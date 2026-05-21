Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu (45 de ani), încearcă să își securizeze lotul pentru următoarele sezoane, însă nu a ajuns, deocamdată, la un acord cu Yann Bisseck (25 de ani) și Carlos Augusto (27 de ani) pentru prelungirea contractelor.

Cei doi fundași se află în continuare sub contract cu formația nerazzurra, dar propunerile făcute de club în ultimele luni nu au fost acceptate.

Yann Bisseck și Carlos Augusto nu au acceptat ofertele de prelungire a contractului cu Inter

Motivele ar fi legate de partea financiară, dar nu numai. În cazul lui Carlos Augusto, problema principală pare să fie legată și de minutele de joc.

Brazilianul a fost folosit mai mult ca soluție de rezervă, iar concurența este puternică, în condițiile în care pe zona sa se află jucători importanți precum Federico Dimarco și Alessandro Bastoni.

Carlo Ancelotti, selecționerul Brazliei, a ales lista finală de 26 de jucători pentru Campionatul Mondial, iar Carlos Augusto nu a prins lotul.

45 de meciuri a jucat Carlos Augusto pentru Inter în acest sezon, dintre care 25 ca titular: 4 meciuri din Champions League, 17 în Serie A și 4 în Cupa Italiei

Situația lui Yann Bisseck este diferită. Fundașul german a devenit o piesă importantă în defensiva lui Inter sub comanda lui Cristian Chivu, însă acest lucru nu i-a adus și convocarea la naționala Germaniei pentru Campionatul Mondial.

Bayern Munchen ar urmări situația lui Bisseck, iar o revenire în Bundesliga ar putea fi o opțiune tentantă pentru fundașul german, pentru a-l convinge pe selecționerul Julian Nagelsmann să-l convoace.

Totuși, Inter nu trebuie să ia o decizie imediată. Contractele lui Bisseck și Carlos Augusto expiră abia în 2028, astfel că șefii clubului mai au timp să negocieze sau să analizeze eventuale oferte.

Presa italiană a mai notat că nerazzurrii nu ar fi dispuși să accepte cererile salariale ale jucătorilor, pe care le consideră exagerate.

40 de milioane de euro este cota de piață a fundașului german, care a jucat 35 de meciuri în acest sezon, conform transfermarkt.com

Situația vine într-un moment sensibil pentru defensiva lui Inter.

Francesco Acerbi și Matteo Darmian sunt la final de contract, iar viitorul lui Stefan de Vrij rămâne incert, astfel că eventualele plecări ale lui Bisseck și Carlos Augusto ar complica și mai mult planurile clubului.

