„Nu e în apele lui”  Lorenzo Biliboc, unul dintre cei mai buni jucători ai sezonului trecut, nu se mai regăsește: „Diferență imensă”

Ionuț Badea (50 de ani) e îngrijorat în privința lui Lorenzo Biliboc (19 ani), extrema dreaptă a celor de la CFR Cluj, aflat într-o scădere vizibilă de formă.

Tânărul fotbalist a impresionat în sezonul trecut, fiind unul dintre cei mai buni jucători ai ardelenilor.

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La finalul stagiunii trecute, Biliboc a fost desemnat cel mai bun jucător U21 din Liga 1, fiind inclus și în echipa U21 a sezonului.

Ionuț Badea, despre Biliboc: „Am simțit că nu e în apele lui”

Ionuț Badea a remarcat că, în acest start de sezon, Lorenzo Biliboc nu mai este un jucător de bază în angrenajul celor de la CFR Cluj.

„Mă surprinde faptul că nu mai joacă titular un jucător care a făcut de-a dreptul furori în sezonul precedent. Este vorba despre Biliboc.

Nu am înțeles de ce. Mă gândesc că sunt niște motive în spate, dar diferența dintre Biliboc cel din sezonul trecut și cel de acum mi s-a părut imensă.

Inclusiv când a intrat, am simțit că nu e în apele lui”, a spus Ionuț Badea, conform digisport.ro.

1,5 milioane de euro este cota de piață a lui Lorenzo Biliboc, conform Transfermarkt

Lorenzo Biliboc a fost transferat de CFR Cluj în vara anului trecut de la Juventus, în schimbul sumei de aproximativ 100.000 de euro.

În sezonul trecut, tânărul jucător a impresionat în tricoul ardelenilor. A jucat 39 de meciuri în toate competițiile, reușind să înscrie 8 goluri și să livreze 4 pase decisive.

Totuși, în startul acestei stagiuni, noul antrenor Antonio Folha a arătat că nu-l consideră titular.

În primul meci din campionat, pierdut de ardeleni cu scorul de 1-2 în fața Oțelului, Lorenzo Biliboc a fost introdus abia în finalul partidei. A jucat doar 7 minute în partida de la Galați.

Biliboc și-a început cariera la academia italienilor de la Torino. În 2020 a plecat la Juventus, acolo unde a jucat doar pentru echipele de tineret. Până să ajungă la CFR, a mai trecut și pe la Parma.

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