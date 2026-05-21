Cazul „mită pentru polițiști” Sentință definitivă în dosarul în care a fost implicat Lucian Filip, secundul FCSB: „Am sesizat niște insinuări”

Polițistul mituit de Lucian Filip (35 de ani) în august 2017, pe vremea când actualul secund al FCSB era încă fotbalist, și-a aflat sentința definitivă.

Lucian Filip a recunoscut că a dat 500 de lei pentru a evita suspendarea permisului, după ce a fost prins conducând o mașină BMW cu 200 km/h pe Autostrada Soarelui. Declarația actualului secund al FCSB a reprezentat una dintre probele importante din dosar.

Polițistul mituit de Lucian Filip a pierdut apelul: rămâne cu 2 ani și 3 luni de închisoare cu suspendare

Curtea de Apel a respins definitiv, pe 19 mai 2026, apelul formulat de agentul condamnat pentru luare de mită, astfel că sentința dispusă de Tribunalul Ialomița, pe 12 noiembrie 2025, a rămas definitivă.

Polițistul I.A.M. a fost condamnat definitiv la 2 ani și 3 luni de închisoare cu suspendare pentru luare de mită în formă continuată, după ce instanța a stabilit că a primit bani și de la un alt șofer, în două acte materiale distincte.

Judecătorii au decis suspendarea executării pedepsei sub supraveghere și au stabilit un termen de supraveghere de 3 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii.

Totodată, instanța i-a interzis, pentru o perioadă de 3 ani, dreptul de a mai exercita profesia de polițist.

Ce sancțiune risca Lucian Filip după ce a fost surprins cu 200 km/h pe A2

Potrivit actelor din dosar, incidentul s-a petrecut pe 28 august 2017, la ora 10:35:05, pe Autostrada Soarelui. Fostul fotbalist a fost oprit de un echipaj format din doi polițiști din cadrul Brigăzii Autostrăzi şi Misiuni Speciale, Biroul de Poliţie Autostrada A2 Bucureşti-Constanţa.

Anchetatorii au reținut că, pentru faptul că a circulat cu 200 km/h pe Autostrada A2, Lucian Filip ar fi trebuit sancționat cu amendă din clasa a IV-a și cu suspendarea dreptului de a conduce pentru 90 de zile, pentru depășirea limitei legale de viteză cu peste 50 km/h.

Stenograme: „Tată, n-am ce să-ți fac, dar… te dăm în presă, mâncaţi-aș p*** ta”

Dosarul conține interceptări audio-video realizate în autospeciala Poliției, în care apar discuțiile dintre cei doi agenți imediat după oprirea mașinii conduse de Lucian Filip.

Potrivit stenogramelor, polițiștii au avut următoarele replici:

Polițistul A.C.C. : Ia uită-l p-ăla, 200 în mă-sa! (n.r. după ce l-a oprit pe Filip și s-a întors în mașină)

: Ia uită-l p-ăla, 200 în mă-sa! (n.r. după ce l-a oprit pe Filip și s-a întors în mașină) Polițistul I.A.M.: Îţi zice ceva… numele ăsta? Nu le am eu cu fotbalul, în p*** mea?!

Îţi zice ceva… numele ăsta? Nu le am eu cu fotbalul, în p*** mea?! Polițistul A.C.C. : Așa…

: Așa… Polițistul I.A.M. : Steaua București. Filip Lucian

: Steaua București. Filip Lucian Polițistul A.C.C. : Bun…

: Bun… Polițistul I.A.M.: Așa am zis și eu mânca-ţi-aș! Tată, n-am ce să-ți fac, dar… te dăm în presă, mâncaţi-aș p*** ta. Infotrafic, toată lumea… i-am aruncat-o aşa ca fierbere. N-am mai stat de vorbă cu el.

Lucian Filip: „La autoturismul meu a venit un poliţist despre care cred, după aspectul fizic, că era de etnie rromă”

După ce a fost identificat de anchetatori pe baza înregistrărilor din mediul ambiental, Lucian Filip s-a prezentat la sediul poliției, unde a relatat în detaliu cele întâmplate.

„Mă deplasam la volanul autoturismului marca BMW înmatriculat B-@#$-WMY, proprietatea mamei mele, pe Autostrada A2 în direcţia Bucureşti-Constanţa.

Am fost oprit pentru control de un echipaj al poliţiei rutiere, la autoturismul meu a venit un poliţist despre care cred, după aspectul fizic, că era de etnie rromă, care mi-a adus la cunoştinţă că am depăşit limita de viteză, însă nu mai reţin exact cu cât, dar cu siguranţă era mai mult de 50 km/h”, a explicat fostul antrenor interimar al FCSB.

Lucian Filip a recunoscut mita: „Am sesizat niște insinuări că ar fi dispus să mă ierte”

Lucian Filip a descris anchetatorilor și momentul în care i-a oferit bani polițistului: „ I-am prezentat actele pentru control şi întrucât aveam nevoie de permisul de conducere şi sesizând din discuţia pe care am purtat-o nişte insinuări, în sensul că, ar fi dispus să mă ierte, m-am hotărât să îi dau poliţistului o sumă de bani, astfel că i-am dat suma de 500 lei, pe care am pus-o în asigurare, sumă, care cred că era formată din mai multe bancnote.

Precizez că i-am înmânat actele şi asigurarea în care se aflau banii, poliţistul le-a luat, a mers la maşina poliţiei, după care a revenit şi mi-a restituit documentele, fără suma de bani.

Nu mi-a fost întocmit niciun proces-verbal de contravenţie, nu am semnat niciun document şi mi-am continuat deplasarea”.

Ce au cerut polițiștii în apel: anularea procesului sau reducerea pedepselor

Deși și-au recunoscut faptele și au cerut judecarea în procedură simplificată, cei doi polițiști au atacat sentința în apel încercând să obțină fie anularea procesului penal, fie pedepse mai mici.

Agentul care a primit cei 500 de lei de la Lucian Filip a invocat incompatibilitatea unui judecător și a cerut reluarea procesului. În subsidiar, a solicitat reducerea pedepsei și a termenului de supraveghere.

Celălalt polițist, care între timp și-a dat demisia din Poliție, a încercat să obțină schimbarea încadrării juridice într-o formă mai ușoară a infracțiunii, ceea ce ar fi putut duce inclusiv la prescrierea faptelor.

După respingerea acestei cereri, a solicitat și el reducerea pedepsei, însă Curtea de Apel a menținut condamnarea de 2 ani de închisoare cu suspendare pentru luare de mită și interdicția de a mai exercita profesia de polițist timp de 3 ani.

