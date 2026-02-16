Cum funcționează injecțiile pentru slăbit Informații prețioase pentru bărbați. Dr. Elena Dragan, REGINA MARIA: „Mulți au rezultate spectaculoase“

Ce este de făcut atunci când dietele și sportul nu sunt suficiente pentru a ține în frâu kilogramele?

O soluție din ce în ce mai folosită de bărbații din România sunt injecțiile pentru slăbit, care sunt comercializate sub diverse forme.

Ele pot avea rezultate spectaculoase și necesită prescripție și urmărirea medicală atentă.

* (P)

Dr. Elena Drăgan, medic endocrinolog în cadrul Rețelei de Sănătate REGINA MARIA, explică într-un interviu cum funcționează injecțiile de slăbit, ce efecte au asupra apetitlului și metabolismului și când devin o opțiune recomandată pentru bărbații care vor să își controleze greuatatea pe termen lung.

Există diferențe între femei și bărbați în ceea ce privește tratamentul cu injecții pentru slăbit?

În ceea ce privește tratamentul injectabil pentru scăderea în greutate, nu există diferențe majore între femei și bărbați. Studiile clinice au inclus deopotrivă pacienți de ambele sexe, iar rezultatele au arătat că eficiența și modul de acțiune al acestor terapii sunt similare. Din acest motiv, recomandarea tratamentului nu se face în funcție de gen, ci în funcție de indicațiile medicale, de starea de sănătate a pacientului și de obiectivele terapeutice individuale.

Ce sunt, mai exact, aceste injecții pentru slăbit și cum funcționează?

Tratamentele moderne pentru slăbit sunt medicamente care imită hormonii sațietății produși de tubul digestiv după masă, care transmit creierului semnalul că organismul s-a săturat. În mod normal, efectul acestor hormoni este foarte scurt, însă injecțiile îl prelungesc și, astfel, mențin senzația de sațietate pentru o perioadă mai lungă și reduc pofta de mâncare. În plus, injecțiile încetinesc golirea stomacului, ceea ce contribuie la un control mai bun al apetitului pe parcursul zilei.

Obezitatea este adesea asociată cu rezistența la insulină, iar medicamentele ajută pancreasul să elibereze insulină într-un mod mai eficient, răspunzând corespunzător nivelului glicemiei. Astfel, ele sprijină nu doar scăderea în greutate, ci și un control metabolic mai bun Elena Dragan, medic endocrinolog la Regina Maria

Ne puteți explica cum influențează rezistența la insulină procesul de scădere în greutate?

Rezistența la insulină influențează modul în care organismul pierde în greutate și cum se depozitează grăsimea. Atunci când rezistența la insulină scade, glicemia este mai ușor de controlat, pentru că organismul are nevoie de mai puțină insulină. Insulina este un hormon care favorizează depozitarea grăsimii, în special în zona abdominală, așa că, pe măsură ce nivelul acesteia scade, procesul de scădere în greutate se activează mai ușor, în special în regiunea abdominală.

Injecții pentru slăbit - cum se folosesc și ce eficiență au

Inițial, aceste injecții pentru slăbit au fost create tocmai pentru a ajuta persoanele cu diabet să controleze rezistența la insulină …

Da, ele au fost dezvoltate inițial pentru a ajuta pacienții cu diabet să-și controleze glicemia. Pe parcurs, s-a observat că ele au și efect asupra greutății, ceea ce a dus la utilizarea lor și în tratamentul obezității. Astăzi, aceste injecții pot fi recomandate atât pacienților cu diabet, cât și celor care se confruntă cu exces ponderal, fără a avea diabet.

Care sunt injecțiile disponibile în România pentru scăderea în greutate și care sunt diferențele dintre ele?

În România, avem mai multe molecule disponibile pentru tratamentele injectabile de scădere în greutate. Una dintre ele este liraglutida, cu denumirea comercială Saxenda , care există pe piață de mai bine de cinci ani și se administrează zilnic subcutanat, de obicei în abdomen, coapsă sau braț.



O altă moleculă mai recentă este semaglutida, administrată săptămânal. Aceasta este un analog al hormonului GLP-1 și, atunci când este folosită pentru scăderea în greutate, se administrează în doze mai mari decât cele utilizate pentru tratamentul diabetului. În România, denumirea comercială este Wegovy . Practic, este aceeași moleculă ca Ozempicul, dar adaptată special pentru scăderea ponderală.



Și mai avem tirzepatidul ( Mounjaro ), administrat tot săptămânal. Tirzepatidul se deosebește prin faptul că acționează asupra a doi hormoni ai sațietății, GLP-1, care ajută la senzația de sațietate și scăderea apetitului, și GIP, care contribuie la reglarea glicemiei prin stimularea secreției de insulină.

Dintre aceste trei injecții, care este cea mai eficientă pentru scăderea în greutate?

În studii, persoanele care au folosit Wegovy au pierdut, în medie, 16% din greutatea lor după 56 de săptămâni, în timp ce cei care au urmat tratamentul cu Mounjaro au slăbit, în medie, 23% din greutatea inițială după 68 de săptămâni.

Aceste tratamente pot fi utilizate de bărbații care se confruntă cu obezitate, adică au un indice de masă corporală (IMC) de 30 sau mai mare. Injecțiile pot fi folosite și de persoanele supraponderale (IMC de 27 și 29.9), dacă au și alte afecțiuni cronice precum diabet, hipertensiune sau dislipidemie, adică colesterol sau trigliceride crescute. În aceste cazuri, tratamentul nu ajută doar la pierderea în greutate, ci și la controlul mai bun al afecțiunilor cronice existente Elena Dragan, medic endocrinolog la Regina Maria

Pentru bărbații care au deja boli cronice, ce beneficii au injecțiile, dincolo de slăbit?

Aceste tratamente sunt cu atât mai utile pentru persoanele care au deja boli cronice, deoarece multe dintre aceste afecțiuni apar chiar ca urmare a obezității. Pentru numeroși pacienți, scăderea în greutate poate însemna normalizarea tensiunii arteriale și chiar reducerea sau renunțarea la tratamentul pentru hipertensiune.



Mai mult, pierderea kilogramelor în plus poate duce la o îmbunătățire semnificativă a diabetului sau a prediabetului și la normalizarea valorilor colesterolului, uneori cu posibilitatea de a reduce sau opri medicația specifică.



Impactul este major și în cazul apneei de somn, o afecțiune frecvent asociată cu obezitatea. Odată cu scăderea în greutate, mulți pacienți observă o ameliorare clară a simptomelor, iar unii pot ajunge chiar să nu mai aibă nevoie de aparatul de respirație utilizat pe timpul nopții.

Când ar trebui să se gândească bărbații la aceste injecții ca la o opțiune de tratament?

Tratamentul este recomandat mai ales în cazul obezității dar și atunci când, după 3–6 luni în care pacientul a încercat să își optimizeze stilul de viață - prin restricție calorică și activitate fizică - nu apar rezultate semnificative în scăderea în greutate. De cele mai multe ori, pacienții care solicită acest tip de tratament ajung la medic după numeroase încercări eșuate și cu sentimentul că au pierdut bătălia cu kilogramele în plus.

Există persoane pentru care aceste injecții de slăbit au contraindicații?

Da, în primul rând, persoanele care au suferit vreodată de pancreatită acută nu trebuie să urmeze acest tratament, pentru că există un risc crescut de declanșare a unui nou episod. Pancreatita este o inflamație severă a pancreasului, care poate fi chiar fatală în anumite cazuri, așadar este o afecțiune foarte serioasă.



De asemenea, tratamentul este contraindicat persoanelor care au sau ar putea avea un anumit tip de cancer de tiroidă, numit carcinom medular tiroidian, precum și celor care au această afecțiune în familie. Deși acest tip de cancer este rar, discuția detaliată cu pacientul este esențială pentru a evalua riscul personal și familial.

Există diferențe între bărbați și femei în ceea ce privește eficiența acestor injecții?

Efectul tratamentului este foarte personalizat și depinde mult de greutatea de la care pornești. Cei care pornesc de la o greutate foarte mare și au multe kilograme de dat jos obțin, în general, cele mai vizibile și spectaculoase rezultate cu aceste injecții.



De asemenea, nivelul de activitate fizică și masa musculară influențează modul în care organismul arde energia: cu cât cineva are mai multă masă musculară și este mai activ, cu atât răspunsul la tratament este mai bun. Stilul de viață și alimentația – mai ales aportul de proteine – contribuie, împreună cu tratamentul, la succesul pe termen lung.

Cât de repede poți să slăbești cu aceste injecții?

Noi încercăm să ajustăm dozele astfel încât scăderea ponderală să nu fie una foarte rapidă. Cu cât slăbirea este mai accelerată, cu atât scad șansele ca pacientul să își mențină greutatea după oprirea tratamentului. În general, o pierdere de aproximativ trei – patru kilograme pe lună este considerată sustenabilă.

Ce se întâmplă cu greutatea după oprirea tratamentului? Există riscul de a pune kilogramele la loc?

După atingerea greutății țintă, este recomandat ca tratamentul să fie continuat o perioadă sau ca dozele să fie reduse treptat, mai ales în cazul pacienților aflați pe doza maximă. O întrerupere bruscă poate duce la revenirea puternică a apetitului. Există acest efect yo-yo, iar oamenii tind să recâștige din greutatea pierdută. Aproximativ 80% dintre pacienți pot recâștiga 2/3 din greutatea pierdută în primul an de la oprirea tratamentului. În anii următori, această creștere poate continua, uneori semnificativ.



Șansele de menținere a greutății sunt mai mari dacă pacientul păstrează stilul de viață pe care l-a adoptat în perioada în care a fost sub tratament – își organizează bine mesele, adică știe ce și cât să mânance, păstrează porțiile cu care s-a obișnuit în timpul tratamentului și își menține nivelul de activitate fizică.