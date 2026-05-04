U CRAIOVA - DINAMO 2-1. Derby-ul disputat duminică seară pe stadionul „Ion Oblemenco”, în etapa a 7-a a play-off-ului Ligii 1, a fost influențat decisiv de o eroare majoră de arbitraj comisă de asistentul Adrian Vornicu (38 de ani).

Adrian Vornicu, inclus de Kyros Vassaras pe lista FIFA din 2026, nu a semnalizat poziția evidentă de ofsaid din care s-a activat atacantul Craiovei, Steven Nsimba, la începutul fazei care a precedat golul victoriei pe care l-a înscris în prelungiri.

U Craiova - Dinamo 2-1 . Cine este și cu ce se ocupă Adrian Vornicu, asistentul care a declanșat scandalul

Greșeala lui Adrian Vornicu apropie Universitatea Craiova de titlul de campioană, pe care nu l-a mai câștigat de 35 de ani, și, în același timp, riscă să lase Dinamo fără participare în cupele europene.

Marius Avram (46 de ani), fostul arbitru FIFA, consideră că a fost un ofsaid evident pe care asistentul Adrian Vornicu trebuie să-l vadă „În primul rând, responsabilitatea principală este a asistentului, care face o greșeală mare.

Este întregul corp al jucătorului aflat în poziția de ofsaid; un asistent de Liga 1 trebuia să judece corect această fază și să ridice fanionul”, a declarat Marius Avram la Digi Sport.

Adrian Vornicu, sunat de GOLAZO.ro: „Nu pot discuta, îmi pare rău”

Contactat de GOLAZO.ro pentru un punct de vedere în legătură cu scandalul iscat de decizia sa, asistentul Adrian Vornicu a refuzat să comenteze: „Nu pot discuta, îmi pare rău”.

La centru a arbitrat Szabolcs Kovacs (Carei), iar în camera VAR s-au aflat Călin Popa (Pitești) și Lucian Rusandu Lucian (Sfântu Gheorghe).

A început să arbitreze la Botoșani, apoi s-a mutat la Iași în perioada studenției

Născut pe 25 decembrie 1987, la Botoșani, Vornicu a intrat în lumea arbitrajului la vârsta de 16 ani, pe vremea când era elev la Colegiul Economic «Octav Onicescu» din Botoșani.

„Cariera în arbitraj am început-o în anul 2003, la îndrumarea domnului profesor Valerian Popovici, care era în acea perioadă președintele Comisiei Județene a Arbitrilor și profesor de Educație Fizică și Sport la Colegiul Economic «Octav Onicescu».

A reușit să convingă cinci băieți, printre care mă aflam și eu, să urmeze cursurile școlii de arbitri, dar din păcate, odată cu trecerea timpului, ceilalți colegi ai mei au renunțat…”, povestea Vornicu în 2011 în presa locală.

Vornicu s-a mutat la Iași când a devenit student la Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului (Ingineria și Managementul Factorilor de Mediu).

Adrian Vornicu este de 7 ani în Liga 1

În cei 13 ani de la debut, Adrian Vornicu a urcat treptat în ierarhia arbitrajului românesc, ajungând de la nivelul județean până în Liga 1 și, ulterior, pe lista FIFA.

După primii șase ani, a făcut pasul către Liga 3 (2009), iar apoi a urmat câte o promovare la șapte ani distanță: în 2012 la Liga 2, în 2019 la Liga 1 și în 2026 pe lista FIFA.

2003 - Stagiari

2004 - Categoria a II-a

2006 - Categoria I

2009 - Liga 3

2012 - Liga 2

2019 - Liga 1

2026 - Lot FIFA

Kyros Vassaras l-a promovat în 8 ani de la Liga 2 pe lista FIFA

În 2017, șeful CCA, Kyros Vassaras l-a introdus pe Adrian Vornicu în programele de monitorizare pentru promovarea la Liga 1, iar în 2018 l-a inclus la cursul CORE organizat de UEFA, dedicat arbitrilor și asistenților de perspectivă.

În 2019, Adrian Vornicu a fost cooptat în lotul arbitrilor de Liga 1, iar în decembrie 2025 a prins lista FIFA. Vornicu și Ioan Alexandru Corb i-au înlocuit pe Vasile Marinescu și pe Ovidiu Artene, care și-au încheiat activitatea.

Pentru a progresa cât mai mult în arbitraj, este nevoie de foarte multă muncă, seriozitate și bineînțeles, talent. Arbitrajul este o „meserie” care necesită mult timp și multă muncă, dar odată cu trecerea timpului apar și multe satisfacții, deci, nu ar fi o alegere proastă. Adrian Vornicu, arbitru FIFA (declarație din 2011)

Este manager în domeniul serviciilor medicale

Pe lângă activitatea de arbitraj, Adrian Vornicu lucrează la VitalAire România, unde ocupă pozițiile de Call Center Manager și Regulatory Compliance Manager, fiind responsabil de coordonarea activității din call center și de asigurarea conformității cu procedurile interne ale companiei.

Compania activează în domeniul serviciilor medicale la domiciliu. Oferă soluții și echipamente pentru pacienți cu afecțiuni respiratorii, precum oxigenoterapie, tratamentul apneei în somn și ventilație medicală.

