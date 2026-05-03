Ofsaidul în care se afla Nsimba la faza la capătul căreia tot el a marcat golul victoriei aruncă în aer justețea victoriei Craiovei cu Dinamo.

O greșeală uriașă a brigăzii de arbitrii conduse de Szabolcs Kovacs, cu Cătălin Popa în camera VAR. Greșeală pe care arbitrii nici nu s-au deranjat să o corijeze.

Misticii ar putea crede că Dinamo este victima unui blestem. Blestemul celor 2 minute. 2 minute i-au lipsit să câștige semifinala Cupei cu Craiova. 2 minute s-au bucurat oamenii lui Kopic de golul înscris cu noroc de Stoinov.

Blestemul este că Dinamo joacă supralicitându-și condiția și atunci când un adversar cu resurse tehnice și fizice superioare se activează, cazul Craiovei, rezultatul se vede pe tabelă. La pasiv.

După ce a luat gol de la Cicâldău, Gnahore dădea călcâie în propriul careu și doar neatenția lui Nsimba nu a convertit în gol greșeala căpitanului dinamovist.

Se tem unii de ceilalți

Craiova este o echipă mai bună decât Dinamo, pentru că are un lot mai valoros și mai numeros. Dar nu se știe dacă ar fi câștigat fără ajutorul asistentului Vornicu și a lui Cătălin Popa, arbitrul VAR.

Craiova joacă sub presiunea pe care o exercită Clujul lui Bergodi. Craiova și U Cluj sunt ca doi alergători de 10.000 de metri aflați capătul puterilor.

Au fost niște „iepuri” pe traseu care au mai dus trena, dar pe ultimele 3 tururi de stadion au rămas doar ei doi singuri în față. Și se tem unul de celălalt. Și gâfâie.

Coelho a greșit echipa!

A surprins formula de început aleasă de Felipe Coelho. L-a surprins și pe Monday Etim, care n-a avut nicio realizare atât timp cât a jucat. Dar nu el a fost prima schimbare, ci Teles, care după pauză a trebuit să-i lase locul lui Baiaram.

Etim a mai rămas pe teren până în minutul 57, când a fost înlocuit cu Nsimba. Nsimba a fost omul determinant pentru Craiova, ceea ce înseamnă că Felipe Coelho a greșit primul 11, nu că a fost genial la schimbări.

Pasă de gol și gol în contul lui Nsimba, care de mai multe etape este ori rezerva lui Assad Al Hamlawi, ori a lui Monday Etim.

Se întâmplă lucruri urâte

Craiova câștigă cu 2-1 profitând cu cinism de slăbiciunile lui Dinamo și de o greșeală de proporții a arbitrilor, care nu au văzut un ofsaid la Nsimba, la începutul fazei la capătul căreia tot Nsimba urma să înscrie.

Așa că tot ce a urmat în fața porții lui Epassy, cu pasa lui Băsceanu și alunecările lui Boateng și Ikoko nu mai contează.

Ce se întâmplă cu acești arbitri? Sunt atât de incompetenți, ei și asistenții din teren și personajele din camera VAR? Sunt sub influența Craiovei domnul Vornicu și domnul Cătălin Popa? Lucrurile încep să miroasă urât și să influențeze nefast lupta pentru titlu.

Cu o seară înainte de meciul din Bănie, U Cluj a câștigat întâlnirea cu FC Argeș dintr-un penalty provocat de Borța care poate fi predat la lecția „Cum să fii sigur că i-ai retezat picioarele adversarului în careul propriu?”.

Asta în afară de fapul că Dinamo pierde și punctul acela amărât pentru care luptase 90 de minute.