U Craiova - Dinamo 2-1. Steven Nsimba (29 de ani), atacantul oltenilor, a vorbit relaxat despre faza controversată din timpul meciului de pe „Ion Oblemenco”.

Fotbalistul i-a ironizat pe „câini” și a transmis că decizia luată pe teren nu mai poate fi schimbată.

În construcția fazei care a decis derby-ul de pe „Ion Oblemenco, fotbalistul francez se afla într-o poziție evidentă de ofsaid.

U Craiova - Dinamo 2-1 . Nsimba i-a ironizat pe „câini”: „Pot să plângă cât vor”

„Încă nu (n.r. - sunt campioni). Treaba nu este terminată. Trebuie să rămânem concentrați. A fost greu ca întotdeauna împotriva lor.

Am reușit să rămânem concentrați după ce am primit primul gol și le-am arătat că nu ne este frică de ei.

Ca întotdeauna, un atacant care marchează e fericit. Meciul a trecut și ne concentrăm pe următorul. Menținem presiunea pe U Cluj.

Atmosfera a fost foarte bună. Mi-a adus aminte de meciul cu Bașakșehir. A fost foarte bine!”, a declarat Nsimba, după meci.

45 de puncte are Universitatea Craiova, formație care ocupă prima poziție. U Cluj se află pe locul secund, cu 42 de puncte, iar CFR Cluj ocupă locul 3, cu 37 de puncte

În minutul 90, cu 40 de secunde înainte ca Nsimba să înscrie, s-a produs o fază controversată.

Atacantul Craiovei era în poziție de ofsaid în momentul în care a primit mingea de la Tudor Băluță, dar asistentul Adrian Vornicu nu a ridicat fanionul, iar jocul a continuat.

Ulterior, mingea a ajuns din nou la Nsimba, care a marcat golul victoriei. Nici din camera VAR nu a venit o intervenție care să ducă la anularea reușitei.

Întrebat despre faza respectivă, atacantul francez, cu zâmbetul pe buze, i-a ironizat pe dinamoviști, care au contestat decizia.

„Pot să spună ce vor ei. Un gol e un gol. Arbitrul ia decizia, iar acum pot să plângă cât vor”, a mai declarat atacantul.

În condițiile în care nu a fost titular în niciun meci din acest play-off, Nsimba a vorbit și despre felul în care privește deciziile lui Coelho.

„Ca și competitor, întotdeauna vrei să joci, deci da. Decizia e a antrenorului și eu trebuie să o accept.

Continuăm pe aceeași direcție, așa cum am spus, ne concentrăm pe treaba noastră. Depinde de noi. Suntem pe prima poziție și trebuie să o ținem așa”, a mai spus atacantul.

U CRAIOVA - DINAMO 2-1 . Eroare uriașă de arbitraj în Bănie! Greșeala poate decide campioana

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport