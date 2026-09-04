Kopic sau Nuno Campos? Ioan Andone a dezvăluit pe cine preferă pe banca lui Dinamo: „Bravo lui!” » Ce spune despre derby-ul cu FCSB

Ioan Andone (66 de ani), fost jucător și antrenor al lui Dinamo, crede că formația lui Nuno Campos pornește cu un avantaj în derby-ul cu FCSB.

Dinamo - FCSB se joacă sâmbătă, de la ora 20:30, pe stadionul „Arcul de Triumf”, în etapa #8 din Liga 1. Partida va fi LiveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Dinamo ocupă primul loc în clasament, cu 14 puncte după 7 etape, în timp ce FCSB este pe poziția a cincea, cu 11 puncte.

Ioan Andone a explicat de ce preferă stilul lui Nuno Campos la Dinamo: „Acum e altceva”

„Eu cred că Dinamo e favorită prin prisma jocului și prin prisma rezultatelor. Dar un derby nu-i câștigat niciodată dinainte.

Și un derby la nivelul ăsta, Dinamo - FCSB, nu se decide după calculele hârtiei, după echipa care-i mai în formă, pentru că apar alte ambiții. Eu știu, că le-am și jucat, le-am și antrenat.

Deci echipele se mobilizează mult mai mult. E un stadion care creează presiune, pentru că e un stadion mic, cel de la Arcul de Triumf. Eu zic că Dinamo are toate ingredientele ca să câștige meciul. Așa cred eu”, a spus Andone, conform gsp.ro.

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Fostul internațional a remarcat în special jocul ofensiv al lui Dinamo și i-a evidențiat pe Mamadou Karamoko și Cătălin Cîrjan.

„Cei de la Dinamo au un joc al echipei foarte bun, duc foarte multe mingi în careul advers. Dacă îl au în formă pe Karamoko, e un jucător decisiv, sau pe Cîrjan…

Mă gândesc la ei doi. Plus că-mi place și Soro, îmi place și Musi, îmi place și Mărginean. Deci, încet-încet, Dinamo arată ca o candidată la titlu”, a mai spus Andone.

8 meciuri a adunat Nuno Campos pe banca lui Dinamo, iar duelul cu FCSB va fi primul său derby. În acest sezon, „câinii” s-au impus cu 5-1 în fața Universității Craiova și cu 1-0 contra Rapidului

Ioan Andone a comparat jocul lui Dinamo sub comanda lui Nuno Campos cu cel din perioada lui Zeljko Kopic și a spus că preferă stilul propus de actualul antrenor.

„Bravo lui Campos! A schimbat multe în jocul echipei, pentru că joacă mult înainte. Are deja combinații ofensive. Kopic juca prea mult înapoi, în opinia mea. Kopic juca prea mult înapoi și lateral.

Am văzut și pase între linii, am văzut combinații. Deci, Campos a schimbat ceva. Cred până la urmă că a fost o alegere bună Campos.

Înainte nu puteai ști. Dar acum, după cum joacă Dinamo, ce combinații are, ce organizare defensivă… e altceva”, a mai spus Andone.

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