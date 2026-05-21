Reacție bizară Ce a postat Octavian Popescu pe Instagram, după ce a văzut posibila listă preliminară a lui Gheorghe Hagi
Octavian Popescu - Gheorghe Hagi FOTO: Sport Pictures / Montaj GOLAZO.ro
Superliga

Reacție bizară Ce a postat Octavian Popescu pe Instagram, după ce a văzut posibila listă preliminară a lui Gheorghe Hagi

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 21.05.2026, ora 18:05
alt-text Actualizat: 21.05.2026, ora 18:05
  • Octavian Popescu (23 de ani), aripa de la FCSB, a avut o reacție bizară pe rețelele de socializare, după ce a văzut o posibilă listă preliminară a selecționerului Gheorghe Hagi (61 de ani) pentru partidele amicale din luna iunie.
  • România va juca două partide amicale la începutul lunii următoare, cu Georgia și Țara Galilor.

Fotbalistul de la FCSB s-a amuzat pe social media după ce a văzut posibilele alegeri ale noului selecționer, iar apoi a șters postarea. Toate detaliile, în rândurile de mai jos.

CFR Cluj merge pe alt stadion Ioan Varga a venit cu noi detalii legate de mutarea echipei: „Sunt șanse mari să jucăm acolo”
Citește și
CFR Cluj merge pe alt stadion Ioan Varga a venit cu noi detalii legate de mutarea echipei: „Sunt șanse mari să jucăm acolo”
Citește mai mult
CFR Cluj merge pe alt stadion Ioan Varga a venit cu noi detalii legate de mutarea echipei: „Sunt șanse mari să jucăm acolo”

Reacția bizară a lui Octavian Popescu

După ce gsp.ro a anunțat o posibilă listă internă extinsă a lui Gheorghe Hagi pentru acțiunea echipei naționale din luna iunie, contul oficial al Ligii 1 a preluat informația, postând pe Instagram jucătorii care s-ar afla în vederile „Regelui”.

După ce a văzut postarea de pe contul Superligii, Octavian Popescu a redistribuit-o pe InstaStory, amuzându-se printr-o serie de emoticoane. Ulterior, el a șters postarea.

Postarea lui Octavian Popescu FOTO: Captură digisport.ro Postarea lui Octavian Popescu FOTO: Captură digisport.ro
Postarea lui Octavian Popescu FOTO: Captură digisport.ro

Octavian Popescu are 7 meciuri jucate la echipa națională

Debutant în 2020 la FCSB, la vârsta de 17 ani, Octavian Popescu a avut un început fulminant de carieră, care l-a dus chiar la echipa națională, în mandatul lui Edi Iordănescu.

Acesta a jucat pentru prima dată la echipa națională în amicalul pierdut cu Grecia, scor 0-1, în martie 2022. El i-a luat locul lui Alexandru Mitriță în minutul 62.

Deși cariera sa părea să evolueze constant, Octavian Popescu a intrat într-o perioadă de regres profund, nemaifiind titular în acest moment la gruparea din Capitală.

În acest sezon, Popescu a jucat 39 de meciuri pentru FCSB, la majoritatea dintre acestea fiind rezervă. A reușit să înscrie un gol și să ofere trei pase decisive.

600.000 de euro
este cota lui Octavian Popescu, potrivit Transfermarkt

Citește și

Chivu are emoții după event Doi jucători importanți de la Inter nu au acceptat ofertele de prelungire » Care sunt motivele
Campionate
16:39
Chivu are emoții după event Doi jucători importanți de la Inter nu au acceptat ofertele de prelungire » Care sunt motivele
Citește mai mult
Chivu are emoții după event Doi jucători importanți de la Inter nu au acceptat ofertele de prelungire » Care sunt motivele
Furie la Southampton  Jucătorii vor să dea în judecată clubul, după ce s-a anunțat decizia în scandalul de spionaj: „Durerea e atât de mare”
Campionate
16:34
Furie la Southampton Jucătorii vor să dea în judecată clubul, după ce s-a anunțat decizia în scandalul de spionaj: „Durerea e atât de mare”
Citește mai mult
Furie la Southampton  Jucătorii vor să dea în judecată clubul, după ce s-a anunțat decizia în scandalul de spionaj: „Durerea e atât de mare”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood filmează în România un nou lungmetraj
Unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood filmează în România un nou lungmetraj
Unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood filmează în România un nou lungmetraj
echipa nationala a romaniei gheorghe hagi Octavian Popescu instagram reactie
Știrile zilei din sport
Prunea, „comandat de sistem”? Ministrul USR îi răspunde tăios lui Florin Prunea, după acuzațiile scandaloase pentru care a fost nevoit să-și ceară scuze
Diverse
21.05
Prunea, „comandat de sistem”? Ministrul USR îi răspunde tăios lui Florin Prunea, după acuzațiile scandaloase pentru care a fost nevoit să-și ceară scuze
Citește mai mult
Prunea, „comandat de sistem”? Ministrul USR îi răspunde tăios lui Florin Prunea, după acuzațiile scandaloase pentru care a fost nevoit să-și ceară scuze
„Cea mai mare amendă din istorie”  Victor Angelescu, despre cele 3 momente-șoc de la Rapid sezonul acesta + Conflictul dintre Gâlcă și medic
Superliga
21.05
„Cea mai mare amendă din istorie” Victor Angelescu, despre cele 3 momente-șoc de la Rapid sezonul acesta + Conflictul dintre Gâlcă și medic
Citește mai mult
„Cea mai mare amendă din istorie”  Victor Angelescu, despre cele 3 momente-șoc de la Rapid sezonul acesta + Conflictul dintre Gâlcă și medic
Ronaldo, campion cu Al-Nassr  VIDEO Cristiano a câștigat  primul titlu în Arabia Saudită: a marcat un gol superb din lovitură liberă
Campionate
21.05
Ronaldo, campion cu Al-Nassr VIDEO Cristiano a câștigat primul titlu în Arabia Saudită: a marcat un gol superb din lovitură liberă
Citește mai mult
Ronaldo, campion cu Al-Nassr  VIDEO Cristiano a câștigat  primul titlu în Arabia Saudită: a marcat un gol superb din lovitură liberă
„E prima opțiune”  Angelescu dezvăluie numele antrenorului pe care îl vrea la Rapid: „Sincer, ni-l dorim!”
Superliga
21.05
„E prima opțiune” Angelescu dezvăluie numele antrenorului pe care îl vrea la Rapid: „Sincer, ni-l dorim!”
Citește mai mult
„E prima opțiune”  Angelescu dezvăluie numele antrenorului pe care îl vrea la Rapid: „Sincer, ni-l dorim!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:57
Ronaldo, campion cu Al-Nassr VIDEO Cristiano a câștigat primul titlu în Arabia Saudită: a marcat un gol superb din lovitură liberă
Ronaldo, campion cu Al-Nassr  VIDEO Cristiano a câștigat  primul titlu în Arabia Saudită: a marcat un gol superb din lovitură liberă
23:50
„Nu se poate dezlipi din a ciupi” Ionuț Lupescu îl atacă pe Nicolae Badea: „Să dea tot înapoi celor de la Dinamo” + Ce spune despre fuziunea CS - FC
„Nu se poate dezlipi din a ciupi”  Ionuț Lupescu îl atacă pe Nicolae Badea: „Să dea tot înapoi celor de la Dinamo” + Ce spune despre fuziunea CS - FC
22:46
„Cea mai mare amendă din istorie” Victor Angelescu, despre cele 3 momente-șoc de la Rapid sezonul acesta + Conflictul dintre Gâlcă și medic
„Cea mai mare amendă din istorie”  Victor Angelescu, despre cele 3 momente-șoc de la Rapid sezonul acesta + Conflictul dintre Gâlcă și medic
21:56
Prunea, „comandat de sistem”? Ministrul USR îi răspunde tăios lui Florin Prunea, după acuzațiile scandaloase pentru care a fost nevoit să-și ceară scuze
Prunea, „comandat de sistem”? Ministrul USR îi răspunde tăios lui Florin Prunea, după acuzațiile scandaloase pentru care a fost nevoit să-și ceară scuze
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție
Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani
Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
Top stiri
Cazul „mită pentru polițiști” Sentință definitivă în dosarul în care a fost implicat Lucian Filip, secundul FCSB: „Am sesizat niște insinuări”
Superliga
21.05
Cazul „mită pentru polițiști” Sentință definitivă în dosarul în care a fost implicat Lucian Filip, secundul FCSB: „Am sesizat niște insinuări”
Citește mai mult
Cazul „mită pentru polițiști” Sentință definitivă în dosarul în care a fost implicat Lucian Filip, secundul FCSB: „Am sesizat niște insinuări”
Reacție bizară Ce a postat Octavian Popescu pe Instagram, după ce a văzut posibila listă preliminară a lui Gheorghe Hagi
Superliga
21.05
Reacție bizară Ce a postat Octavian Popescu pe Instagram, după ce a văzut posibila listă preliminară a lui Gheorghe Hagi
Citește mai mult
Reacție bizară Ce a postat Octavian Popescu pe Instagram, după ce a văzut posibila listă preliminară a lui Gheorghe Hagi
Ce se întâmplă în „Ștefan cel Mare”  La stadionul Dinamo ar urma să înceapă lucrările la fundație, chiar dacă demolarea nu s-a terminat  
Superliga
21.05
Ce se întâmplă în „Ștefan cel Mare” La stadionul Dinamo ar urma să înceapă lucrările la fundație, chiar dacă demolarea nu s-a terminat
Citește mai mult
Ce se întâmplă în „Ștefan cel Mare”  La stadionul Dinamo ar urma să înceapă lucrările la fundație, chiar dacă demolarea nu s-a terminat  
BREAKING | Tentativă de suicid la metrou, în stația Păcii de pe Magistrala 3. Metrorex: Circulația trenurilor, blocată spre Preciziei
B365
20.05
BREAKING | Tentativă de suicid la metrou, în stația Păcii de pe Magistrala 3. Metrorex: Circulația trenurilor, blocată spre Preciziei
Citește mai mult
BREAKING | Tentativă de suicid la metrou, în stația Păcii de pe Magistrala 3. Metrorex: Circulația trenurilor, blocată spre Preciziei

Echipe/Competiții

fcsb 39 CFR Cluj 34 dinamo bucuresti 27 rapid 16 Universitatea Craiova 39 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
22.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share