U Cluj țintește mai sus Ioan Ovidiu Sabău, despre sezonul fantastic al echipei și obiectivul pentru cupele europene: „Asta încerc să le transmit”

Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani), antrenorul celor de la Universitatea Cluj, a vorbit despre sezonul fantastic reușit de echipa sa.

„Studenții” s-au calificat în preliminariile Conference League, după ce au reușit un sezon regulat foarte bun în prima ligă, acolo unde au fost lideri timp de 18 etape.

Ioan Ovidiu Sabău, despre sezonul bun reușit de U Cluj: „Am plecat cu gândul să nu ne mai chinuim cu retrogradarea”

Tehnicianul „studenților” a declarat că prestația echipei sale din actualul sezon a fost mult peste așteptări:

„Este o mândrie. Pentru mine, ca antrenor, pentru jucători și toți cei care au fost implicați. Mă simt foarte foarte fericit că am făcut mândri niște suporteri și pentru că a meritat ca ei să investească încredere în noi. Muncim și pentru asta.

În afară de satisfacția personală, pentru mine este o satisfacție că suporterii sunt mândri de echipa lor. Este o satisfacție și pentru oamenii care și-au pus încredere în noi, cei din conducere, sponsorii, autoritățile locale.

Totul depinde doar de rezultate, la noi. Dar este un moment bun în care trebuie să fim fericiți toți cei care au participat. De la femeia de serviciu, magazioner la staff-ul medical, tehnic, la jucători, sponsori…

Pentru că nimeni nu a avut încredere în noi, dar, pas cu pas, au fost niște performanțe care anunțau asta. A fost finala de Cupă pierdută, apoi acel baraj pentru Europa și, în al treilea an am reușit și am câștigat încrederea oamenilor”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău pentru prosport.ro.

Noi am plecat cu gândul să nu ne mai chinuim cu retrogradarea. Așa am discutat cu conducerea la început. Între timp, lucrurile s-au schimbat. Jocul și rezultatele bune ne-au dat încredere. Ioan Ovidiu Sabău, antrenor Universitatea Cluj

Sabău, despre ce va urma la U Cluj: „Nu vreau doar o prezență în Europa”

Antrenorul ardelenilor a vorbit și despre obiectivele echipei în noul sezon, atât pe plan european cât și în campionat:

„Este o altă etapă, unde nivelul poate fi ridicat doar cu investiții. Să nu se aștepte lumea că acum vom câștiga campionatul. Este nevoie de investiții. Radu Constantea face eforturi, încearcă, ca să mergem la alt nivel. Este nevoie de un buget de transferuri mai mare.

Există entuziasm acum, se negociază, se discută ce am putea realiza dacă creștem bugetul. Sunt sigur și că sponsorii care se identifică cu noi, cu echipa, doresc mai mult. Putem ridica nivelul doar cu un buget mai mare de transferuri. Munca e importantă, dar până la un anumit nivel. De acolo intervine și bugetul.

Vreau să nu fim crispați pentru că jucăm într-o cupă europeană. Va fi o experiență care ne va ajuta să creștem. Dar nu vreau doar o prezență și să văd la jucători că gândesc că «suntem aici și ce să vrem mai mult». Asta încerc să le transmit”, a mai adăugat Ioan Ovidiu Sabău.

