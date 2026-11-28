FCSB - Csikszereda 2-0. Gigi Becali (68 de ani) și-a exprimat interesul pentru Alexandru Mitriță (31 de ani), jucătorul chinezilor de la Zhejiang.

Patronul FCSB a vorbit despre posibilitatea de a-i readuce la gruparea roș-albastră pe Florin Tănase (31 de ani) și Darius Olaru (28 de ani).

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În cursul zilei de sâmbătă au apărut mai multe informații potrivit cărora Becali și l-ar dori pe Mitriță la FCSB.

FCSB - Csikszereda 2-0 . Gigi Becali: „O să mă interesez de situația lui Mitriță”

Patronul roș-albaștrilor a recunoscut că fostul jucător al Craiovei este foarte valoros și a anunțat că va încerca să obțină informații despre situația acestuia.

„Uitasem că mai există Mitriță. Pentru că am auzit astăzi, mâine o să mă interesez să văd care e situația lui. Probabil, dacă pleacă de acolo, va merge la Craiova.

Sau poate o fi vorbit cu Craiova, care nu-l mulțumește financiar sau are jucători, și o fi zis că merge la FCSB. Pentru mine, Mitriță e un jucător interesant. E fotbalist”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport.

3,5 milioane de euro este cota de piață a lui Alexandru Mitriță, conform Transfermarkt

Gigi Becali: „Tănase e posibil, că ne ajută”

FCSB s-a despărțit în acest an de mai mulți jucători importanți, printre care se numără Adrian Șut (plecat în ianuarie la Al-Ain), Darius Olaru (iulie, la Saint Gilloise) sau Florin Tănase (septembrie, la Omonia Nicosia).

Becali și-ar dori să-i aducă înapoi lpe Olaru și Tănase, în semn de mulțumire pentru ce au realizat pentru club.

„Șut am înțeles că nu joacă, dar el nu. Tănase e posibil, că ne ajută. Olaru oricând, pentru ce a făcut pentru clubul ăsta și pentru mine. Și dacă vrea să stea pe bancă, e bine primit.

Mi-a dat un mesaj frumos, că-mi mulțumește. Și dacă e în vârstă, poate să lucreze cu mine la clubul ăsta.

Chiricheș putea să rămână în club, însă trebuia să spună că nu mai poate. Trebuie să-ți dai seama că nu mai poți să joci. Dacă voia să rămână în club, putea să facă asta. Am luat 10 milioane de euro cu el”.

Gigi Becali: „Boutoutaou o să plece”

Gigi Becali a mai precizat că Aymen Boutoutaou trebuie să plece de la FCSB și a dezvăluit care e planul său în ceea ce îl privește pe Denis Drăguș.

„Boutoutaou o să plece. I-am zis lui MM să vorbească cu impresarul și să-i găsească o echipă pentru 500.000 de euro. E jucător să aibă un salariu de 550.000 de euro pe an? Cea mai mare nebunie a mea din fotbal!

Dacă iau pe Bîrligea 1,5 milioane (n.r. de la Frosinone), îi dau 1 milion lui Drăguș și fac și afacere. O să-l vând pe Drăguș, iau bani pe el. Stai să-și revină, să joace la națională, și o să iau bani pe el”, a mai spus Becali.

Patronul FCSB a explicat și cum decurg negocierile cu ceilalți jucători pe care și-i dorește.

„Pe Petru Popescu l-am adus ca investiție. În fiecare zi negociez cu 2-3 jucători. Sunt deja notați cei care trebuie să vină. Negociez în fiecare zi. Trebuie să avem răbdare cu ei. Nu am stabilit o sumă alocată pentru transferuri.

N-am alocat bugete niciodată de când sunt în fotbal. Ce-am vrut să iau, am luat. Am dat și 3 milioane pe Coman, 2,5 milioane pe Bîrligea.

A dat cineva 3 milioane pe un jucător în România? Eu nu fac buget, mai ales în situația asta”.

Nu-mi fac probleme de play-off. Suntem la 3 puncte distanță. Eu sper că poate terminăm pe locul 4 după astea 30 de etape. Nu suntem atât de slabi și, din punct de vedere individual, suntem buni. Și dacă aduc în iarnă, atunci o să întărim echipa și nu-mi fac probleme de play-off. Gigi Becali, patron FCSB

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