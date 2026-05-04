„E o eroare mare!” Fost arbitru FIFA, despre greșeala fără precedent de la U Craiova - Dinamo: „Trebuia să intervină!” » Cine e principalul vinovat

alt-text Publicat: 04.05.2026, ora 11:39
alt-text Actualizat: 04.05.2026, ora 13:54
  • U Craiova - Dinamo 2-1. Constantin Zotta (63 de ani), fost arbitru FIFA și expert în arbitraj, a vorbit despre eroarea majoră de arbitraj comisă de asistentul Adrian Vornicu (38 de ani).

Adrian Vornicu nu a semnalizat poziția evidentă de ofsaid în care se afla atacantul Craiovei, Steven Nsimba, la începutul fazei care a precedat golul victoriei pe care l-a înscris în prelungiri.

U Craiova - Dinamo 2-1. Constantin Zotta: „E o eroare mare! VAR-ul trebuia să intervină!”

„Nu am niciun semn de îndoială, e ofsaid sancționabil, mai mare de un metru, un metru și jumătate. Asistentul putea să intervină, a fost un ofsaid evident, iar jucătorul în cauză a intrat în posesia mingii.

Dacă se consideră că intervenția celor doi dinamoviști poate fi luată în calcul ca intrare în posesie: ambele intervenții sunt printr-un procedeu de alunecare, a doua e alunecare la limită, abia atinge mingea.

Niciuna nu se poate considera că cei doi controlează mingea și o pot trimite unde doresc ei. VAR-ul trebuia să intervină. Nu se poate considera că cei doi au controlul asupra mingii! Niciunul! Dacă aveau, atunci se putea considera că Dinamo a intrat în posesie.

Cred că e o eroare mare, lipsa de concentrare e de vină. E mult mai mare eroarea echipei de la VAR”, a declarat Zotta.

Golul lui Nsimba din meciul U Craiova - Dinamo, venit după o poziție de ofsaid în constructia fazei

Greșeala brigăzii de arbitraj o apropie pe Universitatea Craiova de titlul de campioană, trofeu pe care nu l-a mai câștigat de 35 de ani, și poate avea consecințe importante pentru Dinamo, care riscă să rateze participarea în cupele europene.

Universitatea Craiova ocupă prima poziție în clasament, cu 45 de puncte. Pe locul secund se află U Cluj, cu 42 de puncte, în timp ce CFR Cluj completează podiumul, cu 37 de puncte.

Dinamo se află pe locul 4, cu 34 de puncte.

