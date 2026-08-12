Disperarea lui Gianni Infantino Ce promisiuni a făcut pentru protecție în războiul împotriva celor care-l vor dat jos de la șefia FIFA

Gianni Infantino, președintele FIFA contestat extrem de dur în ultima lună, încearcă toate trucurile pentru a ține aliații aproape. Vrea să evite demiterea și să câștige un ultim mandat la forul de la Zurich.

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Planul secret al lui Gianni Infantino, de a vinde o parte a Campionatului Mondial, garantând imperiului Donald Trump câștiguri importante și asigurându-și coordonarea CM mult timp după ultimul mandat ca președinte FIFA, a fost dezvăluit și a devenit ținta multor oficiali din fotbal.

Infantino și președintele extremist: luptă pentru CM cu 64 de echipe

Acum, când simte primejdia, posibilitatea demiterii într-o campanie dură UEFA-AFC-CONCACAF și un rival puternic profilat la orizont, canadianul Victor Montagliani, încearcă orice truc pentru a-și păstra aliații.

Speră să reziste până la alegerile din primăvară și chiar, sprijinit de Trump, să câștige alegerile din 18 martie 2027.

Săptămâna trecută, pe 7 august, Infantino a fost la Cali, pentru a asista la ceremonia de învestire a noului președinte al Columbiei, Abelardo de la Espriella, politician de extrema dreaptă, tot prin intermediul lui Trump.

Noul președinte al Columbiei, Abelardo de la Espriella, la ceremonia de învestire. Foto: Imago

Le-a promis sud-americanilor, potrivit The Times, că va milita pentru un Mondial XXL, cu 64 de echipe, visul CONMEBOL la CM 2030.

Scopul: să găzduiască mai multe meciuri la ediția-centenar. Deocamdată, AmSud are doar trei partide, la startul turneului final.

Infantino e gata să asigure mutarea Mexicului în confederația AmSud

Legat de aceeași competiție organizată peste patru ani, a continuat să promită Marocului găzduirea finalei Mondialului.

O țară pe care a avut-o aproape, într-un continent african controlat integral de avocatul elvețian.

A făcut o promisiune și Mexicului, singurul partizan Infantino într-o confederație CONCACAF dedicată acum cauzei Europa-Asia-America de Nord/Centrală care încearcă debarcarea actualului președinte FIFA.

A asigurat autoritățile de la Ciudad de Mexico de influența lui pentru ca naționala aztecilor să schimbe confederația, conform Marca.

Să se mute din CONCACAF în CONMEBOL. Din zona Americii de Nord și Centrale în America de Sud.

Mexicanii plănuiesc această schimbare pentru a avea meciuri continentale mai puternice și a atrage mai mulți spectatori, contracte de sponsorizare mai mari. În consecință, mai mulți bani.

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