Delegat la prima ediție  Un tânăr arbitru român va oficia meciuri la noua competiție europeană » Ce legătură are cu FCSB

  • Arbitrul Ioan Alexandru (17 ani) a fost delegat la prima ediție a EAFF Europa League, competiție dedicată fotbalului pentru amputați din Europa.

În luna ianuarie a acestui an, Federația Europeană de Fotbal pentru Amputați (EAFF) a anunțat că va exista o nouă competiție continentală.

Ioan Alexandru, delegat la EAFF Europa League

Prima ediție a EAFF Europa League va avea loc în perioada 23–25 aprilie 2026, în capitala Turciei, Ankara.

Pentru această nouă competiție a fost delegat și arbitrul Ioan Alexandru, în vârstă de doar 17 ani, conform frf.ro. Ce legătură are cu FCSB? Ioan Alexandru este fiul șoferului autocarului echipei campioane.

Noua competiție EAFF Europa League le oferă șansa mai multor echipe să concureze la nivel continental, contribuind astfel la dezvoltarea și creșterea fotbalului pentru amputați.

Federația Europeană de Fotbal pentru Amputați a fost înființată în 2015 și se ocupă cu incluziunea persoanelor cu amputații și dezvoltarea acestui sport în Europa.

EAFF Europa League va completa structura competițională europeană a federației alături de EAFF Champions League.

Ioan Alexandru a mai arbitrat și la turneul organizat în România în 2025. Atunci s-au jucat partidele din grupa D din Liga Națiunilor. Naționala noastră a încheiat pe locul secund, lider fiind Scoția.

Pe parcursul anului trecut, EAFF și fotbalul pentru persoane cu amputații au fost prezente la evenimentele UEFA, printre care și Finalele UEFA Youth Champions League.

De-a lungul anului 2025 s-au organizat patru turnee ale Ligii Națiunilor, în cadrul cărora au participat peste 247 de jucători cu dizabilități, conform amputeefootball.eu.

EAFF a pus accentul și pe creșterea și dezvoltarea fotbalului feminin în cadrul competițiilor pentru amputați prin organizarea unei tabere, unde au participat 40 de femei.

arbitru Ioan Alexandru Federația Europeană de Fotbal pentru Amputați EAFF Europa League
