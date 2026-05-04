Jaqueline Cristian, salt în ierarhia WTA  Românca bifează cea mai bună clasare a carierei » Schimbări în Top 10 mondial

Jaqueline Cristian (27 de ani) ocupă locul 28 în ierarhia WTA. E cea mai bună clasare din cariera româncei!

Iga Swiatek (24 de ani) a revenit pe podium. Ce modificări s-au mai produs în Top 10 mondial, mai jos.

Jaqueline a obținut o singură victorie la turneul de la Madrid, însă a fost suficient pentru a bifa un salt important în clasamentul mondial!

Jaqueline Cristian, locul 28 în clasamentul WTA

Acceptată direct în turul al doilea, Cristian a trecut în trei seturi de Yuliia Starodubtseva, dar a avut ghinion la tragerea la sorți a tabloului principal, iar în runda următoare a dat peste Aryna Sabalenka. Liderul WTA s-a impus categoric, scor 6-1, 6-4.

65 de puncte WTA și 54.110 de euro a primit Jaqueline Cristian pentru prezența în turul 3 al turneului de la Caja Magica

În clasamentul WTA publicat luni, 4 mai, Jaqueline Cristian a urcat 5 poziții, până pe 28. Este cea mai bună clasare din cariera româncei, care pătrunde în premieră în Top 30.

De-a lungul timpului, alte 11 jucătoare din România s-au aflat printre cele mai bune 30 de jucătoare ale lumii: Simona Halep (cel mai sus a fost pe locul 1), Irina Spîrlea (7), Virginia Ruzici (8), Ruxandra Dragomir (15), Mihaela Buzărnescu (20), Sorana Cîrstea (21), Irina Begu (22), Alexandra Dulgheru (26), Monica Niculescu (28), Florența Mihai (29) și Lucia Romanov (30).

Jaqueline e vecină de clasament cu Sorana Cîrstea, care a coborât o poziție, până pe 27, după ce a fost învinsă de Coco Gauff, tot în turul trei al competiției din capitala Spaniei.

Gabriela Ruse, care a pierdut în runda secundă în fața Elenei Rybakina, a bifat un salt de 4 locuri, până pe 67.

Pozițiile ocupate de jucătoarele din România în clasamentul WTA

27. Sorana Cîrstea - 1.595 puncte (-1 loc)

28. Jaqueline Cristian - 1.437 (+5)

67. Gabriela Ruse - 963 (+4)

184. Irina-Camelia Begu - 399 (-2)

223. Miriam Bulgaru - 313 (-12)

271. Anca Todoni - 257 (-7)

287. Elena Ruxandra Bertea - 231 (-1)

350. Gabriela Lee - 180 (-8)

Schimbări în Top 10 din clasamentul WTA

Modificări au avut loc și la vârful ierarhiei mondiale.

Deși a fost nevoită să abandoneze în timpul meciului cu Ann Li din turul al doilea al competiției de la Madrid, Iga Swiatek a făcut schimb de locuri cu Coco Gauff, sportivă eliminată în optimi.

Semifinalistă în 2025, Elina Svitolina a pierdut în acest an încă din runda inaugurală și a coborât trei poziții, până pe 10.

Aryna Sabalenka (Belarus) 10.110 puncte Elena Rybakina (Kazahstan) 8.555 Iga Swiatek (Polonia) 6.948 (+1 loc) Coco Gauff (SUA) 6.749 (-1) Jessica Pegula (SUA) 6.136 Amanda Anisimova (SUA) 5.985 Mirra Andreeva (Rusia) 4.181 (+1) Jasmine Paolini (Italia) 3.722 (+1) Victoria Mboko (Canada) 3.531 (+1) Elina Svitolina (Ucraina) 3.530 (-3).

Turneul WTA 1.000 de la Madrid a fost câștigat de Marta Kostyuk, după 6-3, 7-5 în finala cu Mirra Andreeva. Ucraineanca a urcat 8 poziții în clasament și se află pe 15, cea mai bună performanță a carierei.

Sorana Cîrstea, prăbușire în clasamentul WTA de dublu

La dublu, Sorana Cîrstea a ales să nu-și apere titlul cucerit în 2025 la Caja Magica și a coborât 45 de poziții în ierarhia mondială.

80. Gabriela Ruse - 1.106 puncte (+1)

85. Sorana Cîrstea - 990 (-45)

106. Jaqueline Cristian - 730 (+1)

188. Irina Begu - 430 (-5)

208. Monica Niculescu - 397 (-13)

246. Irina Bara - 338 (+19)

326. Briana Szabo - 250 (+31)

363. Ruxandra Bertea - 217 (+4)

380. Oana Gavrilă - 206 (+86)

455. Gabriela Lee - 160 (+48).

