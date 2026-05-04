Penalizare drastică pentru Leclerc VIDEO. Pilotul Ferrari a pierdut controlul monopostului în ultimul tur din Miami: „Am aruncat cursa la coș"
Charles Leclerc (FOTO: captură video Formula 1)
Formula 1

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 04.05.2026, ora 10:34
alt-text Actualizat: 04.05.2026, ora 10:40
  • Charles Leclerc (28 de ani) a fost penalizat cu 20 de secunde, în urma investigațiilor făcute la finalul Marelui Premiu de Formula 1 de la Miami.
  • Pilotul Ferrari a reacționat după ce comisarii au explicat că acesta „a părăsit circuitul în repetate rânduri, fără un motiv justificat”.

În timp ce îl urmărea pe Oscar Piastri (McLaren) în ultimul tur, Leclerc a intrat în derapaj, a făcut un tête-à-queue (o rotire completă, dar fără a provoca pagube majore) și a atins zidul.

Charles Leclerc, penalizat 20 de secunde după Marele Premiu de la Miami

Ulterior, comisarii l-au observat pe Leclerc conducând mașina avariată în condiții nesigure și ieșind de mai multe ori de pe circuit, obținând un avantaj, explică formula1.com.

De asemenea, acesta s-a ciocnit cu rivalul său de la Mercedes, George Russell, în ultimul viraj în ac de păr,

Monegascul a terminat cursa pe locul 6, cu suspensia avariată, iar 20 de secunde au fost adăugate la timpul său, penalizare ce l-a făcut să coboare pe locul 8.

Comisarii au explicat că sancțiunea a fost aplicată pentru părăsirea circuitului „în repetate rânduri, fără un motiv întemeiat”.

Și Max Verstappen (Red Bull) a primit o penalizare de 5 secunde, după ce a fost găsit vinovat de o încălcare a regulamentului la ieșirea de la boxe.

Charles Leclerc: „O decizie foarte proastă”

Pilotul celor de la Ferrari și-a asumat responsabilitatea pentru cele întâmplate. Încă nu-și aflase pedeapsa.

„E numai vina mea. Nu am prea multe de adăugat în afară de asta. Sunt foarte dezamăgit de greșeala mea. Nu ar fi trebuit să se întâmple.

Am forțat foarte tare în penultimul tur. Mi s-a părut o idee bună să-l las pe Oscar să treacă în fața mea pentru a putea efectua depășirea. Știam că altfel ar fi fost foarte dificil să ajung în frunte.

A fost o decizie foarte proastă și, în doar patru viraje, am aruncat la coș o cursă foarte bună. Sunt foarte frustrat din cauza asta. Nu mai am multe de spus.

Nu știu care va fi decizia. Cred că va trebui să așteptăm și să vedem. Ce pot spune este că am făcut tot ce mi-a stat în putință pentru a reuși, în primul rând, să trec de viraje. Probabil a fost mult mai dificil decât părea din exterior”, explica Leclerc, citat de motorbiscuit.com.

59 de puncte
a acumulat Charles Leclerc în acest sezon. Pilotul Ferrari ocupă locul 3 în clasamentul piloților, după cei doi rivali de la Mercedes, Kimi Antonelli (100) și George Russell (80)

Fanii monegascului au sărit în apărarea acestuia în secțiunea de comentarii a postării prin care Formula 1 anunța penalizarea:

  • „Nu vedeți că el virează, iar roțile nu se învârt cum trebuie?”
  • „Este pentru prima dată în istoria Formulei 1 când un pilot «a ieșit de pe pistă pentru a obține un avantaj» și a pierdut două poziții!!!”
  • „Faptul că nu mai avea suspensie nu constituie un motiv întemeiat?”
  • „Cred că 20 de secunde reprezintă o penalizare prea drastică și, dacă ar fi fost vorba de orice altă echipă, FIA ar fi fost mult mai înțelegătoare”.

Explicațiile comisarilor: „Faptul că a avut o problemă mecanică nu constituie un motiv justificat”

După ce au ascultat declarațiile lui Leclerc și ale unui reprezentant al echipei, precum și probele sub formă de date, înregistrări video și comunicații radio, comisarii de cursă au explicat:

„Mașina cu numărul 16 a derapat în ultimul tur la virajul 3 și a lovit zidul, dar a continuat cursa pe pistă.

Pilotul ne-a informat că mașina părea să fie în regulă, cu excepția faptului că nu putea parcurge corect virajele la dreapta.

Având în vedere această problemă, a fost nevoit să taie șicanele în drum spre linia de sosire. Am stabilit că faptul că a trebuit să taie șicanele (adică să părăsească pista) i-a adus un avantaj prin părăsirea pistei în această manieră.

Faptul că a avut o problemă mecanică de vreun fel nu constituie un motiv justificat. Prin urmare, aplicăm o penalizare de tip «Drive Through» mașinii cu numărul 16, având în vedere de câte ori a ieșit de pe pistă și faptul că a obținut un avantaj.

De asemenea, am analizat dacă a existat o încălcare suplimentară prin continuarea conducerii unei mașini cu o problemă mecanică evidentă și perceptibilă. Am stabilit că nu existau dovezi privind existența unei asemenea probleme. Prin urmare, nu am luat nicio măsură suplimentară”.

În ceea ce privește ciocnirea dintre Leclerc și Russell din virajul 17, comisarii au considerat că nu sunt necesare măsuri suplimentare, precizând: „Ambii piloți au considerat contactul drept un incident minor de cursă, iar noi am fost de acord cu această opinie”.

Marele Premiu de la Miami, clasament final

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) 1:33:19.273
  2. Lando Norris (McLaren) +3.264s
  3. Oscar Piastri (McLaren) +27.092s
  4. George Russell (Mercedes) +43.051s
  5. Max Verstappen (Red Bull) +48.949s
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) +53.753s
  7. Franco Colapinto (Alpine) +61.871s
  8. Charles Leclerc (Ferrari) +64.245
  9. Carlos Sainz (Williams) +82.072s
  10. Alexander Albon (Williams) +90.972s.

Formula 1, clasamentul piloților

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) 100 puncte
  2. George Russell (Mercedes) 80
  3. Charles Leclerc (Ferrari ) 59
  4. Lando Norris (McLaren) 51
  5. Lewis Hamilton (Ferrari) 51
  6. Oscar Piastri (McLaren) 43
  7. Max Verstappen (Red Bull) 26
  8. Oliver Bearman (Haas) 17
  9. Pierre Gasly (Alpine) 16
  10. Liam Lawson (Racing Bulls) 10 etc.

Formula 1, clasamentul constructorilor

  1. Mercedes 180 puncte
  2. Ferrari 110
  3. McLaren 94
  4. Red Bull 30
  5. Alpine 23
  6. Haas 18
  7. Racing Bulls 14
  8. Williams 5
  9. Audi 2
  10. Cadillac 0.

