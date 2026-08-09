Pas greșit făcut de KuPS Finlandezii au sacrificat campionatul pentru returul cu U Craiova!
Kups Kuopio/ Foto: IMAGO
Europa League

Pas greșit făcut de KuPS Finlandezii au sacrificat campionatul pentru returul cu U Craiova!

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 09.08.2026, ora 18:30
alt-text Actualizat: 09.08.2026, ora 18:31
  • KuPS Kuopio a remizat, scor 1-1, cu TPS Turku, înaintea returului cu U Craiova din turul trei preliminar al Europa League.
  • Partida din Bănie se joacă joi, de la ora 20:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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După remiza din tur, scor 1-1, campioana Finlandei din ultimele două sezoane a decis să-și menajeze majoritatea titularilor la duelul cu TPS Turku, care a contat pentru etapa #19 de pe plan intern.

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KuPS Kuopio, remiză cu TPS Turku înaintea returului cu U Craiova

Miika Nuutinen a păstrat doar trei jucători care s-au regăsit în primul „11” și la meciul cu Craiova.

Este vorba despre portarul Riihimaki, mijlocașul Touray și atacantul Luyeye-Lutumba, cel care a deschis scorul în minutul 23 al partidei.

KuPS părea că va obține toate cele trei puncte, dar Nils Veinbergs (19 ani) a restabilit egalitatea pentru TPS Turku în minutul 90+2.

După această remiză, campioana Finlandei continuă să fie lider, cu 40 de puncte. Inter Turku ocupă locul doi, cu 34 de puncte, dar cu un meci mai puțin disputat.

Victorii pentru posibilele adversare din play-off-ul Europa League

Dacă o va elimina pe KuPS, Craiova va da în play-off-ul Europa League peste pierzătoarea „dublei” din turul trei preliminar al Ligii Campionilor, Ararat-Armenia - NK Celje.

În tur, armenii s-au impus surprinzător, scor 2-1. Manșa retur este programată pe 11 august, cu începere de la 21:15, pe terenul campioanei Sloveniei.

Înaintea duelului care va decide calificarea, atât Ararat-Armenia, cât și NK Celje au reușit să-și câștige partidele de pe plan intern.

Armenii au învins-o, scor 2-1, pe Urartu, în timp ce slovenii au câștigat derby-ul cu Olimpia Ljubljana, scor 1-0. De menționat că ambele formații au evoluat pe teren propriu.

Dacă va trece de KuPS, Universitatea Craiova ar urma să joace în Bănie, pe 20 august, în timp ce returul va avea loc în deplasare, pe 27 august.

În cazul în care va fi eliminată de echipa din Finalnda, campioana României va retrograda în play-off-ul Conference League, unde va înfrunta învinsa din „dubla” Shamrock Rovers (Irlanda) - Egnatia (Albania).

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