„Un scudetto meritat" Cum a fost caracterizat Cristi Chivu de „rivalul" Walter Zenga, după ce românul a devenit campion cu Inter
„Un scudetto meritat" Cum a fost caracterizat Cristi Chivu de „rivalul" Walter Zenga, după ce românul a devenit campion cu Inter

alt-text Publicat: 04.05.2026, ora 09:04
alt-text Actualizat: 04.05.2026, ora 09:04

Fost campion cu Inter în sezonul 1988-1989, Zenga susține că „nerazzurii” merită titlul pe deplin.

Walter Zenga: „Un amestec între Mourinho, Ranieri și Spalletti”

„Dacă ne uităm la Scudetto cu trei meciuri rămase de jucat, dacă spunem că a fost clar de mult timp, dacă spunem că meciurile directe nu au fost niciodată câștigate, dacă spunem că diferența față de ceilalți a fost întotdeauna semnificativă, nu putem spune decât că este un Scudetto meritat”, a declarat Walter Zenga, citat de tuttomercatoweb.com.

Întrebat de cine îi amintește Chivu ca antrenor, fostul mare portar a declarat că tehnicianul român este un mix între trei nume mari din fotbal.

„Un amestec între Mourinho, Ranieri și Spalletti. Mou pentru felul în care unește echipa și pentru modul în care sărbătorește alături de toți. Ranieri pentru comunicarea externă, Spalletti pentru gestionarea situațiilor de joc”, a concluzionat Zenga.

De-a lungul sezonului, Walter Zenga l-a „înțepat” ocazional pe Cristi Chivu. Reacția fostului mare antrenor italian a atras critici dure din partea lui Adrian Mutu, care l-a acuzat pe Zenga de rasism.

