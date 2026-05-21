Prunea, „comandat de sistem”? Ministrul USR îi răspunde tăios lui Florin Prunea, după acuzațiile scandaloase pentru care a fost nevoit să-și ceară scuze

Diana Buzoianu (31 de ani), Ministrul Mediului, a reacționat la acuzațiile formulate de fostul fotbalist Florin Prunea (57 de ani)

Acesta spusese acum două luni că Buzoianu a făcut videochat în Slobozia, susținând ulterior că a fost informat prost de pe TikTok.

Diana Buzoianu este politician USR și avocat de profesie, deputat din 2020 și una dintre vocile tinerei generații din politica românească.

S-a remarcat prin inițiative legate de protecția mediului, digitalizare și transparență administrativă, iar din 2025 ocupă funcția de ministru al Mediului.

Ea a comentat azi cele declarate de Prunea, pentru care ex-portarul și-a cerut apoi scuze.

Diana Buzoianu: „ M-a șocat partea aceasta de fake news-uri ”

„Genul ăsta de atac furibund, care sigur că vine comandat din spate... Nu, nu cred că a spus-o de capul lui.

Genul ăsta de atac furibund, în care inventezi pur și simplu o realitate paralelă, arată disperarea lor, pentru că n-au niciun fel de fir de unde să mă tragă, de unde să înceapă să descoasă ca să se întâmple ceva. Nu există!

Eu cred că trebuie să fie din ce în ce mai mulți oameni care să trezească această disperare în ei.

Haideți să aducem în politică mai mulți oameni care să trezească o enervare a celor care sunt în sistem pentru că n-au de unde să-i prindă, n-au ce să le facă.

M-a șocat partea aceasta de fake news-uri. E absolut halucinant cât de ușor pot fi manipulate și împinse foarte rapid campanii coordonate”, a declarat Diana Buzoianu azi, la Europa FM.

Ce declarase Florin Prunea despre Diana Buzoianu

„Cine-i, mă, Buzoianu? Aia de la Mediu? Auzi, ia bagă pe Google să vezi de Buzoianu. Stai să vezi ce a făcut înainte, mânca-ți-aș! Ia vezi ce găsești acolo. A făcut, mă, videochat.

Ia bagă să vezi! Să vedem dacă e adevărat, nu știu. Nu e pe nicăieri? Acum mi-am adus aminte. Stai că îți zic și în ce oraș. Nu pot să spun de unde știu.

În Slobozia a făcut, mă! Mi-am adus aminte. La Slobozia 100%, mi-am adus aminte. Bombă de presă! Tefeliștii… v-am pornit! V-am zgândărit. N-am spus că e adevărat”, afirmase Florin Prunea.

„Am văzut postarea cuiva pe TikTok și am spus ce am văzut. Ar fi trebuit să specific asta. Nu o cunosc personal pe doamna ministru și vreau să spun clar că nu am nimic cu dânsa. Îmi prezint public scuze pentru acest moment, pe care îl regret”, a declarat Florin Prunea pentru iamsport.ro.

