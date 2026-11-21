Ioan Varga, patronul lui CFR Cluj, a reacționat după ce Marius Șumudică (55 de ani) și-a anunțat intenția de a părăsi echipa, la finalul victoriei cu Oțelul Galați, scor 3-2, din etapa #16 a Ligii 1.

Finanțatorul clubului clujean a declarat că nu cunoștea intențiile tehnicianului.

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În ultimele luni, Șumudică și-a exprimat în repetate rânduri nemulțumirea față de problemele financiare ale CFR-ului.

Clubul s-a confruntat inclusiv cu riscul depunctării, situație în care antrenorul avertizase că ar putea renunța la funcție.

Ioan Varga, surprins de anunțul lui Marius Șumudică: „Nu știu ce să mai cred”

Varga a dezvăluit că discutase recent cu Șumudică despre viitorul său, iar antrenorul îi transmisese că se simte bine la echipă.

„Nu știu nimic de plecarea lui Șumudică, eu sunt în aeroport acum, nici nu am văzut meciul, ca să fiu sincer.

Eu ce știu e că am avut o discuție cu Șumi acum trei zile în care mi-a spus că nu pleacă nicăieri și că se simte bine la CFR.

Acum, dacă într-adevăr pleacă, atunci nu știu ce să mai cred. De fapt, nu cred că mai pot crede pe cuvânt pe nimeni ”, a declarat Varga, conform digisport.ro.

15 meciuri a adunat Marius Șumudică pe banca CFR-ului, în care a înregistrat 6 victorii, 4 remize și 5 înfrângeri

Reacția finanțatorului a venit la scurt timp după ce Andrei Cordea a dezvăluit, la interviul de după meci, că Șumudică își luase rămas-bun de la jucători.

La finalul întâlnirii cu Oțelul, Șumudică a explicat că traversează o perioadă dificilă din motive personale, fără să ofere detalii despre natura problemelor.

„V-am spus că în momentul de față am niște probleme personale care necesită rezolvarea lor.

Voi vedea ce se va întâmpla în zilele următoare, trebuie să iau o decizie, trebuie să ajung la București și să iau o decizie. Și nu vreau să dezvolt foarte mult ce probleme, fiindcă nu este normal și nu ține de fotbal.

Sunt și sub spectrul acesta care mă macină foarte mult, cu problemele pe care le am, și va trebui să iau o decizie într-o zi, două, fiindcă sunt niște probleme pe care nu vreau să vi le dezvălui”, a declarat tehnicianul, la Prima Sport.

CFR Cluj s-a impus cu 3-2 în fața Oțelului Galați, după un meci în care Andrei Cordea a reușit o dublă.

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