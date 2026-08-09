„De ce m-ai împins în bariere?!” VIDEO. Scandal în Turul Franței feminin: „Au pierdut tot respectul meu”. S-a dus furioasă la adversară +8 foto
Kasia Niewiadoma-Phinney a acuzat-o pe Celia Gery că a împins-o în barieră în etapa #8 din Turul Franței (Foto: captură France TV)
Ciclism

„De ce m-ai împins în bariere?!” VIDEO. Scandal în Turul Franței feminin: „Au pierdut tot respectul meu”. S-a dus furioasă la adversară

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 09.08.2026, ora 13:20
alt-text Actualizat: 09.08.2026, ora 13:28
  • Kasia Niewiadoma-Phinney (31 de ani) a fost foarte nervoasă după etapa #8 din Turul Franței feminin.
  • Ciclista poloneză a criticat echipa FDJ United-SUEZ pentru strategia folosită în ceea ce s-a dovedit a fi momentul decisiv al rundei.
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Niewiadoma-Phinney (Canyon//SRAM) a început etapa de sâmbătă cu un avans de 15 secunde față de olandeza Demi Vollering (FDJ) în clasamentul general.

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Kasia Niewiadoma-Phinney, acuzații după etapa #7 din Turul Franței feminin

Câștigătoare a competiției în 2024, poloneza a pierdut tricoul galben și a lansat acuzații grave înainte de ultima rundă, aflându-se acum la 8 secunde în spatele lui Vollering.

Niewiadoma-Phinney susține că Celia Gery (FDJ) a împins-o intenționat spre barierele de protecție în cel mai important moment al etapei, obligând-o să înceteze pedalarea pentru o clipă.

Elisa Longo Borghini (UAE) a depășit-o pe poloneză, aceasta fiind nevoită să se plaseze în spatele lui Gery înainte de a găsi o cale liberă de a avansa. Între timp, Vollering a profitat și s-a desprins în câștigătoare a rundei.

Deși nu existau bariere de-a lungul traseului în momentul atacului batavei, Gery pare că i-a tăiat calea adversarei sale la ieșirea din viraj, fără a fi clar dacă a fost vorba de o manevră intenționată.

Kasia Niewiadoma Phinney, acuzații înainte de ultima etapă din Turul Franței feminin (FOTO: captură France TV)
Kasia Niewiadoma Phinney, acuzații înainte de ultima etapă din Turul Franței feminin (FOTO: captură France TV)

Galerie foto (8 imagini)

Kasia Niewiadoma Phinney, acuzații înainte de ultima etapă din Turul Franței feminin (FOTO: captură France TV) Kasia Niewiadoma Phinney, acuzații înainte de ultima etapă din Turul Franței feminin (FOTO: captură France TV) Kasia Niewiadoma Phinney, acuzații înainte de ultima etapă din Turul Franței feminin (FOTO: captură France TV) Kasia Niewiadoma Phinney, acuzații înainte de ultima etapă din Turul Franței feminin (FOTO: captură France TV) Kasia Niewiadoma Phinney, acuzații înainte de ultima etapă din Turul Franței feminin (FOTO: captură France TV)
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Iritată de acest incident, Niewiadoma-Phinney s-a dus la finalul cursei să-i ceară explicații franțuzoaicei Gery, care răspundea în acel moment la întrebările jurnaliștilor.

„De ce ai făcut asta? De ce m-ai împins spre barierele de protecție? Asta făcea parte din plan?”.

Lidera echipei Canyon//SRAM nu a primit niciun răspuns. Gery a dat din cap în semn de negare, apoi i-a întors spatele pentru a-și continua interviurile. Imaginile au fost publicate de wielerflits.nl.

Kasia Niewiadoma-Phinney: „Mi-am pierdut tot respectul față de ele”

Ulterior, ciclista poloneză a explicat ce a supărat-o, notează escapecollective.com:

„La începutul urcării am fost extrem de deranjată, pentru că Gery m-a blocat intenționat lângă barierele de protecție, unde a trebuit să încetez să mai pedalez.

Dacă vor să concureze, ar trebui să o facă corect și să nu încerce să mă împingă în barierele de protecție, pentru că mi s-a părut un gest atât de copilăresc și, sincer, mi-am pierdut tot respectul față de ele din cauza asta”.

Vollering și-a apărat colega: „Sunt sigură că nu a făcut-o intenționat”

Vollering, care a devenit mare favorită înainte de ultima etapă, a reacționat, luându-i apărarea Celiei Gery.

„Este o coechipieră atât de puternică și de extraordinară, și sunt sigură că nu a văzut-o pe Kasia. Sunt sigură că nu a făcut-o intenționat.

Cred că și Kasia știe, în adâncul sufletului, că astfel de lucruri se întâmplă uneori în curse. Este partea neplăcută a curselor, dar și partea complicată a acestora”.

Planul era ca Celia să schimbe poziția cu Demi în ultima curbă înainte de porțiunea abruptă, pentru a câștiga doi sau trei metri față de Kasia, cu o ciclistă între ele. Celia nu ar împinge niciodată pe cineva în bariere. Nu face parte din valorile noastre. Lars Boom, director sportiv FDJ United-SUEZ

Ultima etapă a cursei din Hexagon, un traseu de 99,2 kilometri în jurul orașului Nisa, va avea loc duminică.

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