Titlul câștigat de Inter Milano cu Cristi Chivu (45 de ani) pe banca tehnică a venit la pachet cu numeroase meme-uri publicate pe rețelele sociale.

Fanii au glumit pe seama antrenorului român, dar mai ales pe seama rivalelor din Serie A.

Inter a cucerit cel de-al 21-lea titlu din istorie în Serie A, după victoria cu Parma, scor 2-0, pe San Siro. Echipa lui Cristian Chivu a devenit matematic campioană cu trei etape înainte de final, având un avans de 12 puncte față de Napoli.

Internetul a reacționat imediat după titlul câștigat de Inter cu Chivu

Cele mai multe meme-uri au vizat-o pe AC Milan, care a ratat și în acest sezon șansa de a câștiga al 20-lea titlu de campioană, performanță care i-ar fi adus a doua stea pe stemă, așa cum are marea rivală Inter.

Marcus Thuram a devenit și el viral după ce a recreat celebra fotografie a lui Kobe Bryant din 2001, în care legenda lui LA Lakers apărea singură la vestiare, alături de trofeul NBA.

Francezul a pozat în aceeași manieră lângă trofeul Serie A.

Inter a dominat Serie A în acest sezon. Echipa lui Chivu are cel mai bun atac al campionatului, cu 82 de goluri marcate, cu 30 mai multe decât Napoli.

Sezoanele în care Inter a fost campioana Italiei: 1909/10, 1919/20, 1929/30, 1937/38, 1939/40, 1952/53, 1953/54, 1962/63, 1964/65, 1965/66, 1970/71, 1979/80, 1988/89, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2020/21, 2023/24 și 2025/26.

VIDEO. Bucurie în vestiarul lui Inter

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport