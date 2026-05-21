Reacție bizară Ce a postat Octavian Popescu pe Instagram, după ce a văzut posibila listă preliminară a lui Gheorghe Hagi

- Octavian Popescu (23 de ani), aripa de la FCSB, a avut o reacție bizară pe rețelele de socializare, după ce a văzut o posibilă listă preliminară a selecționerului Gheorghe Hagi (61 de ani) pentru partidele amicale din luna iunie.
- România va juca două partide amicale la începutul lunii următoare, cu Georgia și Țara Galilor.
Fotbalistul de la FCSB s-a amuzat pe social media după ce a văzut posibilele alegeri ale noului selecționer, iar apoi a șters postarea. Toate detaliile, în rândurile de mai jos.
Reacția bizară a lui Octavian Popescu
După ce gsp.ro a anunțat o posibilă listă internă extinsă a lui Gheorghe Hagi pentru acțiunea echipei naționale din luna iunie, contul oficial al Ligii 1 a preluat informația, postând pe Instagram jucătorii care s-ar afla în vederile „Regelui”.
După ce a văzut postarea de pe contul Superligii, Octavian Popescu a redistribuit-o pe InstaStory, amuzându-se printr-o serie de emoticoane. Ulterior, el a șters postarea.
Octavian Popescu are 7 meciuri jucate la echipa națională
Debutant în 2020 la FCSB, la vârsta de 17 ani, Octavian Popescu a avut un început fulminant de carieră, care l-a dus chiar la echipa națională, în mandatul lui Edi Iordănescu.
Acesta a jucat pentru prima dată la echipa națională în amicalul pierdut cu Grecia, scor 0-1, în martie 2022. El i-a luat locul lui Alexandru Mitriță în minutul 62.
Deși cariera sa părea să evolueze constant, Octavian Popescu a intrat într-o perioadă de regres profund, nemaifiind titular în acest moment la gruparea din Capitală.
În acest sezon, Popescu a jucat 39 de meciuri pentru FCSB, la majoritatea dintre acestea fiind rezervă. A reușit să înscrie un gol și să ofere trei pase decisive.