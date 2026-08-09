Eforturile lui Jorge Messi Cum a fost ghidat Leo de tatăl său, într-o misiune începută acum peste 25 de ani: „Atunci, pe loc, am decis totul”

Jorge Messi, tatăl starului Leo Messi, a fost atât părinte, cât și agent pentru unul dintre cei mai mari jucători de fotbal din toate timpurile.

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Jorge Messi a murit sâmbătă dimineață, la vârsta de 68 de ani, după grave probleme de sănătate, dar și după o viață dedicată fiului său.

Jorge Messi, o viață în slujba carierei lui Leo Messi

Misiunea lui Jorge a început în țara natală, când Lionel era doar un copil care evolua pentru juniorii de la Newell’s Old Boys și care se confrunta cu o deficiență a hormonului de creștere.

După ce clubul argentinian nu i-a mai asigurat tratamentul lui Leo Messi, tatăl său a fost nevoit să găsească o soluție în Europa.

Jorge a călătorit alături de fiul său la Barcelona, pentru o perioadă de probă de două săptămâni, în septembrie 2001, iar talentul său l-a impresionat rapid pe Carles Rexach, directorul de la acea vreme al catalanilor.

Însă, multe cluburi spaniole se confruntau cu dificultăți financiare la acea vreme, iar costurile erau considerate prea mari, astfel că tatăl lui Leo Messi a luat în calcul chiar și alte posibile transferuri.

După un refuz din partea lui River Plate, alt club din Argentina, dar și interesul arătat de rivalele Real Madrid și Atletico, Jorge a găsit rezolvarea 3 luni mai târziu, când a fost semnată celebra înțelegere cu Barcelona, pe un șervețel.

Carles Rexach: „Jorge credea că Barcelona trage de timp”

Ulterior, fostul oficial al Barcelonei a explicat cum a decurs respectiva întâlnire cu tatăl lui Leo Messi.

„Jorge credea că [Barça] trage de timp. Eu nu eram acolo și nu știu exact cum stăteau lucrurile, dar când m-am întâlnit cu Jorge mi-am dat seama că nu îi era nimic clar.

Presupun că nu avea încredere în [Barça] și părea disperat, așa că, într-o seară, m-am întâlnit cu [Josep Maria] Minguella și Horacio [Gaggioli] la clubul de tenis Pompeya.

Apoi, vorbind cu Jorge la telefon, el mi-a spus: «Dacă nu se rezolvă curând, plecăm. Trebuie să mă întorc la Buenos Aires și nu văd să se întâmple nimic.» Atunci, pe loc, am decis totul”, a declarat Rexach, într-un interviu pentru ESPN, potrivit thesun.co.uk.

La Barcelona, pe 14 decembrie 2000, în prezența lui Minguella și a lui Horacio, Carles Rexach, directorul sportiv al FC Barcelona, se angajează prin prezenta, pe propria răspundere și indiferent de orice opinii contrare, să-l transfere pe jucătorul Lionel Messi, cu condiția să ne respectăm sumele convenite. Condițiile scrise pe șervețel de Carles Rexach, în 2001

Jorge Messi, dublă responsabilitate: părinte și impresar în același timp

De la acel moemnt, Jorge a devenit și agentul fiului său, însă, până în 2004 când Messi a semnat primul contract de jucător profesionist, lucrurile nu au fost tocmai roz pentru cei doi.

Leo Messi a dezvăluit, în 2007, problemele cu care s-au confruntat în perioada respectivă, când acesta trecea prin toate etapele în „La Masia”.

„Tata a fost mereu alături de mine. Uneori mă închideam în camera mea să plâng după ce am ajuns la Barcelona. Tata făcea la fel, fără să-l văd eu. Sau crezând că nu-l văd.

Ne prefăceam amândoi că eram bine, dar nu era așa. Tata chiar m-a întrebat ce voiam să fac când ne simțeam deprimați, dacă vreau să rămân sau să mă întorc. Eu am vrut să rămân, iar el a rămas alături de mine”, explica Leo, pentru Radio del Plata.

La 10 ani distanță de la acea declarație, Jorge Messi ajungea să negocieze un contract pe patru ani, în valoare de 555 de milioane de euro, care îl făcea pe fiul său cel mai bine plătit sportiv din istorie, pe lângă multiplele trofee și succese pe care le adunase până atunci.

Ulterior, în următorii 5 ani au urmat și incredibilele performanțe de la naționala Argentinei, încununate cu trofeul Cupei Mondiale din 2022.

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