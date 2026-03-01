Războiul interzice Finalissima?! Decizia luată azi de Qatar, după atacurile iraniene, oprește fotbalul la Doha

Finalissima, partida care opune campioana Europei și campioana Americii de Sud, Spania - Argentina, programată la Doha pe 27 martie, e în pericol, după ce Qatarul a decis să suspende campionatul intern și orice meci de fotbal pe teritoriul său.

Era imposibil ca fotbalul să nu fie afectat de situația geopolitică explozivă.

Bombardamentul lansat asupra Iranului, coordonat de alianța SUA - Israel, a fost urmat de reacția Teheranului.

16 răniți la Doha. Fotbalul, oprit în Qatar pe termen nelimitat

Rachete lansate nu doar spre Israel, ci și spre țările din Golful Persic unde se află baze militare americane. Mai ales Emiratele Arabe Unite și Qatar.

Contraatacul iranian a lovit puternic și Doha. Efect: 16 răniți în capitala qatareză.

FOTO. Iran, atacată cu rachete de SUA și Israel

Guvernul local le-a recomandat locuitorilor să rămână în casă. Să iasă doar pentru situații esențiale.

Astăzi, federația de la Doha a suspendat pe termen nelimitat campionatul intern și toate meciurile de fotbal programate pe teritoriul său. A postat un mesaj pe rețelele de socializare.

📄 | Statement from the Qatar Football Association regarding the postponement of all tournaments, competitions, and matches until further notice. pic.twitter.com/NlpBpjMMW3 — Qatar Football Association (@QFA_EN) March 1, 2026

Finalissima, amânată?! Alte cinci meciuri, în pericol

Ceea ce înseamnă că Finalissima, confruntarea campioanelor continentale, Spania - Argentina, sau Europa vs America de Sud, e în mare pericol.

În aceste condiții, FIFA are o singură soluție: să amâne duelul Lamine Yamal vs Leo Messi, programat inițial pe 27 martie.

Până acum, nicio reacție oficială din partea FIFA sau a federațiilor din Spania și Argentina.

Nu era singura întâlnire interțări stabilită în Qatar. Alte cinci meciuri ar trebui să se joace la finalul lunii martie la Doha:

Arabia Saudită - Egipt (26 martie)

Qatar - Serbia (26 martie)

Arabia Saudită - Serbia (30 martie)

Egipt - Spania (30 martie)

Qatar - Argentina (31 martie)

