„Nu mai e ca pe vremuri, cu «ești bou!»” Baciu a vorbit pe larg despre scandalul care a dus la plecarea lui Tănase: „Hai să vă explic” +24 foto
Marius Baciu. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Superliga

„Nu mai e ca pe vremuri, cu «ești bou!»” Baciu a vorbit pe larg despre scandalul care a dus la plecarea lui Tănase: „Hai să vă explic”

alt-text Ionuț Cojocaru , Iosif Popescu (foto/video) , Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 04.09.2026, ora 15:43
alt-text Actualizat: 04.09.2026, ora 15:44
  • Marius Baciu (51 de ani), antrenorul FCSB, a oferit detalii despre modul în care este organizat stafful tehnic și despre libertatea pe care le-o acordă „secunzilor” săi.
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Declarațiile vin în contextul tensiunilor apărute după conflictul dintre Florin Tănase și Lucian Filip, petrecut la un antrenament al FCSB, episod în urma căruia mijlocașul a părăsit ședința de pregătire și a fost ulterior scos din lot. La scurt timp după, Tănase s-a despărțit de FCSB și a semnat cu Omonia.

Tănase a ieșit de la ședința de pregătire după ce s-ar fi supărat pe anumite remarci făcute de Lucian Filip, „secundul” lui Marius Baciu.

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Marius Baciu a vorbit pe larg despre scandalul de la antrenamentul FCSB-ului

„Hai să vă explic și partea cu stafful. Un staff astăzi are o importanță mult mai mare comparativ cu cum era înainte. Nu intri cu picioarele înainte și nu înjuri.

Stafful meu este condus de mine, dar asta nu înseamnă că antrenorii secunzi sunt doar oameni care pun copete.

Vorbesc de Alin Stoica, Sorin Bucuroaia, Lucian Filip, de partea video, de antrenorul cu portarii și de preparatorii fizici. Avem segmente foarte clare de acoperit.

Avem antrenamente specifice pe compartimente, iar antrenorii noștri secunzi conduc aceste segmente. Îmi permit să îi las să conducă o parte a antrenamentului, iar eu mă mut dintr-o parte în alta pentru a superviza și pentru ca toți jucătorii să simtă că antrenorul principal este acolo”, a explicat Baciu.

FOTO. FCSB, antrenament înainte de meciul cu FC Argeș (5-0)

FCSB, la antrenamentul dinaintea meciului cu FC Argeș din Cupa României. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
FCSB, la antrenamentul dinaintea meciului cu FC Argeș din Cupa României. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (24 imagini)

FCSB, la antrenamentul dinaintea meciului cu FC Argeș din Cupa României. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB, la antrenamentul dinaintea meciului cu FC Argeș din Cupa României. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB, la antrenamentul dinaintea meciului cu FC Argeș din Cupa României. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB, la antrenamentul dinaintea meciului cu FC Argeș din Cupa României. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB, la antrenamentul dinaintea meciului cu FC Argeș din Cupa României. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
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Filip i-ar fi atras atenția lui Tănase în timpul unui exercițiu, iar fostul căpitan al FCSB a părăsit ședința de pregătire.

Mihai Stoica a susținut că secundul l-ar fi întrebat pe jucător dacă mai vrea să se antreneze, după care Tănase și-ar fi dat jos vesta și ar fi plecat.

„Lucian Filip e un băiat extraordinar. Are tot sprijinul meu să corecteze dacă se întâmplă ceva la exercițiul pe care îl conduce. Da, eu am ultimul cuvânt, dar toți îmi prezintă anumite lucruri, analizăm, iar decizia finală îmi aparține. Cel care răspunde este Marius Baciu.

S-a întâmplat ca Tănase să fie la careul lui Lucian. Nu a fost nimic exagerat. Nu aș da voie unui antrenor secund să jignească sau să vorbească urât. Îi dau voie să corecteze sau să atragă atenția.

Mai departe este deja problema mea. El este dator să vină la mine și să îmi spună”, a spus tehnicianul.

Nici eu, la rândul meu, nu îmi permit să jignesc sau să fie ca pe vremuri: «ești prost», «ești bou» și alte lucruri de genul acesta. Nu există. Avem un regulament. Ce ține de mine, pot lua decizii. Ce depășește puterea mea merge mai departe spre conducere, iar acolo trebuie luată decizia. Marius Baciu

Episodul de la antrenament a venit într-o perioadă foarte tensionată la FCSB.

Florin Tănase și Valentin Crețu au fost scoși din lot înaintea eșecului cu UTA, scor 1-3, iar Tănase s-a despărțit ulterior de club și a plecat la Omonia Nicosia.

Crețu a fost aproape de rezilierea contractului, dar a revenit apoi în lot.

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