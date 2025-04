„Normal că mă bucură” Tiago Goncalves, omul meciului cu UTA: „Măldărășanu, cel mai bun antrenor” + Ce spune despre interesul echipelor din play-off

HERMANNSTADT - UTA 3-0. Tiago Goncalves (24 de ani) a pasat decisiv la primele două goluri: „Pentru mine, Marius Măldărășanu este cel mai bun antrenor din Superliga”.

Fundașul portughez este dorit de Rapid și Universitatea Craiova: „Normal că mă bucură interesul lor”.

Goncalves este unul dintre cei mai în formă jucători din Superliga. Fundașul stânga a contribuit la 9 reușite (3 goluri și 6 pase decisive) în acest sezon, iar echipele din play-off sunt cu ochii pe el.

HERMANNSTADT - UTA. Tiago Goncalves: „Măldărășanu este cel mai bun antrenor”

Prestația de sâmbătă i-a adus lui Goncalves titlul de „omul meciului”, însă acesta rămâne cu picioarele pe pământ și spune că a fost ajutat și de coechipieri.

„A fost un meci frumos, am jucat foarte bine, aceste assisturi sunt munca lui Buș și Neguț (n.r. - marcatorii golurilor), eu am dat tot ce am mai bun, ei au făcut restul. Foarte importante aceste trei puncte.

Am atins nivelul la care suntem o familie, nu mai suntem doar o echipă. Am construit acest vestiar pe parcursul întregului sezon, mă bucur că avem această atmosferă.

Sunt foarte fericit că ne-am calificat în finala Cupei, suntem optimiști, credem că putem câștiga trofeul, tocmai datorită acestei familii.

Pentru mine, Marius (n.r. - Măldărășanu) este cel mai bun antrenor din SuperLiga. Încercăm să construim încă de la portar, e un stil care îmi place, avem calitatea să facem asta”, a declarat Goncalves la Digi Sport.

Tiago Goncalves: „Normal că mă bucură interesul celor de la Craiova și Rapid”

Recent au apărut informații potrivit cărora fundașul stânga este dorit de Universitatea Craiova și Rapid. Fotbalistul a dat de înțeles că nu ar refuza o potențială ofertă.

„Iau totul pas cu pas, zi cu zi, nu mă gândesc la zvonuri, adevărul e că am contract până în 2028.

Sunt echipe foarte puternice, dar acum mă gândesc doar la următorul meci. Normal că mă bucură inteeresul lor, vorbim de Craiova și Rapid, echipe foarte bune.

Sunt bucuros, dar mă gândesc la Oțelul în acest moment. Finala Cupei (n.r. - cu CFR Cluj) e pe 14 mai, până atunci avem meciuri cu Oțelul, cu Iași, acum ne gândim la campionat”, a mai spus portughezul.

