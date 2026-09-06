Moment bizar la Inter - Napoli VIDEO. Un rapper faimos a fost însoțit de zece femei la meciul lui Cristi Chivu

Inter - Napoli 3-2 . În tribunele stadionului „Giuseppe Meazza” a avut loc un moment bizar, la meciul în care echipa lui Cristi Chivu (45 de ani) a reușit o remontada spectaculoasă.

În tribunele stadionului „Giuseppe Meazza” a avut loc un moment bizar, la meciul în care echipa lui Cristi Chivu (45 de ani) a reușit o remontada spectaculoasă. Rapperul italian Sfera Ebbasta (33 de ani) a avut o apariție neobișnuită la duelul de sâmbătă.

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Napoli a început perfect repriza secundă, reușind să înscrie două goluri în decurs de trei minute, prin Politano ('50) și Hojlund ('53).

Inter nu a renunțat și a întors scorul pe final, după o „dublă” reușită de Lautaro Martinez ('56, '90+1) și un gol marcat de Marcus Thuram ('82).

Moment bizar la Inter Napoli 3-2 . Rapperul Sfera Ebbasta, însoțit de 10 femei

Meciul din campionatul italian a oferit un adevărat spectacol atât pe teren, cât și în tribune. Fanii au luat cu asalt stadionul „Giuseppe Meazza” pentru a o susține pe Inter în derby-ul etapei #3.

Partida nu a fost lipsită și de momente bizare. În tribunele arenei de aproximativ 75.800 de locuri și-a făcut apariția și rapperul italian Gionata Boschetti, cunoscut sub numele de „Sfera Ebbasta”.

Artistul a fost însoțit de 10 femei, cel mai probabil ca parte a unei strategii de promovare pentru un nou proiect, conform gazzetta.it.

Sfera Ebbasta a urmărit, alături de acele femei, victoria obținută de echipa antrenată de Cristi Chivu.

Sfera Ebbasta este considerat a fi unul dintre cei mai talentați rapperi italieni, fiind cunoscut și pentru colaborările cu artiști internaționali precum Offset, Future, J Balvin, Quavo și Steve Aoki.

Printre vedetele care au fost prezente în tribune la meciul Inter - Napoli se mai numără și DJ-ul Peggy Gou și atleta de semifond Nadia Battocletti, conform sportmediaset.mediaset.it.

🚨 SFERA EBBASTA AT SAN SIRO 👀



The Italian rapper arrives with 10 girls just before Inter vs Napoli 😭 pic.twitter.com/zPz3FwSpa5 — Football on Predict (@FConPredict) September 5, 2026

Remontada spectaculoasă reușită de Inter

Politano și Hojlund au dus rapid scorul la 2-0 pentru Napoli. Trei minute mai târziu Inter a redus din handicap prin Lautaro Martinez.

Campioana Italiei a restabilit egalitatea prin Marcus Thuram în minutul 82 și a dat lovitura în prelungirile partidei.

Același Lautaro Martinez a reușit să-l învingă pe Meret și a declanșat nebunia în tribune. Atacantul argentinian a sărbătorit golul alături de suporteri.

În urma acestui succes, Inter a ajuns la 3 victorii consecutive din tot atâtea meciuri și ocupă primul loc în Serie A, cu 9 puncte.

Nerazzurrii pot fi depășiți la golaveraj de AS Roma în cazul în care trupa antrenată de Gian Piero Gasperini câștigă meciul cu Atlanta.

De partea cealaltă, Napoli este pe locul 13, cu 3 puncte.

Urmează duelul cu Mourinho!

La mijlocul săptămânii, atât Inter, cât și Napoli vor debuta în noul sezon din Liga Campionilor.

Campioana Italiei va da piept cu Real Madrid, pe „Santiago Bernabeu”, într-un meci programat marți, de la ora 22:00.

Partida va fi una specială pentru Cristi Chivu, care îl va înfrunta pentru prima dată în cariera de antrenor pe Jose Mourinho, alături de care a câștigat numeroase trofee în perioada în care era jucătorul lui Inter.

Napoli va juca miercuri, pe teren propriu, împotriva celor de la Arsenal, tot cu începere de la ora 22:00.

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