Eforturile lui Jorge Messi Cum a fost ghidat Leo de tatăl său, într-o misiune începută acum peste 25 de ani: „Atunci, pe loc, am decis totul”
Jorge Messi
Campionate

Eforturile lui Jorge Messi Cum a fost ghidat Leo de tatăl său, într-o misiune începută acum peste 25 de ani: „Atunci, pe loc, am decis totul”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 09.08.2026, ora 18:13
alt-text Actualizat: 09.08.2026, ora 18:13
  • Jorge Messi, tatăl starului Leo Messi, a fost atât părinte, cât și agent pentru unul dintre cei mai mari jucători de fotbal din toate timpurile.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Jorge Messi a murit sâmbătă dimineață, la vârsta de 68 de ani, după grave probleme de sănătate, dar și după o viață dedicată fiului său.

Mourinho schimbă regulile Portughezul a impus  cerințe stricte pentru jucătorii de la Real Madrid » Fără excepții pentru vedete
Citește și
Mourinho schimbă regulile Portughezul a impus cerințe stricte pentru jucătorii de la Real Madrid » Fără excepții pentru vedete
Citește mai mult
Mourinho schimbă regulile Portughezul a impus  cerințe stricte pentru jucătorii de la Real Madrid » Fără excepții pentru vedete

Jorge Messi, o viață în slujba carierei lui Leo Messi

Misiunea lui Jorge a început în țara natală, când Lionel era doar un copil care evolua pentru juniorii de la Newell’s Old Boys și care se confrunta cu o deficiență a hormonului de creștere.

După ce clubul argentinian nu i-a mai asigurat tratamentul lui Leo Messi, tatăl său a fost nevoit să găsească o soluție în Europa.

Jorge a călătorit alături de fiul său la Barcelona, pentru o perioadă de probă de două săptămâni, în septembrie 2001, iar talentul său l-a impresionat rapid pe Carles Rexach, directorul de la acea vreme al catalanilor.

Însă, multe cluburi spaniole se confruntau cu dificultăți financiare la acea vreme, iar costurile erau considerate prea mari, astfel că tatăl lui Leo Messi a luat în calcul chiar și alte posibile transferuri.

După un refuz din partea lui River Plate, alt club din Argentina, dar și interesul arătat de rivalele Real Madrid și Atletico, Jorge a găsit rezolvarea 3 luni mai târziu, când a fost semnată celebra înțelegere cu Barcelona, pe un șervețel.

Carles Rexach: „Jorge credea că Barcelona trage de timp”

Ulterior, fostul oficial al Barcelonei a explicat cum a decurs respectiva întâlnire cu tatăl lui Leo Messi.

„Jorge credea că [Barça] trage de timp. Eu nu eram acolo și nu știu exact cum stăteau lucrurile, dar când m-am întâlnit cu Jorge mi-am dat seama că nu îi era nimic clar.

Presupun că nu avea încredere în [Barça] și părea disperat, așa că, într-o seară, m-am întâlnit cu [Josep Maria] Minguella și Horacio [Gaggioli] la clubul de tenis Pompeya.

Apoi, vorbind cu Jorge la telefon, el mi-a spus: «Dacă nu se rezolvă curând, plecăm. Trebuie să mă întorc la Buenos Aires și nu văd să se întâmple nimic.» Atunci, pe loc, am decis totul”, a declarat Rexach, într-un interviu pentru ESPN, potrivit thesun.co.uk.

La Barcelona, pe 14 decembrie 2000, în prezența lui Minguella și a lui Horacio, Carles Rexach, directorul sportiv al FC Barcelona, se angajează prin prezenta, pe propria răspundere și indiferent de orice opinii contrare, să-l transfere pe jucătorul Lionel Messi, cu condiția să ne respectăm sumele convenite. Condițiile scrise pe șervețel de Carles Rexach, în 2001

Jorge Messi, dublă responsabilitate: părinte și impresar în același timp

De la acel moemnt, Jorge a devenit și agentul fiului său, însă, până în 2004 când Messi a semnat primul contract de jucător profesionist, lucrurile nu au fost tocmai roz pentru cei doi.

Leo Messi a dezvăluit, în 2007, problemele cu care s-au confruntat în perioada respectivă, când acesta trecea prin toate etapele în „La Masia”.

„Tata a fost mereu alături de mine. Uneori mă închideam în camera mea să plâng după ce am ajuns la Barcelona. Tata făcea la fel, fără să-l văd eu. Sau crezând că nu-l văd.

Ne prefăceam amândoi că eram bine, dar nu era așa. Tata chiar m-a întrebat ce voiam să fac când ne simțeam deprimați, dacă vreau să rămân sau să mă întorc. Eu am vrut să rămân, iar el a rămas alături de mine”, explica Leo, pentru Radio del Plata.

La 10 ani distanță de la acea declarație, Jorge Messi ajungea să negocieze un contract pe patru ani, în valoare de 555 de milioane de euro, care îl făcea pe fiul său cel mai bine plătit sportiv din istorie, pe lângă multiplele trofee și succese pe care le adunase până atunci.

Ulterior, în următorii 5 ani au urmat și incredibilele performanțe de la naționala Argentinei, încununate cu trofeul Cupei Mondiale din 2022.

8 Baloane de Aur
a cucerit Lionel Messi de-a lungul carierei, record absolut

Citește și

Liga 2, Etapa #2 Chindia, victorie cu Metaloglobus într-un meci cu patru goluri » Toate rezultatele rundei + clasamentul actualizat
Liga 2
18:23
Liga 2, Etapa #2 Chindia, victorie cu Metaloglobus într-un meci cu patru goluri » Toate rezultatele rundei + clasamentul actualizat
Citește mai mult
Liga 2, Etapa #2 Chindia, victorie cu Metaloglobus într-un meci cu patru goluri » Toate rezultatele rundei + clasamentul actualizat
„CFR a fost sub orice critică” Acționarul român de la Tromso, după umilința din Conference League: „Pe teren nu joacă banii. Contează atitudinea”
Conference League
16:16
„CFR a fost sub orice critică” Acționarul român de la Tromso, după umilința din Conference League: „Pe teren nu joacă banii. Contează atitudinea”
Citește mai mult
„CFR a fost sub orice critică” Acționarul român de la Tromso, după umilința din Conference League: „Pe teren nu joacă banii. Contează atitudinea”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cel mai în vârstă șef de stat din lume a plecat într-o scurtă vacanță acum două luni și nu s-a mai întors
Cel mai în vârstă șef de stat din lume a plecat într-o scurtă vacanță acum două luni și nu s-a mai întors
Cel mai în vârstă șef de stat din lume a plecat într-o scurtă vacanță acum două luni și nu s-a mai întors
lionel messi barcelona deces jorge messi carles rexach
Știrile zilei din sport
„Nu există așa ceva!” Florin Tănase a vorbit din nou despre relația cu Marius Baciu: „Orice aș zice se interpretează”
Superliga
10.08
„Nu există așa ceva!” Florin Tănase a vorbit din nou despre relația cu Marius Baciu: „Orice aș zice se interpretează”
Citește mai mult
„Nu există așa ceva!” Florin Tănase a vorbit din nou despre relația cu Marius Baciu: „Orice aș zice se interpretează”
Meciuri europene în Giulești O echipă de Champions League se mută pe stadionul Rapidului
Liga Campionilor
10.08
Meciuri europene în Giulești O echipă de Champions League se mută pe stadionul Rapidului
Citește mai mult
Meciuri europene în Giulești O echipă de Champions League se mută pe stadionul Rapidului
Eroare 404 Ironia dinamoviștilor înainte de meciul cu Rapid: „Pagină negăsită” + Soundtrack cu tentă: „Cine dracu' ești?”
Superliga
10.08
Eroare 404 Ironia dinamoviștilor înainte de meciul cu Rapid: „Pagină negăsită” + Soundtrack cu tentă: „Cine dracu' ești?”
Citește mai mult
Eroare 404 Ironia dinamoviștilor înainte de meciul cu Rapid: „Pagină negăsită” + Soundtrack cu tentă: „Cine dracu' ești?”
 „Tu ești vinovatul!” Situația lui Târnovanu la FCSB: „E portar de națională, nu pot să-l dau pe atât”
Superliga
10.08
„Tu ești vinovatul!” Situația lui Târnovanu la FCSB: „E portar de națională, nu pot să-l dau pe atât”
Citește mai mult
 „Tu ești vinovatul!” Situația lui Târnovanu la FCSB: „E portar de națională, nu pot să-l dau pe atât”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:44
„Cum să zici așa ceva despre antrenor?” Tănase l-a enervat pe Becali! Căpitanul FCSB, jignit în direct: „Ai ceva la cap dacă faci glume cu tentă sexuală!”
„Cum să zici așa ceva despre antrenor?” Tănase l-a enervat pe Becali! Căpitanul FCSB, jignit în direct: „Ai ceva la cap dacă faci glume cu tentă sexuală!”
00:46
„Îți arde de șmecherii?” Panduru a făcut praf transferul realizat de FCSB: „Nu face nimic, nu poate să alerge, dar are fițe”
„Îți arde de șmecherii?” Panduru a făcut praf transferul realizat de FCSB: „Nu face nimic, nu poate să alerge, dar are fițe”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate
Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!
Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă
Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră
Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei
„E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”
Cu drag, despre lachei

Cu drag, despre lachei

: Cu drag, despre lachei
Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că <span>n-am</span> ajuns la FCSB”
Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!
Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?
Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni
Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali
Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!
Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul
Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat
Libero

Cristian Geambașu: Libero

Cristian Geambașu: Libero
Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru
Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho
Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!
Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie
Top stiri
Drăguș, dilemă la Trabzonspor Anunțul făcut de presa din Turcia: „Asta își doresc șefii clubului”
Stranieri
10.08
Drăguș, dilemă la Trabzonspor Anunțul făcut de presa din Turcia: „Asta își doresc șefii clubului”
Citește mai mult
Drăguș, dilemă la Trabzonspor Anunțul făcut de presa din Turcia: „Asta își doresc șefii clubului”
Karlo Muhar la FCSB? Ce spune jucătorul: „Trebuie să mă gândesc la mine, am o familie”
Superliga
10.08
Karlo Muhar la FCSB? Ce spune jucătorul: „Trebuie să mă gândesc la mine, am o familie”
Citește mai mult
Karlo Muhar la FCSB? Ce spune jucătorul: „Trebuie să mă gândesc la mine, am o familie”
Căderile Craiovei Campioana a mai avut o astfel de sincopă când conta mai mult! Ce s-a petrecut atunci
Superliga
10.08
Căderile Craiovei Campioana a mai avut o astfel de sincopă când conta mai mult! Ce s-a petrecut atunci
Citește mai mult
Căderile Craiovei Campioana a mai avut o astfel de sincopă când conta mai mult! Ce s-a petrecut atunci
Vreme caniculară și săptămâna viitoare în București, cu temperaturi maxime de 36 de grade. Prognoza ANM pentru perioada 9-14 august
B365
09.08
Vreme caniculară și săptămâna viitoare în București, cu temperaturi maxime de 36 de grade. Prognoza ANM pentru perioada 9-14 august
Citește mai mult
Vreme caniculară și săptămâna viitoare în București, cu temperaturi maxime de 36 de grade. Prognoza ANM pentru perioada 9-14 august

Echipe/Competiții

fcsb 56 CFR Cluj 27 dinamo bucuresti 18 rapid 22 Universitatea Craiova 19 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 15 farul constanta 10

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Campionatul Mondial
10.08

Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului

Citește mai mult
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share