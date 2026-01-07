Dacia, în TOP 5 la Dakar Pe ce poziții au încheiat piloții producătorului din România etapa #4 » Cum arată clasamentul general

Piloții Dacia Sebastien Loeb (51 de ani) și Nasser Al-Attiyah (55 de ani) se află pe poziții fruntașe în clasament, după cea de-a patra etapă a Raliului Dakar.

Ediția din acest an a Raliului Dakar se desfășoară în perioada 3-17 ianuarie.

Șoferii Dacia, poziții fruntașe în etapa #4 a Raliului Dakar

Ediția din acest an a raliului este una extrem de echilibrată, cu răsturnări de situație neașteptate.

Sebastien Loeb și Nasser Al-Attiyah, doi dintre piloții care reprezintă echipa Dacia la legendarul raliu au încheiat etapa în TOP 5.

Echipajul format din Nasser Al-Attiyah și Fabian Lurquin s-a clasat pe poziția a doua la finalul zilei, în spatele echipajului condus de Henk Lategan, pilotul celor de la Toyota.

Echipajul Toyota a terminat cu peste 7 minute în fața lui Al-Attiyah.

Sebastien Loeb a avut și el o zi bună la Dakar, reușind să se claseze pe poziția 5. Loeb a terminat etapa la 17 minute în spatele lui Lategan.

Piloții vor continua raliul joi, după o noapte pe care o vor petrece într-o tabără simplă (cort, sac de dormit, rații furnizate de organizatori), scrie L'Equipe.

Aceștia vor porni din nou la drum, de data aceasta pe o distanță de 371 km, pe un traseu mai nisipos față de primele 4 etape.

La ediția din acest an a Raliului Dakar, Dacia Sandrider a adus îmbunătățiri semnificative vehiculului de competiție.

Modificările aduse au vizat reducerea greutății, sporirea eficienței sistemului de răcire, ameliorarea vizibilității, creșterea fiabilității și îmbunătățirea confortului pentru pilot și copilot.

Locurile ocupate de piloții Dacia Sandrider în etapa #4 a Raliului Dakar:

Locul 2: Nasser Al-Attiyah (Qatar) / Fabian Lurquin (Belgia) - 4 ore, 54 minute, 11 secunde

Nasser Al-Attiyah (Qatar) / Fabian Lurquin (Belgia) - 4 ore, 54 minute, 11 secunde Locul 5: Sebastien Loeb (Franța) / Edouard Boulanger (Franța) - 5 ore, 5 minute, 2 secunde

Sebastien Loeb (Franța) / Edouard Boulanger (Franța) - 5 ore, 5 minute, 2 secunde Locul 18: Cristina Gutierrez (Spania) / Pablo Moreno (Spania) - 5 ore, 21 minute, 14 secunde

Cristina Gutierrez (Spania) / Pablo Moreno (Spania) - 5 ore, 21 minute, 14 secunde Locul 19: Lucas Moraes (Brazilia) / Dennis Zenz (Germania) - 5 ore, 22 minute, 55 secunde

Șoferii Dacia în clasamentul general al Raliului Dakar:

Locul 2: Nasser Al-Attiyah (Qatar) / Fabian Lurquin (Belgia) - 16 ore, 33 minute, 10 secunde

Nasser Al-Attiyah (Qatar) / Fabian Lurquin (Belgia) - 16 ore, 33 minute, 10 secunde Locul 8: Sebastien Loeb (Franța) / Edouard Boulanger (Franța) - 16 ore, 49 minute, 12 secunde

Sebastien Loeb (Franța) / Edouard Boulanger (Franța) - 16 ore, 49 minute, 12 secunde Locul 10: Cristina Gutierrez (Spania) / Pablo Moreno (Spania) - 16 ore, 54 minute, 33 secunde

Cristina Gutierrez (Spania) / Pablo Moreno (Spania) - 16 ore, 54 minute, 33 secunde Locul 12: Lucas Moraes (Brazilia) / Dennis Zenz (Germania) - 16 ore, 55 minute, 31 secunde

Clasamentul general (TOP 10):

FOTO dakar.com

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport