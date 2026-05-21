- Lotul Angliei pentru Mondial a apărut deja pe internet, înainte de a fi anunțat oficial de Federație
- Conferința era programată pentru vineri, la ora României 11:45
Marile publicații din Anglia au publicat alegerile lui Thomas Tuchel pentru CM 2026, iar unul dintre starurile lăsate pe dinafară a reacționat deja.
Maguire nu va merge cu Anglia la Mondial
Harry Maguire (Manchester United) nu a prins lotul pentru America și a postat un mesaj pe pagina sa oficială:
„Eram încrezător că aș fi putut juca un rol important în această vară pentru țara mea, după sezonul pe care l-am avut. Am fost șocat și distrus de această decizie.
Nimic nu mi-a plăcut mai mult decât să îmbrac acel tricou și să-mi reprezint țara de-a lungul anilor.
Le urez jucătorilor tot binele din lume în această vară”.
Lista jucătorilor importanți care nu vor prinde lotul pentru Mondial, conform The Sun:
- Harry Maguire – Manchester United
- Cole Palmer – Chelsea
- Levi Colwill – Chelsea
- Fikayo Tomori – AC Milan
- Phil Foden – Manchester City
- Luke Shaw – Manchester United
- Trent Alexander-Arnold – Real Madrid
- Adam Wharton – Crystal Palace
Jucătorii Angliei care se vor regăsi pe lista de Mondial, conform The Independent:
- Portari: Pickford, D Henderson, Trafford
- Fundași: James, Livramento, Stones, Guehi, Konsa, Burn, Quansah, Lewis-Skelly, O’Reilly
- Mijlocași: Anderson, J Henderson, Rice, Mainoo
- Atacanți: Saka, Madueke, Eze, Bellingham, Rogers, Gordon, Rashford, Kane, Watkins, Toney