Jaqueline Cristian, salt în ierarhia WTA  Românca bifează cea mai bună clasare a carierei » Schimbări în Top 10 mondial
Jaqueline Cristian (Foto: IMAGO)
Tenis

Jaqueline Cristian, salt în ierarhia WTA Românca bifează cea mai bună clasare a carierei » Schimbări în Top 10 mondial

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 04.05.2026, ora 12:28
alt-text Actualizat: 04.05.2026, ora 12:34
  • Jaqueline Cristian (27 de ani) ocupă locul 28 în ierarhia WTA. E cea mai bună clasare din cariera româncei!
  • Iga Swiatek (24 de ani) a revenit pe podium. Ce modificări s-au mai produs în Top 10 mondial, mai jos.

Jaqueline a obținut o singură victorie la turneul de la Madrid, însă a fost suficient pentru a bifa un salt important în clasamentul mondial!

Penalizare drastică pentru Leclerc VIDEO. Pilotul Ferrari a pierdut controlul monopostului în ultimul tur din Miami: „Am aruncat cursa la coș”
Citește și
Penalizare drastică pentru Leclerc VIDEO. Pilotul Ferrari a pierdut controlul monopostului în ultimul tur din Miami: „Am aruncat cursa la coș”
Citește mai mult
Penalizare drastică pentru Leclerc VIDEO. Pilotul Ferrari a pierdut controlul monopostului în ultimul tur din Miami: „Am aruncat cursa la coș”

Jaqueline Cristian, locul 28 în clasamentul WTA

Acceptată direct în turul al doilea, Cristian a trecut în trei seturi de Yuliia Starodubtseva, dar a avut ghinion la tragerea la sorți a tabloului principal, iar în runda următoare a dat peste Aryna Sabalenka. Liderul WTA s-a impus categoric, scor 6-1, 6-4.

65 de puncte WTA
și 54.110 de euro a primit Jaqueline Cristian pentru prezența în turul 3 al turneului de la Caja Magica

În clasamentul WTA publicat luni, 4 mai, Jaqueline Cristian a urcat 5 poziții, până pe 28. Este cea mai bună clasare din cariera româncei, care pătrunde în premieră în Top 30.

De-a lungul timpului, alte 11 jucătoare din România s-au aflat printre cele mai bune 30 de jucătoare ale lumii: Simona Halep (cel mai sus a fost pe locul 1), Irina Spîrlea (7), Virginia Ruzici (8), Ruxandra Dragomir (15), Mihaela Buzărnescu (20), Sorana Cîrstea (21), Irina Begu (22), Alexandra Dulgheru (26), Monica Niculescu (28), Florența Mihai (29) și Lucia Romanov (30).

Jaqueline e vecină de clasament cu Sorana Cîrstea, care a coborât o poziție, până pe 27, după ce a fost învinsă de Coco Gauff, tot în turul trei al competiției din capitala Spaniei.

Gabriela Ruse, care a pierdut în runda secundă în fața Elenei Rybakina, a bifat un salt de 4 locuri, până pe 67.

Pozițiile ocupate de jucătoarele din România în clasamentul WTA

  • 27. Sorana Cîrstea - 1.595 puncte (-1 loc)
  • 28. Jaqueline Cristian - 1.437 (+5)
  • 67. Gabriela Ruse - 963 (+4)
  • 184. Irina-Camelia Begu - 399 (-2)
  • 223. Miriam Bulgaru - 313 (-12)
  • 271. Anca Todoni - 257 (-7)
  • 287. Elena Ruxandra Bertea - 231 (-1)
  • 350. Gabriela Lee - 180 (-8)

Schimbări în Top 10 din clasamentul WTA

Modificări au avut loc și la vârful ierarhiei mondiale.

Deși a fost nevoită să abandoneze în timpul meciului cu Ann Li din turul al doilea al competiției de la Madrid, Iga Swiatek a făcut schimb de locuri cu Coco Gauff, sportivă eliminată în optimi.

Semifinalistă în 2025, Elina Svitolina a pierdut în acest an încă din runda inaugurală și a coborât trei poziții, până pe 10.

  1. Aryna Sabalenka (Belarus) 10.110 puncte
  2. Elena Rybakina (Kazahstan) 8.555
  3. Iga Swiatek (Polonia) 6.948 (+1 loc)
  4. Coco Gauff (SUA) 6.749 (-1)
  5. Jessica Pegula (SUA) 6.136
  6. Amanda Anisimova (SUA) 5.985
  7. Mirra Andreeva (Rusia) 4.181 (+1)
  8. Jasmine Paolini (Italia) 3.722 (+1)
  9. Victoria Mboko (Canada) 3.531 (+1)
  10. Elina Svitolina (Ucraina) 3.530 (-3).

Turneul WTA 1.000 de la Madrid a fost câștigat de Marta Kostyuk, după 6-3, 7-5 în finala cu Mirra Andreeva. Ucraineanca a urcat 8 poziții în clasament și se află pe 15, cea mai bună performanță a carierei.

Sorana Cîrstea, prăbușire în clasamentul WTA de dublu

La dublu, Sorana Cîrstea a ales să nu-și apere titlul cucerit în 2025 la Caja Magica și a coborât 45 de poziții în ierarhia mondială.

  • 80. Gabriela Ruse - 1.106 puncte (+1)
  • 85. Sorana Cîrstea - 990 (-45)
  • 106. Jaqueline Cristian - 730 (+1)
  • 188. Irina Begu - 430 (-5)
  • 208. Monica Niculescu - 397 (-13)
  • 246. Irina Bara - 338 (+19)
  • 326. Briana Szabo - 250 (+31)
  • 363. Ruxandra Bertea - 217 (+4)
  • 380. Oana Gavrilă - 206 (+86)
  • 455. Gabriela Lee - 160 (+48).

Citește și

„E o eroare mare!” Fost arbitru FIFA, despre greșeala fără precedent de la U Craiova - Dinamo: „Trebuia să intervină!” » Cine e principalul vinovat
Superliga
11:39
„E o eroare mare!” Fost arbitru FIFA, despre greșeala fără precedent de la U Craiova - Dinamo: „Trebuia să intervină!” » Cine e principalul vinovat
Citește mai mult
„E o eroare mare!” Fost arbitru FIFA, despre greșeala fără precedent de la U Craiova - Dinamo: „Trebuia să intervină!” » Cine e principalul vinovat
Cadoul lui Chivu pentru staff Kolarov a vorbit despre schimbarea adusă de român  la Inter: „Am vrut să câștigăm jucând bine”
Campionate
09:31
Cadoul lui Chivu pentru staff Kolarov a vorbit despre schimbarea adusă de român la Inter: „Am vrut să câștigăm jucând bine”
Citește mai mult
Cadoul lui Chivu pentru staff Kolarov a vorbit despre schimbarea adusă de român  la Inter: „Am vrut să câștigăm jucând bine”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

LIVE Ziua judecății pentru Guvernul Bolojan în Parlament. Ultimele scenarii și calcule înainte de votul pe moțiunea de cenzură PSD-AUR din această dimineață
LIVE Ziua judecății pentru Guvernul Bolojan în Parlament. Ultimele scenarii și calcule înainte de votul pe moțiunea de cenzură PSD-AUR din această dimineață
LIVE Ziua judecății pentru Guvernul Bolojan în Parlament. Ultimele scenarii și calcule înainte de votul pe moțiunea de cenzură PSD-AUR din această dimineață
wta clasamentul wta Sorana Cirstea jaqueline cristian gabriela ruse
Știrile zilei din sport
Pleacă Gâlcă de la Rapid? Fanii i-au cerut demisia: „Ei strigă multe lucruri, vom vedea”
Superliga
04.05
Pleacă Gâlcă de la Rapid? Fanii i-au cerut demisia: „Ei strigă multe lucruri, vom vedea”
Citește mai mult
Pleacă Gâlcă de la Rapid? Fanii i-au cerut demisia: „Ei strigă multe lucruri, vom vedea”
Tensiuni la Dinamo FOTO. PCH, atac la Nicolescu! Suporterii protestează după ce au văzut noua siglă: „Fostul președinte!”
Superliga
04.05
Tensiuni la Dinamo FOTO. PCH, atac la Nicolescu! Suporterii protestează după ce au văzut noua siglă: „Fostul președinte!”
Citește mai mult
Tensiuni la Dinamo FOTO. PCH, atac la Nicolescu! Suporterii protestează după ce au văzut noua siglă: „Fostul președinte!”
„Dacă ei asta cred...” Huiduit și făcut blatist, Aioani a rupt tăcerea: „Dacă știam ce se întâmplă, poate aș fi făcut altceva”
Superliga
04.05
„Dacă ei asta cred...” Huiduit și făcut blatist, Aioani a rupt tăcerea: „Dacă știam ce se întâmplă, poate aș fi făcut altceva”
Citește mai mult
„Dacă ei asta cred...” Huiduit și făcut blatist, Aioani a rupt tăcerea: „Dacă știam ce se întâmplă, poate aș fi făcut altceva”
Chivu, decorat de Nicușor Dan?  Președintele României, după ce Chivu a devenit campion în Italia: „Remarcabil! Un model, îl apreciez mult”
Stranieri
04.05
Chivu, decorat de Nicușor Dan? Președintele României, după ce Chivu a devenit campion în Italia: „Remarcabil! Un model, îl apreciez mult”
Citește mai mult
Chivu, decorat de Nicușor Dan?  Președintele României, după ce Chivu a devenit campion în Italia: „Remarcabil! Un model, îl apreciez mult”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:28
Vinovatul lui Vassaras Singurul avertizat de șeful CCA după scandalul de U Craiova - Dinamo: „Din păcate”
Vinovatul lui Vassaras Singurul avertizat de șeful CCA după scandalul de U Craiova - Dinamo: „Din păcate”
23:10
Pleacă Gâlcă de la Rapid? Fanii i-au cerut demisia: „Ei strigă multe lucruri, vom vedea”
Pleacă Gâlcă de la Rapid? Fanii i-au cerut demisia: „Ei strigă multe lucruri, vom vedea”
23:35
„Dacă ei asta cred...” Huiduit și făcut blatist, Aioani a rupt tăcerea: „Dacă știam ce se întâmplă, poate aș fi făcut altceva”
„Dacă ei asta cred...” Huiduit și făcut blatist, Aioani a rupt tăcerea: „Dacă știam ce se întâmplă, poate aș fi făcut altceva”
22:51
Calificări spectaculoase în optimi România face senzație la Mondialele de tenis de masă
Calificări spectaculoase în optimi România face senzație la Mondialele de tenis de masă
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?
Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Top stiri
Experții din Spania dau verdictul! Un arbitru cu cinci El Clasico și expertul Marca analizează, pentru GOLAZO.ro, faza de la U Craiova - Dinamo: „Mai rar am văzut așa ceva”
Special
04.05
Experții din Spania dau verdictul! Un arbitru cu cinci El Clasico și expertul Marca analizează, pentru GOLAZO.ro, faza de la U Craiova - Dinamo: „Mai rar am văzut așa ceva”
Citește mai mult
Experții din Spania dau verdictul! Un arbitru cu cinci El Clasico și expertul Marca analizează, pentru GOLAZO.ro, faza de la U Craiova - Dinamo: „Mai rar am văzut așa ceva”
Hagi începe selecția cu o surpriză mare! Gică va convoca un fotbalist care joacă de 5 ani în străinătate și care a criticat dur, în trecut, alegerile lui Edi Iordănescu
Nationala
04.05
Hagi începe selecția cu o surpriză mare! Gică va convoca un fotbalist care joacă de 5 ani în străinătate și care a criticat dur, în trecut, alegerile lui Edi Iordănescu
Citește mai mult
Hagi începe selecția cu o surpriză mare! Gică va convoca un fotbalist care joacă de 5 ani în străinătate și care a criticat dur, în trecut, alegerile lui Edi Iordănescu
Scandal la Santos Neymar l-ar fi pălmuit pe fiul lui Robinho » Starul brazilian s-a enervat că juniorul l-a driblat
Campionate
04.05
Scandal la Santos Neymar l-ar fi pălmuit pe fiul lui Robinho » Starul brazilian s-a enervat că juniorul l-a driblat
Citește mai mult
Scandal la Santos Neymar l-ar fi pălmuit pe fiul lui Robinho » Starul brazilian s-a enervat că juniorul l-a driblat
Ministerul Apărării și Primăria Sectorului 6 joacă în atac, cetățenii rămân în defensivă. Despre fotbal, bani publici și cum sponsorizăm Steaua, fără să vrem
B365
02.05
Ministerul Apărării și Primăria Sectorului 6 joacă în atac, cetățenii rămân în defensivă. Despre fotbal, bani publici și cum sponsorizăm Steaua, fără să vrem
Citește mai mult
Ministerul Apărării și Primăria Sectorului 6 joacă în atac, cetățenii rămân în defensivă. Despre fotbal, bani publici și cum sponsorizăm Steaua, fără să vrem

Echipe/Competiții

fcsb 44 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 33 rapid 21 Universitatea Craiova 31 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
05.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share