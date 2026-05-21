„Nu se poate dezlipi din a ciupi”  Ionuț Lupescu îl atacă pe Nicolae Badea: „Să dea tot înapoi celor de la Dinamo” + Ce spune despre fuziunea CS - FC

Publicat: 21.05.2026, ora 23:50
  • Ionuț Lupescu (57 de ani), președintele onorific de la CS Dinamo, a vorbit despre noua siglă anunțată de conducerea clubului și l-a criticat dur pe Nicolae Badea (77 de ani), fostul acționar al echipei.

Fostul mare fotbalist la Dinamo, Ionuț Lupescu a vorbit și despre o posibilă fuziune între FC Dinamo și Clubul Sportiv Dinamo.

Ionuț Lupescu, atac la Nicolae Badea: „Nu se poate dezlipi din a ciupi”

Lupescu l-a atacat dur pe Badea, cel care deține drepturi pentru actuala siglă a lui Dinamo, motiv pentru care actuala conducere a clubului a decis să facă schimbarea mult contestată de fani.

„Cred că nici acum omul nu se poate dezlipi din a ciupi, a ciupi de pe urma lui Dinamo. Ar fi bine să lase clubul în pace și să dea absolut totul înapoi celor de la FC (n.r. SC Dinamo 1948 SA).

Noi, de la CS, nu avem ce să cerem, noi suntem clubul mamă. Mă gândesc totuși că în țara asta mai există și judecători care înțeleg acest fenomen, nu poți să-i faci rău mamei tale, nu știu care dintre noi ar face rău mamei.

Nu cred că acest D este o problemă, mai ales că poți să-l faci într-o grafică, un format frumos. Important este ca suporterii să fie de fiecare dată consultați, pentru că ei au salvat acest club”, a declarat Ionuț Lupescu, potrivit prosport.ro.

Ionuț Lupescu: „Trebuia să existe consultare între suporteri și club”

Legenda lui Dinamo este de părere că ar fi trebuit ca actuala conducere a clubului să ceară părerea suporterilor, înainte de a se lua o decizie cu privire la noua siglă:

„La eveniment am fost invitat și eu, însă nu eram în țară… dar mai bine! Însă consultat, nu. Nu știu dacă i-a plăcut cuiva! Nu e o problemă că schimbă sigla, trebuia să fie, totuși, o consultare între suporteri și club...

Și să reprezinte ceva. Până la urmă e vorba cât de frumoasă sau urâtă este această siglă, iar după cum ai văzut, 99% dintre dinamoviști s-au pronunțat împotrivă”, a mai spus Lupescu.

Ce spune Lupescu despre o posibilă fuziune

Întrebat despre o posibilă asociere între FC Dinamo și Clubul Sportiv Dinamo, Ionuț Lupescu a anunțat că societatea condusă în acest moment de Andrei Nicolescu a făcut demersuri la minister în acest sens.

„Nu știu, știu doar că cei de la FC au depus o cerere către minister. Acum, eu dacă aș fi în locul ministerului aș verifica în primul rând. Și probabil că sunt în faza în care verifică cine sunt potențialii asociați.

Și cred că e normal, ministerul de interne nu se poate asocia cu orice firmă. Din acest motiv probabil aceste lucruri durează mai mult și sper ca până la urmă să găsim o soluție favorabilă”, a conchis Ionuț Lupescu.

