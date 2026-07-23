Rodri, acord cu Real? Madrilenii îi oferă un contract până în 2030, dar Manchester City vrea să-l convingă să rămână în Premier League

Rodri (30 de ani), mijlocașul lui Manchester City și unul dintre cei mai importanți jucători ai naționalei Spaniei, ar fi ajuns la un acord cu Real Madrid.

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Situația rămâne însă complicată. Rodri încă are contract cu Manchester City până în vara lui 2027, iar campioana Angliei încearcă să-l convingă să-și prelungească înțelegerea.

Rodri ar fi ajuns la o înțelegere cu Real Madrid

Real Madrid a decis să încerce transferul mijlocașului cotat la 55 de milioane de euro.

Reprezentanții clubului madrilen s-ar fi întâlnit cu agenții fotbalistului și ar fi ajuns la o înțelegere privind termenii unui contract valabil până în 2030.

Madrilenii sunt pregătiți să înceapă negocierile cu Manchester City, conform jurnalistului Nicolo Schira.

🚨 Excl. - Agreement in principle for a contract until 2030 between #Rodri and #RealMadrid, which are ready to open talks to try to sign him from #ManchesterCity. #MCFC would like to keep him and offered the contract extension, but the midfielder has not accepted. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 23, 2026

Totuși, transferul este departe de a fi rezolvat. Madrilenii trebuie să ajungă și la un acord cu Manchester City, club de care spaniolul este legat contractual pentru încă un sezon.

Englezii ar prefera să-l păstreze și să-i prelungească înțelegerea, ceea ce poate complica negocierile, conform sport.sky.de.

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Situația lui Rodri este complicată și de problemele medicale, conform theguardian.com.

Mijlocașul spaniol urmează să fie supus unei intervenții chirurgicale la spate, iar perioada de recuperare nu este, deocamdată, cunoscută.

Cifrele lui Rodri la echipele de club

Manchester City : 298 de meciuri, 28 de goluri, 32 de pase decisive

: 298 de meciuri, 28 de goluri, 32 de pase decisive Villarreal : 84 de meciuri, două goluri, 6 pase decisive

: 84 de meciuri, două goluri, 6 pase decisive Atletico Madrid: 47 de meciuri, 3 goluri, o pasă decisivă

70 de meciuri a jucat Rodri pentru naționala Spaniei, pentru care a marcat 4 goluri și alături de care a câștigat Nations League în 2023, Euro 2024 și Campionatul Mondial din 2026

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