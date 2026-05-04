- U Craiova - Dinamo 2-1. Steven Nsimba (29 de ani), atacantul oltenilor, a vorbit relaxat despre faza controversată din timpul meciului de pe „Ion Oblemenco”.
- Fotbalistul i-a ironizat pe „câini” și a transmis că decizia luată pe teren nu mai poate fi schimbată.
În construcția fazei care a decis derby-ul de pe „Ion Oblemenco, fotbalistul francez se afla într-o poziție evidentă de ofsaid.
U Craiova - Dinamo 2-1. Nsimba i-a ironizat pe „câini”: „Pot să plângă cât vor”
„Încă nu (n.r. - sunt campioni). Treaba nu este terminată. Trebuie să rămânem concentrați. A fost greu ca întotdeauna împotriva lor.
Am reușit să rămânem concentrați după ce am primit primul gol și le-am arătat că nu ne este frică de ei.
Ca întotdeauna, un atacant care marchează e fericit. Meciul a trecut și ne concentrăm pe următorul. Menținem presiunea pe U Cluj.
Atmosfera a fost foarte bună. Mi-a adus aminte de meciul cu Bașakșehir. A fost foarte bine!”, a declarat Nsimba, după meci.
În minutul 90, cu 40 de secunde înainte ca Nsimba să înscrie, s-a produs o fază controversată.
Atacantul Craiovei era în poziție de ofsaid în momentul în care a primit mingea de la Tudor Băluță, dar asistentul Adrian Vornicu nu a ridicat fanionul, iar jocul a continuat.
Ulterior, mingea a ajuns din nou la Nsimba, care a marcat golul victoriei. Nici din camera VAR nu a venit o intervenție care să ducă la anularea reușitei.
Întrebat despre faza respectivă, atacantul francez, cu zâmbetul pe buze, i-a ironizat pe dinamoviști, care au contestat decizia.
„Pot să spună ce vor ei. Un gol e un gol. Arbitrul ia decizia, iar acum pot să plângă cât vor”, a mai declarat atacantul.
Galerie foto (7 imagini)
În condițiile în care nu a fost titular în niciun meci din acest play-off, Nsimba a vorbit și despre felul în care privește deciziile lui Coelho.
„Ca și competitor, întotdeauna vrei să joci, deci da. Decizia e a antrenorului și eu trebuie să o accept.
Continuăm pe aceeași direcție, așa cum am spus, ne concentrăm pe treaba noastră. Depinde de noi. Suntem pe prima poziție și trebuie să o ținem așa”, a mai spus atacantul.