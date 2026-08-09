Dinamo vrea un mijlocaș german „Câinii” au intrat în cursa pentru ex-căpitanul lui Grasshopper Zurich +26 foto
Dinamo, în cursa pentru Sven Köhler
Superliga

Dinamo vrea un mijlocaș german „Câinii” au intrat în cursa pentru ex-căpitanul lui Grasshopper Zurich

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 09.08.2026, ora 18:18
alt-text Actualizat: 09.08.2026, ora 18:27
  • Dinamo este interesată de Sven Köhler, mijlocașul defensiv german care a devenit liber de contract după despărțirea de Grasshopper Zürich.
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Fotbalistul în vârstă de 29 de ani este unul dintre jucătorii intrați pe lista „câinilor” în această a doua parte din perioada de mercato de vară.

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Potrivit informațiilor publicate de reviersport.de, Köhler analizează mai multe variante pentru următorul capitol al carierei.

Pe lângă Dinamo, fotbalistul este dorit și de formații precum Motor Lublin, din Polonia, în timp ce mai multe cluburi din 2. Bundesliga, printre care Greuther Fürth și Karlsruher SC, s-au interesat de situația sa.

Dinamo, în cursa pentru Sven Köhler

Interesul lui Dinamo vine și în contextul în care Köhler poate fi transferat fără achitarea unei sume de transfer. Germanul s-a despărțit recent de Grasshopper Zürich, deși mai avea contract până în 2028.

Dinamo nu este însă singura formație care îl urmărește. Motor Lublin este considerată o variantă serioasă pentru mijlocaș, după ce polonezii au mai încercat să obțină semnătura sa. Köhler ar fi avut anterior inclusiv o ofertă concretă de la Motor Lublin, dar și una de la Jagiellonia Bialystok.

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Dinamo - FC Voluntari, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - FC Voluntari, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - FC Voluntari, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - FC Voluntari, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - FC Voluntari, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
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Sven Köhler a jucat în Elveția și Germania

Köhler a ajuns la Grasshopper în februarie 2025, după transferul de la Eintracht Braunschweig, în schimbul unei sume de aproximativ 300.000 de euro. În perioada petrecută la formația elvețiană, germanul a bifat 15 apariții oficiale.

Mijlocașul a avut un rol important în returul barajului pentru menținerea în prima ligă elvețiană, când Grasshopper a întâlnit-o pe FC Aarau. Köhler a fost căpitanul echipei în partida decisivă, încheiată cu salvarea clubului de la retrogradare.

Ulterior, schimbarea proprietarului și reorganizarea clubului au dus la rezilierea contractului său.

Sven Köhler e mijlocaș defensiv, dar poate juca și fundaș central

Köhler este un fotbalist versatil, capabil să evolueze atât ca mijlocaș defensiv, cât și în centrul apărării. Are o experiență consistentă în fotbalul german, cu 98 de meciuri pentru VfL Osnabrück, 78 pentru SV Lippstadt și 51 pentru Eintracht Braunschweig.

În acest moment, Dinamo se află printre echipele interesate de serviciile sale, iar jucătorul este așteptat să ia o decizie în următoarele zile.

Pentru „câini”, avantajul îl reprezintă faptul că germanul este disponibil gratis, însă concurența pentru semnătura sa este una importantă.

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