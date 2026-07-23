Uciși ca teroriști! Ce a anunțat Israelul despre cei 12 jucători, antrenori și arbitri palestinieni omorâți în Gaza. „Mușamalizează crimele”

Armata israeliană (IDF) a dat un comunicat în care susține că toți cei 12 asasinați din fotbalul palestinian în război aveau legături cu organizații teroriste.

IDF afirmă că unii au participat și la masacrul din octombrie 2023.

Reacția federației palestiniene nu a întârziat: „Acuzații false”.

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Atacurile palestiniene în Israel au provocat 1.195 de victime pe 7 și 8 octombrie 2023.

Războiul declanșat ca răspuns a distrus Gaza, lăsând în urmă zeci de mii de morți. Printre dispăruți, și mulți sportivi.

Comunicat IDF: „Teroriști în facțiunile militare ale Hamas și Jihadului Islamic”

Armata israeliană (IDF) a dat un comunicat în care susține că toți cei 12 uciși din fotbal erau teroriști sau aveau legături cu organizații teroriste. Unii ar fi fost chiar combatanți.

Militanți ai Jihadului Islamic Palestinian (PIJ), în Gaza. Foto: Imago

„IDF dezvăluie acum identitățile jucătorilor, antrenorilor și arbitrilor palestinieni prezentați drept sportivi și civili nevinovați, dar care, în realitate, au acționat ca teroriști în facțiunile militare ale Hamas și Jihadului Islamic”, au anunțat autoritățile locale, potrivit The Jerusalem Post.

Printre victime, internaționali palestinieni, antrenori și arbitri FIFA. Toți acuzați!

12 nume dezvăluite de IDF. Printre ele, Mohammed Hassan Barakat, supranumit „legenda din Khan Younis”, unul dintre cei mai buni fotbaliști din Gaza și membru al echipei naționale, prezentat drept unul dintre palestinienii infiltrați în Israel în timpul atentatului din 7 octombrie, ca partizan al Jihadului Islamic (PIJ).

After claims that the IDF was targeting Palestinian footballers, new IDF intelligence reveals the "athletes" were active Hamas & PIJ commanders, anti-tank operatives, and Oct 7 infiltrators—including a FIFA referee.



Among those exposed:

🔹 Mohammad Barakat & Mohammad Mansour:… pic.twitter.com/QKR0EnLjdn — Amit Segal (@AmitSegal) July 22, 2026

Antrenorul Mohammed Mansour ar fi fost comandant adjunct al Hamas. Alt tehnician, Ali Mahmoud Ahmed Al-Kurd, era comandant de pluton PIJ

Arbitrul FIFA Mohammed Sami Mohammed Khattab a fost și el numit de IDF terorist al Jihadului Islamic.

Soldat israelian în Hebron, la 30 km sud de Ierusalim. Foto: Imago

Reacția Palestinei: „Israelul încearcă să justifice uciderea lor cu acuzații false”

Federația palestiniană de fotbal (PFA) a negat tot. „Israelul mușamalizează crimele, încearcă să justifice uciderea jucătorilor, antrenorilor, arbitrilor și altor oficiali cu acuzații false”, a declarat un oficial PFA, conform O Jogo.

„Majoritatea persoanelor ale căror nume sunt menționate în declarație au fost ucise în timpul bombardamentelor și atacurilor israeliene asupra caselor lor. Unii împreună cu familiile” .

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