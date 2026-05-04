Aleksandar Kolarov și Cristi Chivu. Foto: Imago
Cadoul lui Chivu pentru staff Kolarov a vorbit despre schimbarea adusă de român la Inter: „Am vrut să câștigăm jucând bine”

alt-text Publicat: 04.05.2026, ora 09:31
alt-text Actualizat: 04.05.2026, ora 10:48
  • Aleksandar Kolarov (40 de ani), secundul lui Cristi Chivu (45 de ani) la Inter, a vorbit despre atmosfera bună creată în jurul antrenorului român.
  • Chivu a ales să nu țină o conferință de presă obișnuită.
  • Antrenorul român a intrat în sală alături de membrii staff-ului său și le-a mulțumit public, apoi a plecat și l-a lăsat pe Kolarov să vorbească.

Inter a cucerit cel de-al 21-lea titlu din istorie în Serie A, după victoria cu Parma, scor 2-0, pe San Siro. Echipa lui Cristian Chivu a devenit matematic campioană cu trei etape înainte de final, având un avans de 12 puncte față de Napoli.

Aleksandar Kolarov: „Suntem foarte fericiți!”

Întrebat despre declarația lui Lautaro, care a spus că venirea lui Cristi Chivu a schimbat atmosfera la Inter, Kolarov a răspuns:

„Când e un antrenor nou se întâmplă mereu asta, nu? Noi și Mister am căutat să muncim bine, să venim cu idei noi, fără a renunța la ceva, ca să ajungem la ideea noastră de joc.

De la primul meci am crezut că putem ajunge într-o zi ca asta. Suntem foarte fericiți!”, a declarat sârbul.

Kolarov a insistat că titlul a venit ca rezultat al unui drum construit pas cu pas.

„Noi credem într-un parcurs, nu într-o partidă pierdută sau una câștigată. Uneori eram mulțumiți, între ghilimele, după o înfrângere, pentru felul în care a jucat echipa.

În alte meciuri, la victorii, poate nu ne-a plăcut cum am evoluat, deși am câștigat.

Noi și Mister Chivu am vrut să câștigăm jucând bine. Nu a fost ușor să luăm titlul, dar am reușit”, a mai spus Kolarov.

Bună seara! În seara asta e corect să vorbească staff-ul în numele meu. Vă mulțumesc că înțelegeți momentul, e meritul lor, vreau să îi și aplaudați, pentru că merită. Mulțumesc! Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, la începutul conferinței de presă

Inter a dominat Serie A în acest sezon. Echipa lui Chivu are cel mai bun atac al campionatului, cu 82 de goluri marcate, cu 30 mai multe decât Napoli,

  • Sezoanele în care Inter a fost campioana Italiei: 1909/10, 1919/20, 1929/30, 1937/38, 1939/40, 1952/53, 1953/54, 1962/63, 1964/65, 1965/66, 1970/71, 1979/80, 1988/89, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2020/21, 2023/24 și 2025/26.

VIDEO. Bucurie în vestiarul lui Inter

