„A venit lovitura de ciocan” Ioan Varga amenință rivalele după intrarea CFR-ului în play-off: „Deranjăm! Să le fie frică!”

Ioan Varga (67 de ani), finanțatorul lui CFR Cluj, a vorbit despre calificarea echipei sale în play-off și le-a amenințat pe rivale.

CFR Cluj și-a asigurat matematic prezența în play-off sâmbătă, ca urmare a victoriei cu Farul Constanța, scor 2-1.

Ioan Varga, după calificarea lui CFR Cluj în play-off : „Nu ne-au luat în seamă, iar acum le e frică de noi”

Euforic după calificarea matematică în top 6, Varga le-a răspuns contestatarilor CFR-ului.

„Să se uite mai atenți la faze cei ce dau cu piatra în CFR Cluj! Vedeți lupta pentru balon, nu mai acuzați doar să faceți rău! Am văzut atâtea comentarii răutăcioase, Doamne! Eu zic că arbitrii știu să-și facă datoria.

Dacă suntem dezavantajați, asta e, este uman să greșești. Dacă avem parte de arbitraje favorabile, asta e, se întâmplă. Nu facem nici circ, nici nu urlam, că nu suntem în junglă.

Noi ne-am făcut datoria pe teren și am câștigat. Ce să facem, să ne dăm deoparte?! Da, deranjăm. Nu eram luați în calcul și a venit lovitura de ciocan.

Nu ne-au luat în seamă, iar acum le e frică de noi. Am început pe diesel, drezină, acum suntem turbojet!” , a declarat Ioan Varga, potrivit gsp.ro.

Ioan Varga: „CFR Cluj știe să se bată pentru campionat”

Varga a transmis și un mesaj de amenințare pentru rivale:

„M-am lăsat eu de fotbal un pic, vreun an și două luni, că am avut ceva de rezolvat, dar acum gata! CFR știe să se bată pentru victorie in fiecare meci, pentru campionat, Cupă. Acum, suntem un pericol pentru toți. OK, să le fie frică! O să vadă ei ce înseamnă putere plus fotbal!

Nimeni nu a băgat mai multi bani în fotbal ca noi, cei de la CFR Cluj. Toți se umflă în media, dar adevărul este ca noi am băgat cei mai mulți bani.

Prioritatea mea? Familia fericită, echipa învingătoare și să fim sănătoși”.

2022 este anul în care CFR Cluj a câștigat ultima dată titlul de campioană în Liga 1

În ultima etapă a sezonului regulat din Liga 1, CFR Cluj o va întâlni pe teren propriu pe Dinamo, partida fiind programată duminică, de la ora 20:00.

