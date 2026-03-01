Insultați de Ramadan Protestul lui Guardiola în Premier League, după gestul fanilor lui Leeds: „Care e problema voastră?”
Pep Guardiola și o privire dură spre fanii care-i fluierau jucătorii Foto: Imago
Campionate

Insultați de Ramadan Protestul lui Guardiola în Premier League, după gestul fanilor lui Leeds: „Care e problema voastră?”

Theodor Jumătate
Publicat: 01.03.2026, ora 16:58
Actualizat: 01.03.2026, ora 17:11
  • Pep Guardiola s-a enervat când i-a auzit pe suporterii lui Leeds fluierând și insultând oaspeții când meciul s-a oprit câteva minute, pentru ca jucătorii lui Manchester City să poată mânca după apusul soarelui în timpul sărbătorii religioase musulmane.

În timpul Ramadanului, sărbătoarea sfântă a musulmanilor, liga engleză permite oprirea meciurilor după apusul soarelui, pentru ca jucătorii care țin post ziua să poată mânca.

Pauză la Leeds - City pentru jucătorii care țin post de Ramadan

Sâmbătă, în minutul 13 al partidei Leeds - Manchester City (0-1), de Premier, arbitrul Peter Bankes a fluierat și ambele tabere s-au îndreptat spre marginea terenului. 

City avea patru fotbaliști, egipteanul Omar Marmoush, algerianul Rayan Air-Nouri, francezul Rayan Cherki și Abdukodir Khusanov (Uzbekistan).

Ait-Nouri (dreapta), în mica pauză de Ramadan Foto: Imago Ait-Nouri (dreapta), în mica pauză de Ramadan Foto: Imago
Ait-Nouri (dreapta), în mica pauză de Ramadan Foto: Imago

Pep Guardiola explicase înaintea partidei. „Ei respectă această tradiție religioasă. Avem nutriționiști buni și se adaptează la ce are nevoie echipa”, a declarat antrenorul catalan, potrivit BBC.

Guardiola: „Respectați religia, diversitatea!”

Numai că, odată ce Bankes a întrerupt jocul pentru câteva minute, iar pe tabelă a apărut motivul, o parte a fanilor lui Leeds a început să-i fluiere pe oaspeți. Și să-i insulte.

Jocul s-a oprit la Leeds și spectatorii au putut citi pe tabelă motivul întreruperii Foto: GettyImages Jocul s-a oprit la Leeds și spectatorii au putut citi pe tabelă motivul întreruperii Foto: GettyImages
Jocul s-a oprit la Leeds și spectatorii au putut citi pe tabelă motivul întreruperii Foto: GettyImages

Gest care l-a enervat pe Guardiola. „Este o lume modernă, nu-i așa?”, a replicat antrenorul lui City.

Le-a transmis un mesaj celor care au huiduit.

Vedeți ce se întâmplă astăzi în lume. Respectați religia, diversitatea, acesta este scopul. Premier League spune că jucătorii pot avea unul sau două minute pentru a-și întrerupe postul. Pep Guardiola, antrenor Manchester City

Guardiola: „Pot face asta sau nu? Care e problema atunci?”

A adăugat supărat: „Au luat niște vitamine, pentru că Ait-Nouri, Cherki și Marmoush nu mâncaseră în timpul zilei. Nimic mai mult.

Pot face asta sau nu? Care e problema atunci?”. Cei trei jucau. Khusanov era pe banca de rezerve. 

Kick it Out, organizație care luptă împotriva discriminării, a reacționat prompt:

„E foarte dezamăgitor că unii fani ai lui Leeds au huiduit jucătorii lui Manchester City.

După această reacție, fotbalul mai are mult de parcurs pentru educație și acceptare”.

Manchester City Premier League pep guardiola musulmani post ramadan religie Leeds
