Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, a petrecut alături de jucători în vestiar, după câștigarea titlului în Serie A cu trei etape înainte de finalul sezonului.

Inter a învins-o pe teren propriu pe Parma, fosta echipă a lui Chivu, scor 2-0, iar sărbătoarea a început pe „Giuseppe Meazza”.

„Nerazzurrii” nu mai câștigaseră un titlu pe teren propriu de 37 de ani. Ultima dată când reușeau s-a întâmplat în 1989, atunci când pe banca echipei se afla legendarul Giovanni Trapattoni.

VIDEO. Cristi Chivu, dezlănțuit în vestiarul lui Inter! Au sărbătorit titlul cu maneaua ajunsă celebră în Europa

După ce s-au bucurat împreună pe teren, Chivu și jucătorii au plecat la vestiare, acolo unde tehnicianul a dat tonul petrecerii.

Acesta a dansat și a cântat maneaua „Made in Romania”, virală în Europa, fiind înconjurat de elevii săi, care l-au udat cu apă.

Piesa „Made in Romania” a devenit o tradiție în vestiarul lui Inter, atunci când echipa câștigă câte un trofeu. Hakan Calhanoglu este cel care a propulsat în fotbalul european melodia cântată de Ionuț Cercel.

Din acel moment, pe multe alte stadioane s-a auzit melodia „Made in Romania”, dar la Inter a devenit tradiție ca jucătorii să petreacă pe piesa din România.

FOTO. Cristi Chivu, campion al Italiei alături de Inter Milano

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport