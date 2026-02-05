Imperiul familiei Negoiță Au început lucrările la noul proiect-mamut din București. Unde se află + costuri de peste 350 de milioane de euro!
Ionuț Negoiță (foto: Facebook)
Imperiul familiei Negoiță Au început lucrările la noul proiect-mamut din București. Unde se află + costuri de peste 350 de milioane de euro!

alt-text Publicat: 05.02.2026, ora 15:46
alt-text Actualizat: 05.02.2026, ora 15:48
  • Ionuț Negoiță, fost acționar la Dinamo, a început construcția unui ansamblu rezidențial gigant, în sectorul 3 din București, care ar putea ajunge la 7.000 de apartamente!
  • Lucrările au loc pe terenurile din fosta platformă industrială Chimopar și vor fi efectuate în 3 etape, iar costurile ar putea depăși 350 de milioane de euro, scrie profit.ro.
  • Ionuț Negoiță a vândut pachetul majoritar de acțiuni de la Dinamo în mai 2018, iar apoi s-a concentrat asupra mai multor proiecte imobiliare.

Familia Negoiță a cumpărat, la licitație, terenuri cu o suprafață de peste 25 de hectare, pe care se afla, cândva, Chimopar, producătorul și distribuitorul de produse chimice și de curățare.

Suma tranzacției s-a ridicat la 28,1 milioane de euro, a fost plătită în 5 tranșe și finalizată în 2024.

Percheziții la Primăria Sectorului 3 Primarul Robert Negoiță, în vizorul DNA: drum construit din bani publici pentru fratele său, fost acționar la Dinamo
Percheziții la Primăria Sectorului 3 Primarul Robert Negoiță, în vizorul DNA: drum construit din bani publici pentru fratele său, fost acționar la Dinamo
Percheziții la Primăria Sectorului 3 Primarul Robert Negoiță, în vizorul DNA: drum construit din bani publici pentru fratele său, fost acționar la Dinamo

Imperiul familiei Negoiță. Au început lucrările la noul proiect-mamut din București. Costuri de peste 350 de milioane de euro!

Primul bloc din proiect va fi ridicat pe un teren de circa 15.000 de metri pătrați și va însuma 4 imobile cu câte 3 subsoluri, parter și 11 etaje și un total de circa 500 de apartamente, scrie profit.ro.

Va urma construcția unui alt calup format din 4 blocuri cu câte 3 subsoluri dedicate parcărilor subterane, parter și 11 etaje supraterane pe un teren de 2,9 hectare. În total, 940 de apartamente, iar investiția s-ar ridica la 8,1 milioane de euro.

În ultima etapă, pe un teren de aproximativ 15.900 de metri pătrați, vor fi ridicate 4 blocuri cu câte 181 de apartamente fiecare, adică în jur de 1.500 de locuitori, care vor avea la dispoziție 758 de locuri de parcare.

Familia Negoiță a mai dezvoltat proiecte rezidențiale în Sectorul 4, în Pipera și Popești-Leordeni.

Cele mai multe dintre afacerile fraților Negoiță sunt amplasate în jurul zonei comerciale Pallady.

Primarul Robert Negoiță, în vizorul DNA: drum construit din bani publici pentru fratele său, fost acționar la Dinamo

Direcția Națională Anticorupție a demarat, joi dimineață, o serie de percheziții în care este vizat primarul Sectorului 3, Robert Negoiță.

Edilul este acuzat că a construit un drum privat din bani publici pentru fratele său, Ionuț Negoiță, fostul acționar al celor de la Dinamo.

În 2025, Recorder publica un material în care prezenta faptul că primarul Robert Negoiță a construit un drum de un kilometru pe o proprietate privată, din bani publici.

Drumul se află în spatele Halei Laminor din București, iar proprietar al terenului era chiar fratele acestuia, Ionuț Negoiță, fost acționar la Dinamo în perioada 2013-2018, care intenționa să ridice un complex rezidențial în zona respectivă.

Acum, Robert Negoiță este vizat într-un dosar de abuz în serviciu, în care procurorii DNA efectuează mai multe percheziții, inclusiv la locuința acestuia, legate de modul în care au fost construite mai multe drumuri, inclusiv cel menționat mai sus. Situația a fost relatată pe larg de hotnews.ro.

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share