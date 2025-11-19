O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026

- S-au terminat preliminariile, încă mai avem câteva dileme, dar deja se vede Mondialul!
- Primul turneu final cu 48 de echipe, primul organizat în trei țări, Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.
- GOLAZO.ro a realizat o infografie spectaculoasă dedicată competiției care va dura 39 de zile, între 11 iunie și 19 iunie 2026.
Ce înseamnă această infografie? O mulțime de informații importante într-o prezentare dinamică, de mare efect, interactivă, care invită cititorii să intre în jocul descoperirii Mondialului. A celui viitor și a istoriei sale.
Mondial descoperit printr-un joc dinamic în viitor și înapoi în timp
În primul rând, drumul spre CM, toate selecționatele calificate și încercarea naționalei noastre de a se califica după 28 de ani la marea întrecere globală. Inclusiv date despre barajul din primăvară.
Esența infografiei este developarea turneului american: țări, orașe, stadioane, afișele tuturor orașelor-gazdă, mingea, trofeul, mascotele.
Plus incursiuni înapoi în timp, pentru a vedea toate câștigătoarele, toate mingile cu care s-a jucat la Mondial, toate mascotele care au amuzat spectatorii de-a lungul vremii.
Ultimul dans al eroilor care au împărțit lumea fotbalului de 20 de ani
Șapte momente legendare sunt readuse în actualitate. La fel, recordurile CM, golgeterii all-time. Și retrăim trei meciuri faimoase ale „tricolorilor”.
La final, ultimul dans, a 6-a participare la Mondial a jucătorilor care au scris fotbalul ultimilor 20 de ani: Leo Messi și Cristiano Ronaldo.
