  • CFR CLUJ - BRAGA 1-2. Ioan Varga consideră că echipa sa poate întoarce rezultatul în Portugalia.
  • Returul va avea loc joi, 14 august, de la ora 21:30.

Patronul echipei din Gruia s-a declarat mulțumit de prestația jucătorilor lui Dan Petrescu în manșa tur a „dublei” din turul 3 preliminar al Europa League.

CFR CLUJ - BRAGA 1-2. Ioan Varga: „Ne vom califica acolo”

„Eu zic că-i batem. Ne calificăm. Dacă vom juca la fel, ne vom califica acolo. Am încredere în băieți și în Dan Petrescu. Nu e nicio problemă. Nu e un capăt de lume! Scorul de 1-2 se poate întoarce. Doamne ajută!

Sper ca băieții să fie bine. Nu pot decât să-i felicit. De aici încolo vedem mai departe ce va fi la retur. Sper să fim bine pregătiți și să facem ce avem de făcut, adică să ne calificăm”, a declarat Varga, potrivit gsp.ro.

CFR Cluj: Noah în Europa League sau Brann în Conference?

Dacă va reuși să se impună în Portugalia, CFR Cluj va da în ultimul tur preliminar peste câștigătoarea „dublei” dintre Lincoln Red Imps și Noah.

Formația din Armenia e favorită la calificare, după ce a plecat cu o remiză din Gibraltar, scor 1-1. Noah a deschis scorul prin Eteki ('9), iar gazdele au egalat prin De Barr ('45+9).

În cazul în care va fi eliminată de Braga, vicecampioana României va ajunge în play-off-ul Conference League. Iar adversara sa va fi învinsă dintre Hacken (Suedia) și Brann (Norvegia).

Formația suedeză a pierdut pe teren propriu, scor 0-2. Golurile au fost marcate de islandezul Magnusson ('28, '57).

