Înscrieri deschise pentru L’Étape România by Tour de France

Evenimentul de referință al ciclismului va avea loc pe 30 august, la București

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L’Étape România by Tour de France presented by Decathlon revine pe 30 august în Piața Constituției pentru ediția cu numărul cinci, iar înscrierile sunt oficial deschise. Cicliști amatori, sportivi experimentați și familii din întreaga țară sunt invitați să trăiască experiența oficială Tour de France într-un eveniment care transformă, pentru o zi, centrul Bucureștiului într-un circuit dedicat ciclismului.

Participanții se pot înscrie începând de astăzi pe romania.letapeseries.com/registration, beneficiind de tarife Early Bird disponibile în această primă etapă de înregistrare. Înscrierile generale sunt deschise până pe 26 august, la finalul zilei, sau până la ocuparea tuturor locurilor disponibile, după o perioadă de acces prioritar dedicată persoanelor preînregistrate în 2025.

Ca și la edițiile anterioare, evenimentul își păstrează componenta accesibilă și incluzivă: persoanele cu dizabilități beneficiază de participare gratuită, iar copiii și adolescenții cu vârsta de până la 18 ani primesc o reducere de 15%.

O experiență inspirată de Tour de France, adaptată fiecărui ciclist

De la cei mai tineri cicliști, începând cu vârsta de 7 ani, până la participanți cu experiență competițională, L’Étape România oferă fiecăruia șansa de a lua startul într-un eveniment inspirat de spiritul Tour de France.

Participanții pot lua startul inclusiv pe biciclete mountain bike, iar fiecare traseu beneficiază de clasamente pe categorii de vârstă. În plus, sportivii de performanță au la dispoziție un clasament dedicat.

Cele trei trasee ale ediției 2026 sunt:

City Adventure - 14 km , pentru participanți începând cu vârsta de 7 ani;

, pentru participanți începând cu vârsta de 7 ani; The Ride - 42 km , destinat cicliștilor de peste 15 ani;

, destinat cicliștilor de peste 15 ani; The Race - 85 km, traseul emblematic al competiției, dedicat celor care își doresc o provocare sportivă completă.

Bucureștiul văzut de pe bicicletă, pe bulevarde emblematice

Cu startul în apropierea Pieței Constituției, traseele competiției îi poartă pe participanți pe unele dintre cele mai cunoscute artere ale capitalei. Calea Victoriei, Bulevardul Kiseleff și Bulevardul Libertății devin decorul unei experiențe care îmbină sportul, orașul și bucuria de a pedala într-un București eliberat de trafic.

Pe parcursul cursei, cicliștii vor trece pe lângă repere emblematice precum Arcul de Triumf, Palatul Parlamentului, Palatul C.E.C., Primăria Capitalei, Casa Armatei și Ateneul Român, într-un traseu care pune în valoare patrimoniul și identitatea orașului.

„L’Étape România nu este doar o competiție, ci o zi în care Bucureștiul se schimbă complet. Străzi emblematice devin traseu de cursă, iar oameni de toate vârstele pornesc împreună din Piața Constituției, uniți de aceeași energie. Pentru noi, fiecare ediție înseamnă mai mult decât un eveniment sportiv - este o comunitate care crește și o experiență pe care o trăiești altfel de pe bicicletă. Le mulțumim autorităților și partenerilor care sunt alături de noi în acest proiect unic în România”, a declarat Răzvan Jugănaru, MTB Academy, organizatorul evenimentului.

Mai mult decât o cursă: o zi întreagă dedicată ciclismului

Amplasat în Piața Constituției, Race Village-ul L’Étape România by Tour de France presented by Decathlon este punctul de întâlnire al participanților, susținătorilor și vizitatorilor pe tot parcursul zilei. Spațiul va găzdui o expoziție dedicată universului Tour de France, activări ale partenerilor și o zonă comercială cu branduri de echipament și nutriție sportivă. Vizitatorii vor avea la dispoziție food court, zone de relaxare, spațiu de încălzire pentru concurenți, asistență mecanică și servicii de masaj.

Scena va găzdui festivitatea de premiere a câștigătorilor, dar și concursuri, activări și momente speciale pregătite de parteneri, completând atmosfera de festival a L’Étape România.

Din spiritul Marelui Tur, în inima Bucureștiului

Mai mult decât o competiție, Tour de France este un fenomen global urmărit de peste două miliarde de spectatori în fiecare an, un reper absolut al ciclismului mondial.

Creată în 1993, seria L’Étape by Tour de France le oferă cicliștilor amatori oportunitatea de a trăi, în propriile orașe, atmosfera și provocările uneia dintre cele mai legendare curse din lume.

Din 2022, România face parte din acest circuit internațional select, devenind cea de-a 20-a țară inclusă în calendarul global L’Étape by Tour de France.

„Revenim cu mare bucurie în România pentru a cincea oară. De-a lungul anilor, L’Étape România s-a dezvoltat constant, susținut de o comunitate de cicliști tot mai pasionată și mai dedicată. Bucureștiul, cu îmbinarea sa rară de istorie și dinamism, este o gazdă ideală, iar interesul tot mai mare pentru eveniment confirmă că România ocupă un loc important pe harta mondială a ciclismului de amatori”, a precizat Gaspard CITROËN, Project Manager al L’Étape Series by Tour de France - AMAURY SPORT ORGANISATION (A.S.O).

Miză internațională: de la București la L’Étape du Tour

Tricoul galben (Yellow Jersey), simbol al excelenței și al victoriei în stil Tour de France, rămâne marele obiectiv al competiției.

Pentru cei mai rapizi dintre participanți, însă, miza merge mai departe de linia de finish din București. Primii trei cicliști amatori clasați, la masculin și feminin, în The Race (85 km), sunt recompensați cu acces în L’Étape Championship și cu o invitație la legendara L’Étape du Tour din Franța - cea mai apropiată experiență de Tour de France pe care o poate trăi un ciclist amator.

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Tot mai multe companii importante din România aleg să fie alături de cel mai puternic brand de ciclism din lume. Ediția 2026 are ca presenting partner compania Decathlon.

Furnizorii oficiali ai evenimentului sunt: Powerbar, WASA, Agriro Fresh, Bellotto, Black Cab, JW Marriott Bucharest Grand Hotel, Doctor Detergent, Wonderland, Temad, Artesana, Artesia, Sweeteria, NN, CPI Security, RematHolding, e-Semneaza.ro.

Partenerii instituționali care susțin evenimentul sunt Ambasada Franței, Primăria Municipiului București și Federația Română de Ciclism.

Aflat la al treilea an consecutiv în rolul de presenting partner, Decathlon își confirmă angajamentul pe termen lung față de comunitatea sportivă și pasiunea pentru un stil de viață activ și sănătos. În 2026, Decathlon contribuie prin:

Parte din kit-ul oficial al participanților, tricouri și săculeți pentru încălțăminte;

Un stand de activare interactiv și zonă expo;

Un service de reparații rapide, unde tehnicienii Decathlon au ajutat cicliștii la nevoie.

„Continuarea acestui parteneriat dintre Decathlon și L'Étape România este un pas firesc în angajamentul nostru de a sprijini comunitatea de ciclism și de a demonstra calitatea echipamentelor noastre, odată cu un eveniment de top. Prin această colaborare, ne dorim să fim alături de fiecare participant în drumul său spre linia de sosire, oferindu-le tuturor nu doar suport tehnic, ci și inspirația de a-și depăși limitele.” - Paul Cozmolici, director comercial ciclism și mobilitate urbană Decathlon România.

Parteneri media: Golazo, Revista BIZ, Revista ICON, News.ro, Ciclism.ro, Freerider.ro, Radio România, Radio România Actualități, Radio România Cultural, RADOR, Ziarul Bursa, Romania Journal, Adrenallina.ro, , Revista Sport Magazin, Visit Bucharest, GO4FUN.ro, GabrielSolomon.ro, Biciclistul.ro, RIDERSCLUB.ro, SPORTYA.net, TENIS10 și KLARMEDIA - Partener monitorizare de presă.

L’Étape România by Tour de France presented by Decathlon este organizat de Federația Română de Ciclism, ACS MPG și Asociația MTB Academy. MTB Academy, o academie de ciclism cu peste 500 de copii înscriși în propria școală și cu experiența organizării a peste 100 de evenimente de amploare. Mai mult decât un organizator de curse, MTB Academy construiește o comunitate activă și informată, susține drepturile bicicliștilor în trafic și promovează ciclismul ca parte a unui stil de viață sănătos, responsabil și sustenabil.

Informații la zi despre L’Étape România by Tour de France se găsesc pe site-ul oficial https://romania.letapeseries.com/ și în social media:

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