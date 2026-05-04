Elogii pentru Chivu Lautaro, Calhanoglu și Thuram, cuceriți de antrenorul român: „Am încercat să dăm totul pentru el” + anunțul lui Marotta

Marcus Thuram (28 de ani), Lautaro Martinez (28 de ani) și Giuseppe Marotta (69 de ani), președintele lui Inter, au vorbit despre Cristi Chivu (45 de ani), după ce „nerazzurrii” au câștigat titlul în Serie A.

După ce s-a impus cu 2-0 în fața Parmei, fosta echipă a lui Cristi Chivu, Inter și-a asigurat matematic titlul de campioană, cu trei etape înainte de finalul sezonului.

Lautaro Martinez: „Mister Chivu ne-a dat o energie nouă”

La finalul partidei cu Parma, cea în care Inter a devenit campioană, Lautaro Martinez, unul dintre liderii din vestiarul grupării milaneze, a vorbit despre sezonul petrecut sub conducerea lui Chivu.

„Chivu a fost extraordinar în a aduce entuziasm și energie. Cu Simone Inzaghi am avut 4 ani impresionanți, dar anul acesta aveam nevoie de o schimbare.

După finala aceea pierdută a sosit Mister Chivu și ne-a dat o energie nouă. Acest lucru ne-a readus zâmbetele și asta contează foarte mult”.

Marcus Thuram, atacantul lui Inter, a avut și el doar cuvinte de laudă:

„Chivu ne-a învățat multe, în special să rămânem conectați la evenimente fără să ascultăm vocile din exterior”.

Giuseppe Marotta: „Chivu trebuie să rămână la Inter mulți ani”

Președintele lui Inter a vorbit despre momentul în care a ales să îl instaleze pe Chivu la cârma echipei, dar și despre viitorul tehnicianului român pe banca milanezilor.

„Am avut curaj să-l aducem pe Chivu, dar a fost un curaj ponderat. Chivu avea de partea lui «tripleta», a fost căpitan la Ajax la 21 de ani, câștigase titlul cu Inter Primavera și avea experiența de la Parma.

Am acceptat experiența redusă (n.r. - ca antrenor principal în Serie A) pentru că are calități extraordinare în rest și trebuie să rămână la Inter mulți ani” , a declarat Giuseppe Marotta.

Hakan Calhanoglu: „Am încercat să dăm totul pentru el”

Mijlocașul turc, care a avut o relație foarte apropiată cu Cristi Chivu, a avut un discurs emoționant la finalul partidei de pe „Giusppe Meazza”.

„E un moment foarte important pentru noi, mai ales având în vedere ce s-a întâmplat, tot haosul de vara trecută, din exteriorul clubului. Mister Chivu e primul (n.r. cel mai important), datorită lui am devenit o familie și mai unită.

Mister Chivu mi-a dat încredere, am încercat să dau totul pentru el și pentru echipă. Dacă nu aveam accidentările, putea fi cel mai bun sezon al meu. Dar cred că mi-am adus contribuția. Am preferat să spun puțin în afara terenului și să demonstrez totul cu fapte în timpul meciurilor”, a spus Calhanoglu.

FOTO. Cristi Chivu, campion al Italiei alături de Inter Milano

