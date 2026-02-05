Fault neobișnuit în Cupa Spaniei FOTO: Cum l-a oprit Caleta-Car pe adversar în Alaves - Real Sociedad. Penalty acordat după intervenția VAR

Alaves - Real Sociedad 2-3. Duje Caleta-Car (29 de ani) a fost autorul unui fault cel puțin neobișnuit în meciul de miercuri din Cupa Spaniei.

Sociedad a obținut calificarea în semifinalele Copa del Rey, după un meci în care a întors rezultatul pe terenul lui Alaves, iar croatul Caleta-Car a comis un penalty, ratat ulterior de gazde.

Alaves - Real Sociedad 2-3 . Fault neobișnuit comis de Duje Caleta-Car

Alaves a condus cu 2-1 încă din minutul 29 în partida din sferturile Cupei, însă meciul a fost marcat de un penalty mai rar întâlnit.

În minutul 65, Caleta-Car a încercat să-l oprească pe atacantul celor de la Alaves în propriul careu. După o ținere evidentă, fundașul croat nu a cedat și i-a tras adversarului tricoul peste față, moment în care acesta nu a mai putut continua faza.

Arbitrul Alejandro Quintero nu a dictat penalty inițial, însă a schimbat decizia după ce a revăzut faza la monitorul VAR.

Atacantul Toni Martinez a ratat apoi lovitura de la 11 metri, după cea pe care o transformase în prima repriză.

Real Sociedad a reușit apoi să răstoarne rezultatul, prin două goluri marcate în interval de 4 minute, prin Guedes și Oskarsson, obținând astfel calificarea în penultimul act al competiției.

