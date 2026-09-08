„Trebuie să plătesc?”  VIDEO. Jose Mourinho a primit un cadou inedit înaintea meciului cu Inter  +6 foto
Foto: captură X/@DAZN_ES
Liga Campionilor

„Trebuie să plătesc?” VIDEO. Jose Mourinho a primit un cadou inedit înaintea meciului cu Inter

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 08.09.2026, ora 17:48
  • Jose Mourinho (63 de ani), antrenorul echipei Real Madrid, a primit un cadou neobișnuit la finalul conferinței premergătoare meciului cu Inter, din Liga Campionilor.
  • Real Madrid - Inter se joacă în această seară, de la ora 22:00, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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Întâlnirea dintre Real Madrid și Inter Milano este una specială, întrucât îi va aduce față în față pe Cristi Chivu și Jose Mourinho, fostul său antrenor, de această dată adversar.

Duelul va avea loc chiar pe „Santiago Bernabeu”, unde Chivu și Mourinho cucereau Liga Campionilor în 2010.

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VIDEO. Cadoul neobișnuit primit de Jose Mourinho: un aspersor pentru irigații

La finalul conferinței premergătoare meciului cu Inter, fosta echipă a lui Mourinho din perioada 2008-2010, actualul antrenor al lui Real Madrid a primit un cadou neobișnuit.

Jurnalistul italian Tancredi Palmeri s-a îndreptat către „The Special One” și l-a întrebat dacă îi poate oferi un cadou. Mourinho a fost surprins și a făcut o glumă:

Trebuie să plătesc?”, a spus tehnicianul, conform abola.pt. În cele din urmă Mourinho a primit cadoul, care era un aspersor pentru irigații.

Cadoul neobișnuit primit de Jose Mourinho la finalul conferinței. Foto: captură X/@DAZN_ES
Cadoul neobișnuit primit de Jose Mourinho la finalul conferinței. Foto: captură X/@DAZN_ES

Galerie foto (6 imagini)

Cadoul neobișnuit primit de Jose Mourinho la finalul conferinței. Foto: captură X/@DAZN_ES Cadoul neobișnuit primit de Jose Mourinho la finalul conferinței. Foto: captură X/@DAZN_ES Cadoul neobișnuit primit de Jose Mourinho la finalul conferinței. Foto: captură X/@DAZN_ES Cadoul neobișnuit primit de Jose Mourinho la finalul conferinței. Foto: captură X/@DAZN_ES Cadoul neobișnuit primit de Jose Mourinho la finalul conferinței. Foto: captură X/@DAZN_ES
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Obiectul face trimitere la episodul de pe 28 aprilie 2010, atunci când Inter, pe atunci antrenată de Mourinho, a eliminat-o pe Barcelona în semifinalele Ligii Campionilor.

În tur, „nerazzurrii” au câștigat cu scorul de 3-1, dar în meciul retur au fost aproape să fie eliminați. Inter a jucat atunci în inferioritate numerică din minutul 28, după eliminarea lui Thiago Motta.

Barcelona s-a impus cu 1-0, dar Inter a avansat în finală, acolo unde s-a și impus.

La finalul partidei, cei de la Barcelona au pornit sistemul de irigații de pe teren pentru a o împiedica pe Inter să sărbătorească calificarea în ultimul act al Ligii Campionilor, dar fără succes.

Momentul din 2010 când Barcelona a pornit sistemul de irigații de pe teren pentru a o împiedica pe Inter să sărbătorească. Foto: captură YouTube
Momentul din 2010 când Barcelona a pornit sistemul de irigații de pe teren pentru a o împiedica pe Inter să sărbătorească. Foto: captură YouTube

Galerie foto (9 imagini)

Momentul din 2010 când Barcelona a pornit sistemul de irigații de pe teren pentru a o împiedica pe Inter să sărbătorească. Foto: captură YouTube Momentul din 2010 când Barcelona a pornit sistemul de irigații de pe teren pentru a o împiedica pe Inter să sărbătorească. Foto: captură YouTube Momentul din 2010 când Barcelona a pornit sistemul de irigații de pe teren pentru a o împiedica pe Inter să sărbătorească. Foto: captură YouTube Momentul din 2010 când Barcelona a pornit sistemul de irigații de pe teren pentru a o împiedica pe Inter să sărbătorească. Foto: captură YouTube Momentul din 2010 când Barcelona a pornit sistemul de irigații de pe teren pentru a o împiedica pe Inter să sărbătorească. Foto: captură YouTube
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Mourinho, alături de jucătorii săi de atunci, au alergat pe teren, s-au îmbrățișat și au sărbătorit împreună cu fanii care făcuseră deplasarea în Spania.

Jose Mourinho: „Vreau să câștig”

Planul lui Jose Mourinho este să câștige meciul cu Inter și să treacă peste înfrângerea suferită cu Betis, scor 0-1, în La Liga.

„Vreau să câștig. Aș putea spune că vreau să joc bine, dar nu vreau să joc bine, așa cum am făcut-o împotriva lui Betis și să pierd. Vreau să câștig.

Suntem într-o grupă în care vom juca opt meciuri, cu obiectivul de a ne califica. Și cred că vom reuși. Dar vreau să abordez acest meci ca pe unul de sine stătător, separat de acest context, fără să mă gândesc că vor mai urma alte șapte. Vreau să câștig”, a spus Mourinho, conform as.com.

Adversarele lui Inter și ale lui Real Madrid din Liga Campionilor:

  • Inter: Liverpool (A), Club Brugge (A), Shakhtar Donetsk (A), Stuttgart (A), Real Madrid (D), Borussia Dortmund (D), Feyenoord (D), Slovan Bratislava (D)
  • Real Madrid: Inter (A), PSV (A), RB Leipzig (A), LASK Linz (A), Arsenal (D), AS Roma (D), Shakhtar Donetsk (D), AEK Atena (D)

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