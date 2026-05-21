Lotul Angliei pentru Mondial a apărut deja pe internet, înainte de a fi anunțat oficial de Federație

Conferința era programată pentru vineri, la ora României 11:45

Marile publicații din Anglia au publicat alegerile lui Thomas Tuchel pentru CM 2026, iar unul dintre starurile lăsate pe dinafară a reacționat deja.

Maguire nu va merge cu Anglia la Mondial

Harry Maguire (Manchester United) nu a prins lotul pentru America și a postat un mesaj pe pagina sa oficială:

„Eram încrezător că aș fi putut juca un rol important în această vară pentru țara mea, după sezonul pe care l-am avut. Am fost șocat și distrus de această decizie.

Nimic nu mi-a plăcut mai mult decât să îmbrac acel tricou și să-mi reprezint țara de-a lungul anilor.

Le urez jucătorilor tot binele din lume în această vară”.

Lista jucătorilor importanți care nu vor prinde lotul pentru Mondial, conform The Sun:

Harry Maguire – Manchester United

– Manchester United Cole Palmer – Chelsea

– Chelsea Levi Colwill – Chelsea

– Chelsea Fikayo Tomori – AC Milan

– AC Milan Phil Foden – Manchester City

– Manchester City Luke Shaw – Manchester United

– Manchester United Trent Alexander-Arnold – Real Madrid

– Real Madrid Adam Wharton – Crystal Palace

Jucătorii Angliei care se vor regăsi pe lista de Mondial, conform The Independent:

Portari : Pickford, D Henderson, Trafford

: Pickford, D Henderson, Trafford Fundași : James, Livramento, Stones, Guehi, Konsa, Burn, Quansah, Lewis-Skelly, O’Reilly

: James, Livramento, Stones, Guehi, Konsa, Burn, Quansah, Lewis-Skelly, O’Reilly Mijlocași : Anderson, J Henderson, Rice, Mainoo

: Anderson, J Henderson, Rice, Mainoo Atacanți: Saka, Madueke, Eze, Bellingham, Rogers, Gordon, Rashford, Kane, Watkins, Toney

