Lista lui Șumudică Tehnicianul cere întăriri la CFR Cluj » Un fost campion cu Napoli, pe listă +12 foto
Marius Șumudică / Foto: sportpictures.eu
Superliga

Lista lui Șumudică Tehnicianul cere întăriri la CFR Cluj » Un fost campion cu Napoli, pe listă

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 09.08.2026, ora 13:42
alt-text Actualizat: 09.08.2026, ora 13:42
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Antrenorul își dorește mai multe transferuri, iar printre priorități se află aducerea unui portar și a unui mijlocaș defensiv.

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Șumudică cere întăriri la CFR Cluj

Una dintre variantele analizate pentru postul de portar este Simone Scuffet (30 de ani), fotbalist care a mai evoluat în Gruia în sezonul 2022-2023.

Italianul a ajuns ulterior la Cagliari, iar în 2025 a fost împrumutat la Napoli, alături de care a câștigat titlul în Serie A.

Scuffet se află în prezent la Pisa, însă o eventuală revenire la CFR nu este simplă, în condițiile în care portarul și-ar dori să continue în Italia, conform gsp.ro.

În acest moment, CFR îi are la dispoziție pentru postul de portar pe Octavian Vâlceanu și Rareș Gal, în timp ce Andre Moreira, adus în această vară, ar urma să plece.

Transferat în această vară de la formația greacă NFC Volos, Moreira a avut parte de un debut de coșmar între buturile feroviarilor. Fostul portar al celor de la Braga a încasat trei goluri în decurs de 27 de minute în meciul cu Tromso din preliminariile Conference League.

După relurea jocului, Antonio Folha a luat o decizie radicală și a decis să-l schimbe pe Moreira cu Octavian Vâlceanu. Până la final, CFR Cluj a mai încast două goluri.

49 de meciuri
a disputat Simone Scuffet pentru CFR Cluj, perioadă în care a încasat 46 de goluri și a păstrat poarta intactă în 19 partide.

Șumudică ar fi cerut însă întăriri și în fața apărării, potrivit iamsport.ro. Una dintre țintele sale ar fi Marko Jevtovic (33 de ani), mijlocaș defensiv sârb cu care tehnicianul a mai lucrat la Gaziantep.

Mutarea se anunță la fel de dificilă. Jevtovic evoluează la Konyaspor și și-a prelungit recent contractul pentru încă un sezon, cu opțiune pentru stagiunea 2027-2028.

Mijlocașul este cotat la aproximativ 400.000 de euro și are în palmares un titlu și trei Cupe ale Serbiei cu Partizan Belgrad.

„CFR are nevoie, în opinia mea, de trei sau patru transferuri. Doi fundași centrali, după ce își revine Huja, un portar și un număr 6. Așa văd eu”, declara tehnicianul recent, citat de Fanatik.

Jucătorii aduși de CFR în această vară

  • Yuval Sade (Maccabi Netanya)
  • Andrei Moreira (Volos)*
  • Renato Pantalon (Jablonec)*
  • Francisco Barrios (Boston River)*
  • Bruno Costa (Gimhae)*
  • Stefan Drazic (APOEL)
  • Igor Savic (Zrinjski)
  • Amin Ziblim (Muscelul Câmpulung)

Patronul CFR-ului l-a demis pe Antonio Folha după umilința cu Tromso, 0-5, din Conference League.

Șumudică a mai condus-o pe CFR Cluj pentru 3 luni în 2021. A fost demis după ce a suferit două eliminări consecutive în Europa, fiind învins în turul 3 din Liga Campionilor, 1-1 și 1-3 cu Young Boys, dar și în play-off-ul Europa League, 0-4 și 1-2 cu Steaua Roșie.

FOTO. Alin Fică, în lacrimi după meciul cu Tromso

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CFR Cluj - Tromso. Alin Fică a izbucnit în lacrimi după umilința din Conference League FOTO captură VIDEO Digi Sport.jpeg CFR Cluj - Tromso. Alin Fică a izbucnit în lacrimi după umilința din Conference League FOTO captură VIDEO Digi Sport .jpeg CFR Cluj - Tromso. Alin Fică a izbucnit în lacrimi după umilința din Conference League FOTO captură VIDEO Digi Sport.jpeg CFR Cluj - Tromso. Alin Fică a izbucnit în lacrimi după umilința din Conference League FOTO captură VIDEO Digi Sport.jpeg CFR Cluj - Tromso. Alin Fică a izbucnit în lacrimi după umilința din Conference League FOTO captură VIDEO Digi Sport .jpeg
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