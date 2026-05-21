Reacție bizară Ce a postat Octavian Popescu pe Instagram, după ce a văzut posibila listă preliminară a lui Gheorghe Hagi

Octavian Popescu (23 de ani), aripa de la FCSB, a avut o reacție bizară pe rețelele de socializare, după ce a văzut o posibilă listă preliminară a selecționerului Gheorghe Hagi (61 de ani) pentru partidele amicale din luna iunie.

România va juca două partide amicale la începutul lunii următoare, cu Georgia și Țara Galilor.

Fotbalistul de la FCSB s-a amuzat pe social media după ce a văzut posibilele alegeri ale noului selecționer, iar apoi a șters postarea. Toate detaliile, în rândurile de mai jos.

Reacția bizară a lui Octavian Popescu

După ce gsp.ro a anunțat o posibilă listă internă extinsă a lui Gheorghe Hagi pentru acțiunea echipei naționale din luna iunie, contul oficial al Ligii 1 a preluat informația, postând pe Instagram jucătorii care s-ar afla în vederile „Regelui”.

După ce a văzut postarea de pe contul Superligii, Octavian Popescu a redistribuit-o pe InstaStory, amuzându-se printr-o serie de emoticoane. Ulterior, el a șters postarea.

Postarea lui Octavian Popescu FOTO: Captură digisport.ro

Octavian Popescu are 7 meciuri jucate la echipa națională

Debutant în 2020 la FCSB, la vârsta de 17 ani, Octavian Popescu a avut un început fulminant de carieră, care l-a dus chiar la echipa națională, în mandatul lui Edi Iordănescu.

Acesta a jucat pentru prima dată la echipa națională în amicalul pierdut cu Grecia, scor 0-1, în martie 2022. El i-a luat locul lui Alexandru Mitriță în minutul 62.

Deși cariera sa părea să evolueze constant, Octavian Popescu a intrat într-o perioadă de regres profund, nemaifiind titular în acest moment la gruparea din Capitală.

În acest sezon, Popescu a jucat 39 de meciuri pentru FCSB, la majoritatea dintre acestea fiind rezervă. A reușit să înscrie un gol și să ofere trei pase decisive.

600.000 de euro este cota lui Octavian Popescu, potrivit Transfermarkt

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport