.

GOLAZO.ro a realizat o infografie spectaculoasă dedicată competiției care va dura 39 de zile, între 11 iunie și 19 iunie 2026.

Ce înseamnă această infografie? O mulțime de informații importante într-o prezentare dinamică, de mare efect, interactivă, care invită cititorii să intre în jocul descoperirii Mondialului. A celui viitor și a istoriei sale.

Mondial descoperit printr-un joc dinamic în viitor și înapoi în timp

În primul rând, drumul spre CM, toate selecționatele calificate și încercarea naționalei noastre de a se califica după 28 de ani la marea întrecere globală. Inclusiv date despre barajul din primăvară.

Esența infografiei este developarea turneului american: țări, orașe, stadioane, afișele tuturor orașelor-gazdă, mingea, trofeul, mascotele.

Plus incursiuni înapoi în timp, pentru a vedea toate câștigătoarele, toate mingile cu care s-a jucat la Mondial, toate mascotele care au amuzat spectatorii de-a lungul vremii.

Ultimul dans al eroilor care au împărțit lumea fotbalului de 20 de ani

Șapte momente legendare sunt readuse în actualitate. La fel, recordurile CM, golgeterii all-time. Și retrăim trei meciuri faimoase ale „tricolorilor”.

La final, ultimul dans, a 6-a participare la Mondial a jucătorilor care au scris fotbalul ultimilor 20 de ani: Leo Messi și Cristiano Ronaldo.

Această infografie a fost realizată împreună cu partenerul Borsec (P)